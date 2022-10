അവസാനം ഐഫോണിലും പരസ്യം എത്തി; പുതിയ യുഗപ്പിറവി?

ഐഫോണുകളില്‍, പ്രത്യേകിച്ചും, ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പുകളില്‍ മുമ്പൊരിക്കലും തന്നെ ആരും പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാക് റൂമേഴ്‌സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആ സാഹചര്യം ഇനി ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. പുതിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം പരസ്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ആപ് സ്റ്റോറില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കും.

ഇത് ഓക്ടോബര്‍ 25ന് തുടങ്ങും എന്ന ആപ്പിള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. പരസ്യം വഴി തുടക്കത്തില്‍ 4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറും തുടര്‍ന്ന് പ്രതിവര്‍ഷം 10 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറും ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും കമ്പനിയുടെ ആദ്യ പരിശ്രമം. ആപ് സ്റ്റോര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ പരസ്യം കണ്ടു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പുതിയ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആപ്പിള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

തുടക്കത്തില്‍ ഡിവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് പരസ്യം നല്‍കാം

ആപ് സ്‌റ്റോറിലെ 'ടുഡേ' ടാബില്‍ ആപ്പ് ഡിവലപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് പരസ്യം നല്‍കാമെന്നാണ് ആപ്പിള്‍ ഇറക്കിയ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ ഇറക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ആപ്പുകളെപ്പറ്റി ഇവിടെ പരസ്യം നല്‍കാം. അതുപോലെ സവിശേഷമായ ഫീച്ചറുകള്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും, പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും മറ്റും പരസ്യം നല്‍കാം.

ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ പ്രവചനം അച്ചട്ടായി

എന്നാല്‍, എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ആപ് ആപ് സ്റ്റോറില്‍ കാണിക്കില്ലെന്നും ആപ്പിള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പരസ്യങ്ങള്‍ മാത്രമായിരിക്കും എത്തുക. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം, ആപ്പിളിന്റെ അത്യാശയോടു കൂടിയുള്ള പരസ്യ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സമീപ ഭാവിയില്‍ തന്നെ ആപ്പിള്‍ മാപ്‌സിലും, സ്റ്റോക്‌സിലും, ന്യൂസിലും പരസ്യമെത്തുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ചോ, പരസ്യ യുഗത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആപ്പില്‍ പരസ്യ പ്രസ്താവനയൊന്നും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും, ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ പ്രവചനം പോലെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ പരസ്യമെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ പരസ്യം വ്യാപകമായേക്കാം. ഇവയ്ക്ക് എത്ര കടന്നുകയറ്റ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകും എന്നതുമാത്രമായിരിക്കും ഇനി കണ്ടറിയാനുള്ളത്.

ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ തുടക്കമിട്ടു

ഷഓമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് ആദ്യം ഫോണുകളില്‍ പരസ്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതു കടുത്ത വിമര്‍ശനം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. ആപ്പിളും ഈ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞതോടെ ഇനി ഫോണുകളും ടാബുകളുമെല്ലാം പരസ്യങ്ങള്‍ കൊണ്ടു നിറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവ വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യത പിതിന്മടങ്ങ് ഹനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

തങ്ങള്‍ ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കുന്നു. ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമൊക്കെ പരസ്യം കാണിച്ചു കാശുണ്ടാക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് അടുത്തിടെ വരെ സ്വയം അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ആപ്പിളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ഒരാള്‍ സ്വന്തം പണംകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഉപകരണത്തില്‍, വീണ്ടും ഉപകരണ നിര്‍മ്മാതാവ് പരസ്യവുമായി എത്തുന്നത് എത്ര അനുവദനീയമാണ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലും മറ്റും ചില ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഒരാള്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തില്‍ പരസ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതു മനസിലാക്കാം.

വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ ഉപകരണ നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ഇത്തരം നീക്കത്തിനെതിരെ നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നില്ലെങ്കില്‍ വരുംകാലം പരസ്യ പ്രളയത്തിലായിരിക്കും ജീവിതം. കൃത്യമായ നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുളള ചൈനയില്‍ ആപ്പിള്‍ പരസ്യം തുടങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന് എന്തു ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്.

