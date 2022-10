ആപ്പിളിന് 90 കോടി പെയ്ഡ് വരിക്കാർ, മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടി നേട്ടമെന്ന് ടിം കുക്ക്

‍മുൻനിര ടെക് കമ്പനികൾ വൻ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആപ്പിളിന് നേട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവിടാനുള്ളത്. ആപ്പിളിന് ഇപ്പോൾ 90 കോടി പണമടച്ചുള്ള വരിക്കാരുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി സിഇഒ ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇത് കേവലം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയായി എന്നും കുക്ക് പറഞ്ഞു.



സാധാരണ ഇടപാട് അക്കൗണ്ടുകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പണമടച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ വളരുന്നുണ്ടെന്നും കമ്പനി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആപ്പിളിന് ഒരു മികച്ച സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ബിസിനസ്സ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 90 കോടി പേയ്‌ഡ് വരിക്കാർ ഉണ്ട്, വളരെ വേഗത്തിലാണ് വളർച്ച. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടി നേട്ടം കൈവരിക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിലെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് കുക്ക് പറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ 1,920 കോടി ഡോളർ വരുമാനവുമായി ആപ്പിൾ പെയ്ഡ് സർവീസസ് റെക്കോർഡ് നേട്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ആപ്പിളിന് കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ കാര്യമായ വളർച്ച നേടാനായിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ വരുമാന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്ത് ശക്തമായ വളർച്ചയോടെ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണെന്നും ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ പാദത്തിൽ ആപ്പിൾ ആഗോളതലത്തിൽ 9010 കോടി ഡോളറിന്റെ റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇത് 8 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം 39,430 കോടി ഡോളറാണ്. ഇതും 8 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിപണികളിലും കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ വരുമാനം റെക്കോർഡിലെത്തിയതായി ആപ്പിൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യ, തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ലാറ്റിനമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ വിപണികളാണെന്നും ടിം കുക്ക് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ മിക്ക വിപണികളിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഐഫോൺ വിൽപനയിലൂടെ വരുമാനം നേടാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് ആപ്പിൾ സിഎഫ്ഒ ലൂക്കാ മേസ്‌ട്രി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ എക്കാലത്തെയും വരുമാന റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു, തായ്‌ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, ഇന്തൊനീഷ്യ, മെക്‌സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലും വർഷം തോറും മികച്ച മുന്നേറ്റം പ്രകടമാണെന്നും മേസ്‌ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Apple's paid subscribers doubled in three years to 900 mn, says Tim Cook