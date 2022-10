ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോയ്ക്ക് ഓണ്‍-ഓഫ് ബട്ടണ്‍ പോലും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്; അപ്പോള്‍ എങ്ങനെ ഓണ്‍ ചെയ്യും?

ഇപ്പോള്‍ വില്‍പനയിലുളള ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകളിലായിരിക്കാം അവസാനമായി ഓണ്‍-ഓഫ്, വോളിയം ബട്ടണുകള്‍ കാണാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് പ്രവചനം. ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഒരുതരം ഫിസിക്കല്‍ ബട്ടണുകളും ഇല്ലാത്ത നിര്‍മാണ രീതിയായിരിക്കാമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ ആണ്. ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ, 15 പ്രോ മാക്‌സ് (അല്ലെങ്കില്‍ 15 അള്‍ട്രാ) എന്നീ മോഡലുകളിലായിരിക്കും ഈ മാറ്റം കാണുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്.



∙ അപ്പോള്‍ ഫോണ്‍ എങ്ങനെ ഓണ്‍ ചെയ്യും?

ഇതിനായി ആപ്പിളിന്റെ ടാപ്ടിക് (taptic) സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് കുവോ പ്രവചിക്കുന്നത്. വോളിയം, പവര്‍ ബട്ടണുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ടാപ്ടിക് ബട്ടണുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവയെ സോളിഡ് സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിസൈന്‍ ബട്ടണുകള്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 7, 8 തുടങ്ങിയ മോഡലുകളില്‍ ഉള്ള ടച്ച്‌ഐഡി/ഹോം ബട്ടണില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അമര്‍ത്താനാവില്ല. അവയില്‍ ആപ്പിളിന്റെ ടാപ്ടിക് എൻജിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അമര്‍ത്തുന്നു എന്നു തോന്നിക്കുന്ന അനുഭവം പകരുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.

∙ എന്താണ് ടാപ്ടിക് എൻജിന്‍

ടാപ് (tap-തട്ടുക, മൃദു സ്പര്‍ശം), എന്ന വാക്കും ഹാപ്ടിക് (haptic-സ്പര്‍ശനേന്ദ്രിയ സംബന്ധിയായ) എന്ന വാക്കും കലര്‍ത്തി ആപ്പിള്‍ സൃഷ്ടിച്ച പദമാണ് ടാപ്ടിക്. ഇതു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് ഹാപ്ടിക് എൻജിന്‍. സ്പര്‍ശിക്കുമ്പോള്‍ ചെറിയ കമ്പനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും താന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചു എന്ന ബോധ്യം ഒരാള്‍ക്കു നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ആപ്പിള്‍ വാച്ച്, ഐഫോണ്‍, ഐപാഡ്, മാക്ബുക് ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ ആപ്പിള്‍ ഇത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്‌സ് ടച്ച് ഫീച്ചറിനൊപ്പം 2015ലാണ് ആപ്പിള്‍ ഇത് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നത്.

∙ അപ്പോള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകളില്‍ എന്തു സംഭവിക്കും?

അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ഐഫോണ്‍ പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ഇരുവശത്തുമായി വോളിയം, പവര്‍ ബട്ടണുകള്‍ക്കു പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാപ്ടിക് സംവിധാനങ്ങല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും അവയുടെ ഇരുപ്പിടത്തിനൊപ്പിച്ച് അടയാളങ്ങള്‍ വയ്ക്കുകയുമായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്നാണ് കുവോയുടെ പ്രവചനം. ആപ്പിളിന് ടാപ്ടിക് എൻജിന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടാക്കി നല്‍കുന്ന കമ്പനികളായ ലക്‌സ്‌ഷെയര്‍ ഐസിടി, എഎസി ടെക്‌നോളജീസിന് ഈ നീക്കം ഗുണംചെയ്യുമെന്നും കുവോ പറയുന്നു.

∙ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് അതിവേഗം പ്രചാരം സിദ്ധിക്കുമെന്നും കുവോ

ഐഫോണ്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അവലംബിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോടെ തുടക്കത്തില്‍ ഹൈ-എന്‍ഡ് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കളും ഇതിലേക്കു തിരിയുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വൈബ്രേറ്റര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പുതിയ ഊര്‍ജ്ജം പകരും.

∙ ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മാക്‌സോ 15 അള്‍ട്രായോ?

നിലവില്‍ രണ്ട് ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകളാണ് വില്‍ക്കുന്നത് - പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ്. ഇതില്‍ പ്രോ മാക്‌സിനു പകരം അടുത്ത വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ എന്നൊരു മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പലരും പ്രവചിക്കുന്നത്. ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോയില്‍ ഉള്ളതിനേക്കാള്‍ കരുത്തും ഫീച്ചറുകളും ഐഫോണ്‍ അള്‍ട്രായില്‍ കണ്ടേക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ഐഫോണ്‍ 13 മിനി, 14 പ്ലസ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകള്‍ വില്‍പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ പരാജയമായതിനാല്‍ ഐഫോണ്‍ 15, ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ, ഐഫോണ്‍ 15 മാക്‌സ്, ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ എന്നീ നാലു മോഡലുകള്‍ ആയിരിക്കുമോ ആപ്പിള്‍ ഇറക്കുക എന്നും പറയാനാവില്ല.

