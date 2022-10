ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5ജിയും 4ജിയും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിഎസ്എൻഎൽ

സ്വകാര്യ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോയും എയർടെല്ലും രാജ്യത്ത് 5ജി സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. 2024 ഓടെ ഈ സേവനം ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ പ്രഖ്യാപനം. പൊതുമേഖലാ ടെലികോം കമ്പനിയായ ബിഎസ്എൻഎലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5ജിയും 4ജിയും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 5ജി സേവനങ്ങള്‍ അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങും. ഇതിനു മുൻപ് രാജ്യത്തുടനീളം 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



ബിഎസ്എൻഎൽ 2023 ജനുവരിയോടെ രാജ്യത്ത് 4ജി സേവനങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കാനുള്ള പാതയിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. 2023 ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ 4ജി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞതായി ഇക്കണോമിക്‌സ് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റോടെ ബിഎസ്എൻഎലിന്റെ 5ജി സേവനങ്ങൾ വിന്യസിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ 4ജി, 5ജി എന്നിവ കൊണ്ടുവരാൻ ബിഎസ്എൻഎൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിനായി ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസും (ടിസിഎസ്) സർക്കാരിന്റെ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്‌സും (സി-ഡോട്ട്) തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 4ജി കോർ ടെക്‌നോളജി ബിഎസ്‌എൻഎലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സി-ഡോട്ട് തദ്ദേശീയമായ 5ജി കോർ സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ ടെസ്റ്റിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2023 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ അടുത്ത തലമുറ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് നൽകാനാണ് ബിഎസ്എൻഎൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ടെലികോം കമ്പനികൾ രാജ്യത്ത് മിതമായ നിരക്കിൽ 5ജി പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ നടന്ന മൊബൈൽ കോൺഗ്രസിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 5ജി പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സൂചന നൽകി. നേരത്തേ ഒരു ജിബി ഡേറ്റയുടെ വില ഏകദേശം 300 രൂപയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജിബിക്ക് 10 രൂപയായി കുറഞ്ഞു എന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: BSNL to launch 5G in August 2023, but before that it will launch 4G across India