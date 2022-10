ട്വിറ്ററില്‍ ഇനി എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങള്‍ വരും, മസ്‌കിന്റെ മനസ്സിലെന്താണ് എന്നറിയാന്‍ ആകാംക്ഷയിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമ ഭീമന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക് അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍. ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കല്‍ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ടെസ്‌ല കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് നേരിട്ട് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.



ഇതോടെ സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് സമ്പൂര്‍ണ പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ചര്‍ച്ച. എല്ലാത്തരം സമൂഹ മാധ്യമ ഇടപെടലുകളും നടത്താവുന്ന 'എക്‌സ്' ആപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മസ്‌ക് നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററില്‍ തുടങ്ങുന്ന മസ്‌ക് എക്‌സില്‍ എത്താന്‍ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ ഇപ്പോള്‍ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും, ഇനി ട്വിറ്റര്‍ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയാകും. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനി. അത് എക്‌സിലേക്കുള്ള കുറുക്കു വഴിയായിരിക്കാം. ആര്‍ക്കും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാകാവുന്ന സിറ്റിസണ്‍ ജേണലിസം പോലും ട്വിറ്ററിലെത്തിയേക്കാം.

∙ ട്വിറ്ററിന്റെ കോഡില്‍ തൊട്ടുപോകരുതെന്ന് ജോലിക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം

ടെസ്‌ലയുടെ എൻജിനീയര്‍മാരുമൊത്ത് ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഫിസിലെത്തിയ മസ്‌ക് കോഡുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ഇനി ടെസ്‌ലയുടെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ കോഡിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ വിലയിരുത്തല്‍ മസ്‌കിനെ അറിയിക്കും. ഇനി ട്വിറ്ററിന്റെ കോഡില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താന്‍ കമ്പനിയുടെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കില്ല.

∙ മേധാവിയോ താത്കാലിക മേധാവിയോ?

ടെസ്‌ല, സ്‌പേസ്എക്‌സ് കമ്പനികളുടെ തലവനായ മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിന്റെ മേധാവി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ല എന്നായിരുന്നു പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. ട്വിറ്റര്‍ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായിരുന്ന ജാക് ഡോര്‍സിയെ പോലെ ആരെയെങ്കിലും ആ പദവിയില്‍ വച്ച് അദ്ദേഹം പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. അതേസമയം, ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി സ്ഥാനം തനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കുന്നതു വരെ മാത്രമെ മസ്‌ക് തുടരൂ എന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ മസ്‌കിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

ട്വിറ്ററില്‍ തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോടീശ്വരന്‍ വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കി. ഇത് 11.05 കോടി വരുന്ന 'ട്വിറ്റര്‍ ഫോളോവേഴ്സിനും', ഒപ്പം പരസ്യ ദാതാക്കള്‍ക്കുമുള്ള സന്ദേശം കൂടിയാണ്. ട്വിറ്ററിലുള്ള വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം നീക്കംചെയ്യുമെന്ന് മസ്‌ക് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ട്വിറ്ററിനെ ഒരു 'പ്രതിധ്വനി അറ' എന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് ആര്‍ക്കും അഭിപ്രായം പറയാവുന്ന ഒരു ഇടമാക്കും. ഏറ്റെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ മസ്‌ക് 5 ട്വീറ്റുകളാണ് നടത്തിയത്. ഒന്നാമത്തേത് 'പ്രിയ ട്വിറ്റര്‍ പരസ്യദാതാക്കളെ' അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്: https://bit.ly/3ztK2FX ഇതിലെ പ്രധാന സന്ദേശം, ട്വിറ്ററിനെ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ടൗണ്‍ സ്‌ക്വയര്‍ ആക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റുമാണ്. അതേപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ലഭ്യമാണ്: https://bit.ly/3DlKFCI