∙ ടൈറ്റാനിയം നിര്‍മിതി

ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ മോഡല്‍ ഡിസൈനിലടക്കം പല കാര്യങ്ങളിലും ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോയുടെ പിന്‍ഗാമി ആയിരിക്കും. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രായ്ക്ക് ടൈറ്റാനിയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിര്‍മാണം ഉള്‍പ്പെടെ അധിക ഫീച്ചറുകള്‍ കണ്ടേക്കാം. കാഴ്ചയിലും ഉപയോഗത്തിലും കൂടുതല്‍ പ്രീമിയം അനുഭവമായിരിക്കും ഇതു പകരുക എന്നാണ് ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇതു ശരിയാണെങ്കില്‍ അള്‍ട്രാ മോഡല്‍ കൂടുതല്‍ ഈടു നില്‍ക്കുന്നതും ഭാരക്കുറവുള്ളതും ആയിരിക്കാമെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസില്‍ ടൈറ്റാനിയം ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിച്ച ഫോണ്‍ ഇറക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ, 15 സീരീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളും പൂര്‍ണമായി വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്ന ഓര്‍മപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ട്.

∙ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തതോടെ ട്വിറ്റര്‍ വഴി അപവാദ പ്രചരണവും അപമാനിക്കലും വര്‍ധിച്ചെന്ന്

ടെസ്‌ല കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ അപവാദ പ്രചരണവും അപമാനിക്കലും വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് കമ്പനിയുടെ സെയ്ഫ്റ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി വിഭാഗം മേധാവി യൊയെല്‍ റോത് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുളളില്‍ വെറും 300 അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് മോശം വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 50,000 ലേറെ ട്വീറ്റുകള്‍ ഉണ്ടായി എന്നാണ്.

ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍ മോശം ട്വീറ്റുകള്‍ ഇടതടവില്ലാതെ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ പറയുന്നത്. ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ശരിക്കുള്ളതാണോ (അതോ റോബോട്ടുകളാണോ) എന്ന സംശയവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് താന്‍ ട്വിറ്ററിന്റെ മോഡറേഷന്‍ നയത്തില്‍ ഒരു മാറ്റവും ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി മസ്‌ക് ട്വീറ്റു ചെയ്തു.

∙ അഗ്രവാളിനും കൂട്ടര്‍ക്കും വലിയ തുക ലഭിക്കണമെന്നില്ല

മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ പുറത്താക്കിയ ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി പരാഗ് അഗ്രവാള്‍ അടക്കം മൂന്നു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഏകദേശം 12 കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ റോയിട്ടേഴ്‌സിന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം അത്തരം തുകയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടിവന്നേക്കില്ല. കാരണം, നീതിനിഷ്ഠമായ കാരണം ( 'just cause') ഉള്ളതിനാലാണ് അവരെ മസ്‌ക് പുറത്താക്കിയത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ അമിത തുക കൊടുക്കേണ്ടിവന്നേക്കില്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം, ഇതേപ്പറ്റി തീര്‍പ്പുണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഏതാനും ദിവസം കൂടി കഴിയേണ്ടിവരുമെന്നും പറയുന്നു.

∙ വരുന്നത് ട്വിറ്റര്‍ 2.0

കഴിഞ്ഞ 30-60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച കോഡിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത് ടെസ്‌ല എൻജിനീയര്‍മാരെ ഏല്‍പ്പിച്ചേക്കാനും മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ കണ്ടുവന്ന ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന് പാടെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സേവനമായി ട്വിറ്റര്‍ മാറിയേക്കാം.

∙ മസ്‌കിനെക്കൊണ്ട് ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങിപ്പിച്ചത് അഗ്രവാളിന്റെ അടവ്?

അതേസമയം, കരാറൊപ്പിട്ട ശേഷം പിന്‍വലിഞ്ഞ മസ്‌കിനെ കോടതി കയറ്റി ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് അടച്ചുപൊളിക്കാനുള്ള കാശുണ്ടാക്കാനുള്ള അഗ്രവാള്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ അടവായിരുന്നു എന്നും വാദമുണ്ട്. പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ പൗരുഷം കാണിച്ചുശീലമുള്ള മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ തങ്ങളെ പുറത്താക്കുമെന്നും വന്‍ തുക കിട്ടുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി നടത്തിയ നീക്കമായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

∙ മസ്ക് ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങിയതോടെ കുരങ്ങിന്റെ കൈയ്യില്‍ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെയെന്ന്

ടെക്‌നോളജി കമ്പനി നടത്തി അതിവേഗം കാശുണ്ടാക്കയിവരെല്ലാം അവിശ്വസനീയമായ രീതിയില്‍ മിടുക്കാരണെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അതിന്റെ മറുവശമാണ് ഇപ്പോള്‍ മെറ്റാ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക് സ്ഥാപകന്‍ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നാണ് ദി ഗാര്‍ഡിയനില്‍ ഒപിനിയല്‍ ലേഖനം എഴുതിയ ജോണ്‍ നൗട്ടണ്‍ പറയുന്നത്. ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങാനായി (തനിക്കു ട്വീറ്റു ചെയ്തു കളിക്കാനായി) മസ്‌ക് അനാവശ്യ തുകയാണ് ചെലവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പണം കടം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് മേധാവികള്‍ക്ക് നര്‍മബോധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. ഈ കടംവീട്ടല്‍ മസ്‌കിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനം. കൂടാതെ, ടെസ്‌ലയുടെ കാറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചൈനയോട് കടുത്ത വിരോധത്തില്‍ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പ്രമുഖ അമേരിക്കക്കാരും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇനിയൊരിക്കലും അവര്‍ ചൈനയുമായി ചങ്ങാത്തത്തില്‍ ആവില്ല. സര്‍വോപരി, ചൈനയുടെ നേതാവും യാതൊരു നര്‍മബോധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും പോരാത്തതിന് സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിനെ എന്തും പറയാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാക്കി മാറ്റിയാല്‍ അത് നരകതുല്യമായ സമൂഹ മാധ്യമമായി മാറും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ കുരങ്ങിന്റെ കൈയ്യില്‍ പൂമാല കിട്ടിയ സ്ഥിതി.

