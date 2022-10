ജനപ്രിയ സ്ട്രീമിങ് സേവനമായ യൂട്യൂബില്‍ കൂടുതൽ പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ എത്തുന്നു. യൂട്യൂബിലെ വിഡിയോ ഫോട്ടോ പോലെ സൂം ചെയ്തു കാണാനാകുന്നതാണ് ഇതിലൊന്ന്. പിഞ്ച് ടു സൂം എന്നാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോണുകളിലും ടാബുകളിലും കംപ്യൂട്ടറുകളിലും പോലും ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഘട്ടംഘട്ടമായി ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല മൊബൈല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഇതു ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങളില്‍ നേരത്തേയും യൂട്യൂബ് വിഡിയോ സൂം ചെയ്യാമായിരുന്നു എങ്കിലും വിരലുകള്‍ വിട്ടാല്‍ വിഡിയോ വീണ്ടും പഴയപടിയാകുമായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോള്‍ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

ഫാസ്റ്റ് ഫോര്‍വേഡിങ്ങും റീവൈന്‍ഡിങ്ങുമാണ് മറ്റു രണ്ടു ഫീച്ചറുകള്‍. അതീവ കൃത്യതയോടെ, വിഡിയോയില്‍ മുൻപില്‍ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഫാസ്റ്റ്‌ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ തിരിച്ചെത്താനും സാധിക്കും. അതുപോലെ സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ (ഓടിച്ചു വിടുമ്പോള്‍) ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമായി കാണിക്കാനും ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം വരുന്ന മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് ആംബിയന്റ് മോഡ്. നിങ്ങള്‍ കാണുന്ന വിഡിയോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബാക്ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ മോഡ്.

∙ പ്രീമിയം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കില്ല

യൂട്യൂബിലുള്ള 4കെ വിഡിയോകള്‍ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താനൊരു ശ്രമം കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു എന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, അര മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോ കാണുന്ന ആള്‍ക്ക് 15 പരസ്യങ്ങള്‍ വരെയൊക്കെ കാണേണ്ടിവന്നിരുന്നെന്നും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾ പ്രീമിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നു കമ്പി കണക്കുകൂട്ടിയെന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പരസ്യം കാണേണ്ട. എന്നാല്‍, ഈ നീക്കം തൽക്കാലം കമ്പനി നിർത്തിവച്ചു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിന് വീണ്ടും കനത്ത പിഴയുമായി സിസിഐ - ഇത്തവണ 936.44 കോടി

യൂട്യൂബിന്റെ ഉടമയായ ഗൂഗിളിന് ഇന്ത്യ വീണ്ടും കനത്ത പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ 936.44 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനി നല്‍കേണ്ടത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന നിലയിലും ആഗോള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ എന്ന നിലയിലും തങ്ങള്‍ക്കുള്ള അധികാരം ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്തു എന്നതാണ് കമ്പനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം. തങ്ങളുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആന്‍ഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അധികാരം ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്തു എന്നാണ് കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഗൂഗിളിന് തങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിവന്ന രീതികള്‍ മാറ്റാന്‍ 30 ദിവസത്തെ സമയം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത പക്ഷം പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. നേരത്തേ, ആന്‍ഡ്രോയിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ 1,338 കോടി രൂപ പിഴയിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെയാണ് പുതിയ പിഴ. യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ഗൂഗിളിനെതിരെ സമാന കാരണങ്ങള്‍ നിരത്തി പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

∙ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ച് വാട്‌സാപ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്‌സാപ് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പണിമുടക്കിയിരുന്നു. ഇത് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നും ഉപയോക്താക്കള്‍ ക്ഷമിക്കണം എന്നുമാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്‌സാപ് നിലച്ചത്? റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി ഐടി മന്ത്രാലയം

വാട്‌സാപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലച്ചത് എന്നതിൽ, വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഉടമയായ മെറ്റാ കമ്പനിയോടു വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം.

∙ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐപാഡ് നിര്‍മിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആപ്പിള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ ടാബ്‌ലറ്റ് ശ്രേണിയായ ഐപാഡിന് വില കുറച്ച് ഒരു മോഡല്‍ കൂടി ഇറക്കാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിര്‍മാണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ഐപാഡ് 2022ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എ14 ബയോണിക് പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പുതിയ ഐപാഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

മികച്ച ഐപാഡുകള്‍ക്കൊപ്പം പ്രകടന മികവും 5ജി സപ്പോര്‍ട്ടും പോലും ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഐപാഡിന്. ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 30,000 രൂപ വിലയായിരിക്കും തുടക്ക വേരിയന്റിന് ഇടുക എന്നാണ് കരുതിയത്. തത്കാലം ഈ ഐപാഡിന്റെ നിര്‍മാണം ആപ്പിള്‍ നിർത്തിവച്ചു എന്നും ഭാവിയില്‍ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വരുത്തി അത്തരം ഒരു ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്നും പറയുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ഐഫോണ്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ശ്രമവും കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഐഫോണ്‍ 5സി.

∙ ഐഒഎസ് 16.1 പുറത്തിറക്കി

ആപ്പിള്‍ ഇറക്കുന്ന മിക്ക ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം പുതുക്കി. ഐഒഎസ് 16.1, ഐപാഡ്ഒഎസ് 16.1, മാക്ഒഎസ് വെഞ്ച്യൂറ, വാച്ച് ഒഎസ് 9.1 എന്നിവയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ സ്വീകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പുതിയ ഒഎസ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

∙ ആമസോണില്‍ യൂണിയന്‍ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണ്ടെന്നു വച്ചു

അമേരിക്കയില്‍ പലയിടങ്ങളിലും ആമസോണ്‍ കമ്പനിയില്‍ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകള്‍ പിടിമുറുക്കുകയാണ്. എന്തായാലും, സതേണ്‍ കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ യൂണിയനില്‍ ചേരാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ജോലിക്കാര്‍ അതു വേണ്ടെന്നുവച്ചു എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നു. യൂണിയന്‍ വേണോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് ജോലിക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ വോട്ടെടുപ്പു നടത്തിയാണ്. സതേണ്‍ കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ഇത്തരം വോട്ടെടുപ്പു നടത്തിയാല്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്നു മനസ്സിലായതിനാലാണ് യൂണിയന്‍ എന്ന ആശയവുമായി എത്തിയവര്‍ പിന്‍വലിഞ്ഞതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ സാംസങ്ങിന്റെ വണ്‍യുഐ 5.0 താമസിയാതെ എത്തും

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളിലൊന്നായ സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത. ഏറ്റവും പുതിയ യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ആയ വണ്‍ യുഐ 5.0 അധികം താമസിയാതെ ലഭിക്കും. തുടക്കത്തില്‍ ഇത് ഗാലക്‌സി എസ്22 സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും നല്‍കുക. ഒരു പറ്റം പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. എസ്22 സീരീസിനു പുറമെ, സെഡ് ഫോള്‍ഡ്, സെഡ് ഫ്‌ളിപ്, എ52, എസ്20, നോട്ട് 20 തുടങ്ങിയ സീരീസുകള്‍ക്കും പുതിയ യൂസര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ലഭിക്കും.



English Summary: YouTube’s new look has more buttons, a new seek setup, and ambient lighting