മറ്റൊന്ന്, ട്വിറ്ററിനെ പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള, സജീവമായ, വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കടുത്ത വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലേക്കു പോലും എത്തിയേക്കാവുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ആഥിധേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള വേദിയായി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മസ്‌ക് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്: https://bit.ly/3zqz3gA അടുത്ത ട്വീറ്റില്‍ അദ്ദേഹം കുറിച്ചത് 'പക്ഷിയെ അഴിച്ചുവിട്ടു' എന്നാണ്: https://bit.ly/3zueHmG സ്വതന്ത്രമായി കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേദിയായി ട്വിറ്ററിനെ മാറ്റാനാണ് തന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നാണ് മസ്‌ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ട്വീറ്റില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ നടത്തുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ നിയമത്തിന് അനുസരിച്ചുളളതായിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: https://bit.ly/3TM3vtK മറ്റൊന്ന് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നതാണ്: https://bit.ly/3TPnckd അതേസമയം, ഇത് മസ്‌കിന്റെ ഭാവനയാണ്. അതിനുമാത്രം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഇല്ലെന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ പ്രാദേശിക വാര്‍ത്തകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഇടമായും ട്വിറ്റര്‍ മാറിയേക്കാം

സിറ്റിസണ്‍ ജേണലിസം എന്ന ആശയവും ട്വിറ്ററില്‍ നടപ്പിലാക്കിയേക്കാമെന്ന സൂചനയുണ്ട്. ഒരു വാര്‍ത്താ മാധ്യമത്തിന്റെയും താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കാതെ ആളുകള്‍ക്ക് നേരിട്ട് വാര്‍ത്തകള്‍ എഴുതിയിടാവുന്ന ഒരു വേദിയായും ട്വിറ്റര്‍ മാറിയേക്കാം. ഇത് നടപ്പായാല്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ വന്‍ ചലനങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചേക്കാം.

∙ എക്‌സ് ആപ്പിലേക്കുള്ള പാത അതിവേഗം തെളിച്ചേക്കും

സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് മസ്‌ക് എത്തിയതോടെ ഇനി തന്റെ സ്വപ്‌ന സമൂഹ ആപ്പിന്റെ പണി അതിവേഗം തുടങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ചൈനയുമായി നല്ല ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന മസ്‌ക് ചൈനയിലെ വീചാറ്റ് പോലെയൊരു ആപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത് ഫെയ്‌സ്ബുക് അടക്കം എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയേക്കും.

∙ ട്രംപ് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും

മസ്‌ക് പറയുന്ന രീതിയില്‍ ട്വിറ്ററിനെ ഒരു മെഗാഫോണ്‍ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. അദ്ദഹം ട്വിറ്റര്‍ വഴി നടത്തി വന്ന ഉദ്‌ബോധനങ്ങള്‍ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ അമേരിക്കയെ ഒരു കലാപ ഭൂമിയാക്കിയേക്കുമോ എന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത്. ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന് ഒരാളെയും ആജീവനാന്തം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് മസ്‌കിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയം. അതേസമയം, മസ്‌കിന്റെ നയങ്ങള്‍ ആഗോള സമൂഹ മാധ്യമ രംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന രീതികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍ ഷഓമി അവസാനിപ്പിച്ചു

ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ഷഓമി ഇന്ത്യയിലെ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സേവനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചു. മീ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് മാര്‍ച്ച് 2022ലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മീ പേ ആപ്പ് ആണ് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Photo: Xiaomi

∙ റിഷി സുനക് യുകെയെ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ ഹബ് ആക്കുമോ?

യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോ ഹബ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി റിഷി സുനക് നടത്തിയേക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചാന്‍സലര്‍ ഓഫ് ദി എക്‌സ്ചകര്‍ കൂടിയാണ് സുനക്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജോണ്‍ ഗ്ലെന്‍ ട്രെഷറിയുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സുനക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

English Summary: Update Inside: Elon Musk sends in Tesla engineers to Twitter HQ to assess company's code