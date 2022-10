തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിലധികം റീചാർജുകളുടെ ബിൽ സൂക്ഷിക്കാനും അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പണം നൽകാനും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ എയർടെൽ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തുടങ്ങിയ എയർടെൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന പാക്കേജിന് കീഴിൽ സൗജന്യ ഒടിടി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനോടൊപ്പം പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ്, ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ്, ഡിടിഎച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങളും എയർടെൽ നൽകുന്നു. നിലവിലുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് കണക്ഷനിൽ ഒറ്റ ബില്ലിൽ ഫൈബർ, ഡിടിഎച്ച്, മൊബൈൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ എയർടെൽ സേവനങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ എയർടെൽ ബ്ലാക്ക് വഴി സാധിക്കും.



ഉദാഹരണത്തിന് 2,299 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ പ്ലാനില്‍ നാല് മൊബൈല്‍ കണക്ഷനുകൾ, ഓരോ ഫൈബര്‍ കണക്ഷൻ ഒരു ഡിടിഎച്ചും എന്നിവയുടെ റീചാർജുകൾ ഉൾപ്പെടും. മൊബൈല്‍, ഡിടിഎച്ച്, ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് വെവ്വേറെ ബില്ലുകളടച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് മാസം ഒറ്റത്തവണയില്‍ കാര്യം തീര്‍പ്പാക്കാം. എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും വീട്ടില്‍ തന്നെ പരിഹാരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്കില്‍ കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ സര്‍വീസ് എന്നതിലുപരി അര്‍പ്പണബോധത്തോടു കൂടിയ റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് മാനേജര്‍മാര്‍ സജ്ജമാണെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത.

നിലവിലുള്ള എയര്‍ടെല്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചും പുതിയ സംവിധാനം ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഇതിനെല്ലാറ്റിനും ഒരു ബില്‍ മതിയാകും. മാസവരുമാനം വീതിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോള്‍ ഉപഭോക്താവിന് ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ നീക്കിവക്കേണ്ടിവരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാകും. പല ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങൾ വരുന്നത് മൂലമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാനും ഏതെങ്കിലും റീചാർജ് മുടങ്ങുകയോ ബിൽ അടയ്ക്കാൻ വൈകുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഉപഭോക്താവിന് കഴിയും.

കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ സര്‍വീസ് വിഭാഗത്തിലാകട്ടെ ഓരോ സെഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ അതിന് അനുയോജ്യമായ റിലേഷന്‍‌ഷിപ്പ് മാനേജരായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. കസ്റ്റമര്‍ കെയര്‍ നമ്പരിലേക്ക് വിളിച്ച് 60 സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പ് മാനേജര്‍ ഫോണ്‍കോള്‍ സ്വീകരിക്കും. ഇതിനായി വിപുലമായ ഒരു ടീം തന്നെ എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്കിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എയല്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്ക് പുതുതായി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിനും നിലവിലെ പ്ലാന്‍ എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് തീര്‍ത്തും സൗജന്യമാണ്. ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ചാര്‍ജും ഈടാക്കുന്നില്ല. കണക്ടിവിറ്റിയിലെയും മറ്റും പരാതി പരിഹരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും തീര്‍ത്തും സൗജന്യമായിരിക്കും.

∙ നിലവിലെ ബ്ലാക്ക് പ്ലാനുകൾ

1. 699 രൂപ പ്ലാൻ: ഇത് എയർടെൽ ബ്ലാക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ലെവൽ പ്ലാനാണ്. പ്ലാൻ ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷൻ, ഫൈബർ വഴി 40Mbps വരെ പരിധിയില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് വേഗം, ഡിടിഎച്ച് കണക്ഷനിൽ 300 രൂപയുടെ ടിവി ചാനലുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്‌നി ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ, സോണി ലിവ്, എയർടെൽ എക്‌സ്‌ട്രീം ആപ്പ്, മറ്റ് 12 ഒടിടി ആപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ സൗജന്യ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനും പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്ലാൻ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് കണക്ഷനൊന്നും നൽകുന്നില്ല. ഇതിനാൽ ഇത് എയർടെൽ പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പോലും വാങ്ങാം.

