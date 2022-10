ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആപ്പിളിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടം, വരുമാനം കുത്തനെ കൂടി

ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ നിർമാണം സജീവമാക്കിയ ആപ്പിളിന് റെക്കോർഡ് നേട്ടം. ചൈനയിലെ നിർമാണം ഭാഗികമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റിയ ആപ്പിളിന് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ കാര്യമായ വളർച്ച നേടാനായിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ വരുമാന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്ത് ശക്തമായ വളർച്ചയോടെ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണെന്നും ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞു.



സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ആപ്പിൾ ആഗോളതലത്തിൽ 9010 കോടി ഡോളറിന്റെ റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് 8 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം 39,430 കോടി ഡോളറാണ്. ഇതും 8 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിപണികളിലും കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ വരുമാനം റെക്കോർഡിലെത്തിയതായി ആപ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ, തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ലാറ്റിനമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ വിപണികളാണെന്നും ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ മിക്ക വിപണികളിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഐഫോൺ വിൽപനയിലൂടെ വരുമാനം നേടാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് ആപ്പിൾ സിഎഫ്ഒ ലൂക്കാ മേസ്‌ട്രി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ എക്കാലത്തെയും വരുമാന റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു, തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തൊനീഷ്യ, മെക്‌സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലും വർഷം തോറും മികച്ച മുന്നേറ്റം പ്രകടമാണെന്നും മേസ്‌ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഐഫോൺ 14 ന്റെ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചതായി ആപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ മാസം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ നിർമാണം കുറച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വർധിപ്പിക്കാനാണ് ആപ്പിൾ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഐഫോണുകളുടെ നിർമാണ കാലയളവ് കുറയ്ക്കും. പ്രാദേശികമായി അസംബിൾ ചെയ്ത ഐഫോൺ 14 നാലാം പാദത്തിൽ രാജ്യത്ത് വിൽപനയ്‌ക്കെത്തും. പുതിയ ഐഫോൺ 14 ചെന്നൈയ്‌ക്ക് സമീപമുള്ള ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിലെ ഫോക്‌സ്‌കോൺ പ്ലാന്റിലാണ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്.

പുതിയ ഐഫോൺ 14 ഉൽപാദനത്തിന്റെ 5 ശതമാനവും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റും. 2025 ഓടെ 25 ശതമാനവും മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതും സൗഹൃദപരമായ പ്രാദേശിക നിർമാണ നയങ്ങളും കൊണ്ട് ആപ്പിളിന്റെ 'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' ഐഫോണുകൾ ഈ വർഷം രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഐഫോൺ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനത്തോളം വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Apple sets new revenue record in India, logs double-digit growth in Q3'2022