അടുത്ത മാക് പ്രോയ്ക്ക് 48 സിപിയു കോറുകള്‍

ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത മാക് പ്രോ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ശക്തിപകരുന്ന എം2 പ്രൊസസറിന് കുറഞ്ഞത് 48 സിപിയു കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പവര്‍ ഓണ്‍ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ അവകാശവാദം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഡെസ്‌ക്ടോപ് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് 24 കോറുള്ള സിപിയു, 76 കോറുള്ള ജിപിയു, 192ജിബി റാം തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റിങ് നടത്തുന്ന വിവരവും അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

പുതിയ പ്രൊസസറിനെ എം2 അള്‍ട്രാ എന്നോ, എം2 എക്‌സ്ട്രീം എന്നോ ആയിരിക്കും വിളിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ: അടുത്ത മാക് പ്രോയ്ക്ക് 24 അല്ലെങ്കില്‍ 48 കോറുകളുള്ള സിപിയു, 76 അല്ലെങ്കില്‍ 152 കോറുകളുള്ള ജിപിയു, 256 ജിബി വരെ മെമ്മറി (റാം) എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ കരുത്തത്രെ.

ടിക്‌ടോക്കില്‍ ബുക്‌ടോക്കും!

പൊതുവെ യുവജനങ്ങളുടെ സമയംകൊല്ലി ആപ്പായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടിക്‌ടോക്കിന്റെ പുതിയ മാറ്റം പലര്‍ക്കും അപ്രതീക്ഷിതവും അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. ഇനി ആപ്പിലേക്ക് 'ബുദ്ധി ജീവി'കളുടെ പ്രളയവും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ടിക്‌ടോക്കില്‍ പുസ്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും, അതായത് ബുക്‌ടോക്കിനും (#BookTok) വന്‍ സ്വീകരാര്യതയാണ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എഎഫ്പി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഉപയോക്താക്കള്‍ തങ്ങള്‍ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുളള റിവ്യുകള്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്‌തോടെയാണ് ടിക്‌ടോക്കില്‍ ബുക്‌ടോക്ക് പച്ചപിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഈ പ്രവണത അതിവേഗം വളരുകയാണെന്നും പറയുന്നു. ജര്‍മ്മന്‍ രചയിതാവായ സേറാ സ്പ്രിന്‍സിന്റെ പുസ്തകള്‍ ആണ് അടുത്തിടെ ടിക്‌ടോക്ക് വഴി ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന് പ്രചാരം നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രചയിതാക്കളും ടിക്‌ടോക്കില്‍ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ബുക്‌ടോക്കിന് ഇതുവരെ 84 ബില്ല്യനിലേറെ വ്യൂ ലഭിച്ചു എന്ന് ടിക്‌ടോക് വെളിപ്പെടുത്തി.

മസ്‌കിന്റെ ന്യൂറാലിങ്കിന്റെ അടുത്ത പ്രദര്‍ശനം മാറ്റിവച്ചു

സ്‌പെയ്‌സ്എക്‌സ് കമ്പനിയുടെ മേധാവിയും ടെക്‌നോളി സാമ്രാട്ടുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ മറ്റൊരു സംരംഭമാണ് ന്യൂറാലിങ്ക്. മനുഷ്യ മസ്തിഷ്‌കവും, കംപ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനുളളത്. ന്യൂറാലിങ്കിന്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനായി നവംബര്‍ 30ന് വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തിരുന്ന യോഗം മാറ്റിവച്ചു എന്ന് എന്‍ഗ്യാജറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, തന്റെ കമ്പനിയായ ന്യൂറാലിങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്തതിനാല്‍ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയില്‍ പണമിറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോടീശ്വരന്‍ എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിക്കു വേണ്ടി പാട്ടു മോഷ്ടിച്ചയാള്‍ക്ക് ശിക്ഷ

ഗായകന്‍ എഡ് ഷീറന്റെ പാട്ടുകള്‍ മോഷ്ടിച്ചു ഡാര്‍ക് വെബില്‍ വിറ്റ ഹാക്കര്‍ എഡ്രിയന്‍ ക്വിയാടകോവ്‌സ്‌കി (Kwiatkowski) ഇനി ജയിലേക്കു താമസം മാറ്റും എന്ന് ബിബിസി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് യുകെയിലെ കോടതിക്കു മുന്നില്‍ അഭിഭാഷകര്‍ തെളിയിച്ചതിനാലാണ് ശിക്ഷ. ഏകദേശം 148,000 ഡോളറിനാണ് ഷീറന്റെയും, ലില്‍ ഉസി വെര്‍ട്ടിന്റെയും പാട്ടുകള്‍ ഡാര്‍ക് വെബ് വഴി വിറ്റത്. ഇവര്‍ക്കു പുറമെ മറ്റ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകള്‍ പുറത്തുവിടാത്ത 1,263 പാട്ടുകളും ഹാക്കര്‍ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