2. 899 രൂപ പ്ലാൻ: ഈ പ്ലാനിൽ 105 ജിബി ഡേറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് ഉള്ള 2 പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നു. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്, ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ, എയർടെൽ എക്‌സ്ട്രീം, മറ്റ് 12 ആപ്പുകൾ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഡിടിഎച്ച്, ഒടിടി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നു. 350 രൂപയുടെ ടിവി ചാനലുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസും ഓഫറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

3. 1098 രൂപ പ്ലാൻ: ഈ പ്ലാനിൽ 100Mbps വേഗമുള്ള ഫൈബർ, ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനും 75 ജിബി ഇന്റർനെറ്റും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും ഉള്ള പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പ്ലാനുമുണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്, ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്നിവയിലേക്കുള്ള സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

4. 1099 രൂപ പ്ലാൻ: ഈ പ്ലാനിൽ ലാൻഡ്‌ലൈനിലൂടെ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ് നൽകുന്നു. ഫൈബറിൽ 200Mbps വരെ പരിധിയില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് വേഗവും ലഭിക്കും. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്, ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാർ, കൂടാതെ 13 ഒടിടി ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ 350 രൂപയുടെ ടിവി ചാനലുകളിലേക്കും ആക്‌സസും ലഭിക്കും.

5. 1599 രൂപ പ്ലാൻ: ഈ പ്ലാൻ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും 300Mbps വേഗവും ഉള്ള ഫൈബർ, ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത്. 350 രൂപയുടെ ടിവി ചാനലുകളുള്ള ഡിടിഎച്ച് കണക്ഷനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പ്ലാനിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്, ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, എയർടെൽ എക്‌സ്ട്രീം എന്നിവയുടെയും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

6. 1799 രൂപ പ്ലാൻ: ഈ പ്ലാനിൽ 200Mbps വരെ സ്പീഡുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള ഫൈബർ, ലാൻഡ്‌ലൈൻ ഉൾപ്പെടുന്നു. 190 ജിബി ഡേറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങുമുള്ള 4 പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് കണക്ഷനുകളും ഉണ്ട്. ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്, ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, എയർടെൽ എക്‌സ്ട്രീം എന്നിവയിലേക്കുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാൻ.

7. 2299 രൂപ പ്ലാൻ: എയർടെൽ ബ്ലാക്കിന് കീഴിൽ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ പ്ലാനാണിത്. അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും 300 എംബിപിഎസ് ഡേറ്റയും വരെ ലഭിക്കുന്ന ഫൈബറും ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനും ഇതിലുണ്ട്. 240 ജിബി ഡേറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് കോളിങ്ങും ഉള്ള 4 പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് കണക്ഷനുകളും 350 രൂപയ്ക്കുള്ള ടിവി ചാനലുകളുള്ള ഡിടിഎച്ച് കണക്ഷനും ഇതിൽ നൽകുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോസ്, ഡിസ്നി+ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, എയർടെൽ എക്‌സ്ട്രീം എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.

∙ എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്കിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്‍

1. ജീവിതം ലളിതമാക്കപ്പെടുന്നു: ഉപഭോക്താവിന് അവരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനമനുസരിച്ച് മൊബൈല്‍, ഡിടിഎച്ച്, ഫൈബര്‍ കേബിള്‍ വഴിയുള്ള ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്നിവ ഒറ്റ പാക്കേജില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനായി വെവ്വേറ തുകയും അവയുടെ ഡേറ്റും കാത്തുവയ്‌ക്കേണ്ട ആശങ്കകള്‍ ലഘുകരിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഏറെ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകുകയും സേവന ദാതാക്കളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും.

2. ഉപഭോക്താവിന് പ്രഥമ പരിഗണന: കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ 60 സെക്കൻഡിനകം പ്രതിനിധിയുമായ സംസാരിക്കാം. മുൻഗണനാടിസ്‌ഥാനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ സംഘം മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. എല്ലാ സേവനങ്ങളും തീർത്തും സൗജന്യമായി ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കും.

3. ടിവി കട്ടായി എന്ന പ്രശ്‌നമില്ല: എയര്‍ടെല്‍ ബ്ലാക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ടിവി കട്ടായി പോയി എന്ന പ്രശ്‌നം ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരില്ല. മാസംതോറും ബില്‍ തയാറാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സേവനം ഡിസ്കണക്ഷൻ എന്ന ആശങ്കയകറ്റും.

4. ഉപഭോക്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം: എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പ്ലാനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പൂർണ സ്വാതന്ത്യ്രം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ബില്ലാക്കി അടയ്ക്കാമെന്ന സൗകര്യവുമുണ്ട്.

