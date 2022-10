ജിയോയ്ക്ക് 3 മാസത്തിനിടെ 4,518 കോടി ലാഭം, 42.76 കോടി വരിക്കാർ, ഒന്നാമത്

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയന്‍സ് ജിയോ ടെലികോം വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. നഷ്ടങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ജിയോ മാത്രമാണ് വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത്. ജിയോയുടെ സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 28 ശതമാനം വർധിച്ചു 4,518 കോടി രൂപയായി. പുതിയ വരിക്കാരെ ചേർക്കുന്നതിലും ആർപു (പ്രതിമാസ റീചാർജ് വരുമാനം) ഉയർത്താനും ജിയോയ്ക്ക് സാധിച്ചു. വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ജിയോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.



മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ജിയോയുടെ അറ്റാദായം 3,528 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ജിയോ ഇൻഫോകോമിന്റെ (ആർ‌ജെ‌ഐ‌എൽ) പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 20.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 22,521 കോടി രൂപയായി. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 18,735 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 5ജി സേവനങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് വിന്യാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് രണ്ടാം പാദ റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ടെലികോം വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ.

ജിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ (ജെപിഎൽ) അറ്റാദായം ഏകദേശം 27 ശതമാനം വർധിച്ച് 4,729 കോടി രൂപയായിട്ടുണ്ട്. 2021 സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ഇത് 3,728 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ടെലികോം, ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്ന ജെപിഎല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 22.7 ശതമാനം വർധിച്ച് 24,275 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ പാദത്തിൽ ഇത് 19,777 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

ഓരോ ഉപയോക്താവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വരുമാനം (ARPU) വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ 23.5 ശതമാനം വർധിച്ച് 177.2 രൂപയായി. ജൂൺ പാദത്തിൽ ഇത് 175.7 രൂപയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജിയോയുടെ മൊത്തം വരിക്കാർ 42.76 കോടിയാണ്.

കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ പ്രതിമാസ വോയ്‌സ് ഉപഭോഗം 969 മിനിറ്റായപ്പോൾ, പ്രതിമാസ ശരാശരി ഡേറ്റ ഉപഭോഗം 22.2GB ആയി വർധിച്ചു. ജിയോ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ മൊത്തം ഡേറ്റ ട്രാഫിക് 22.7 ശതമാനം വർധിച്ച് 2820 കോടി ജിബിയായി.

English Summary: Reliance Jio Net Profit Rises to Rs. 4,518 Crore in September Quarter Amid Deployment of 5G Services