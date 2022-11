ട്വിറ്റര്‍ മേധാവിയായിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വംശജൻ പരാഗ് അഗ്രവാളിനെ പുറത്താക്കിയ ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് സഹായം തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നതും മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്റെ അടുത്താണ്. ട്വിറ്ററില്‍ ഉടനടി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരായാന്‍ മസ്‌ക് സമീപിച്ചത് എ16സെഡ് കമ്പനിയുടെ ജനറല്‍ പാര്‍ട്ണറായ ശ്രീറാം കൃഷ്ണനെയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് കമ്പനികളിലൊന്നായ ആന്‍ഡ്രീസെന്‍ ഹൊറോവിറ്റ്‌സിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് എ16സെഡ്.

∙ ലോകത്തിന് മാറ്റം വരുത്താന്‍ കെൽപുളള സുപ്രധാന കമ്പനി

ട്വിറ്ററില്‍ അടിയന്തരമായി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ക്കായി താന്‍ മസ്‌കിനെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന് ശ്രീറാം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന് മാറ്റം വരുത്താന്‍ കെൽപുളള ഒരു സുപ്രധാന കമ്പനിയാണ് ട്വിറ്റര്‍ എന്ന് താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതു സാധ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ആളാണ് മസ്‌ക് എന്നും അതിനാലാണ് മസ്‌കിനെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീറാം അറിയിച്ചു.

∙ മുന്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തന്നെ

ട്വിറ്ററിൽ പുതിയ ആളല്ല ശ്രീറാം. 2017-2019 കാലഘട്ടത്തില്‍ ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രധാന കണ്‍സ്യൂമര്‍ പ്രോഡക്ട് ടീമുകളെ നയിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. അക്കാലത്ത് കമ്പനിക്ക് 20 ശതമാനം അധിക വളര്‍ച്ചയും നേടിക്കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ട്വിറ്ററിലെ ഹോം ടൈംലൈന്‍, പുതിയ യൂസര്‍ അനുഭവം, സേര്‍ച്, ഡിസ്‌കവറി, ഓഡിയന്‍സ് ഗ്രോത് തുടങ്ങിയ പ്രോഡക്ടുകളുടെ എല്ലാം മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നതും ശ്രീറാം ആയിരുന്നു.

∙ വളര്‍ന്നത് ഇന്ത്യയില്‍

ചെന്നൈയില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായി ഒരു ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലാണ് ശ്രീറാം പിറന്നത്. ‌ഭാര്യ ആരതി രാമമൂർത്തിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് 2002ല്‍ യാഹു മെസഞ്ചറിലാണ്. ഇരുപതു വര്‍ഷത്തോളമായി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കുന്നു. 2005 ലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ സിയാറ്റലിലേക്കു മാറുന്നത്. ആദ്യ ജോലി മൈക്രോസോഫ്റ്റിലായിരുന്നു. അന്ന് ശ്രീറാമിന് വയസ്സ് കേവലം 21.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്, സ്നാപ്

മൈക്രോസോഫ്റ്റില്‍ വിന്‍ഡോസ് ആഷറുമായി (Azure) ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രോജക്ടുകളില്‍ ശ്രീറാം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘പ്രോഗ്രാമിങ് വിന്‍ഡോസ് ആഷര്‍’ എന്നൊരു പുസ്തകവും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വിവിധ മൊബൈല്‍ പരസ്യ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനായി ഫെയ്‌സ്ബുക്കും സ്‌നാപ്പുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌നാപ്പിന്റെ ഡയറക്ട് റെസ്‌പോണ്‍സ് ആഡ്‌സ് ബിസിനസും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഓഡിയന്‍സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വിഭാഗങ്ങളുമായി ആയിരുന്നു സഹകരിച്ചിരുന്നത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റേത് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പരസ്യ പ്രദര്‍ശന നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ആയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ മെറ്റായിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റിലും പ്രോഡക്ട് ആന്‍ഡ് എൻജിനീയറിങ് ടീമുകളെ നയിച്ച പരിചയവും ഉണ്ട്.

∙ യൂട്യൂബർ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിങ്ക്ഡ്-ഇന്‍ പ്രൊഫൈലില്‍ പറയുന്നത് താനൊരു ബില്‍ഡറും എൻജിനീയറും യൂട്യൂബറും വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റുമാണ് എന്നാണ്. ക്രിപ്‌റ്റോയിലും വെബ്3യിലും നിക്ഷേപമുള്ള ആളാണെന്നും ആന്‍ഡ്രീസണ്‍ ഹൊറോവിറ്റ്‌സിനോട് സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്നും മുൻപ് ട്വിറ്റര്‍, മെറ്റാ, സ്‌നാപ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളില്‍ പ്രോഡക്ട്-എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പ്രൊഫൈലില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ നിരവധി നിക്ഷേപങ്ങള്‍

മസ്‌കിന്റെ പുതിയ ഉപദേശകനായ ശ്രീറാമിന് 23 ലേറെ കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപം ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയതായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് സീഡ്-റൗണ്ട് ലാസോ ലാബ്‌സിലാണ്. മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സിലും ശ്രീറാമിന് നിക്ഷേപം ഉണ്ട്.

∙ പുതിയ നിയോഗത്തില്‍ വിജയിക്കുമോ?

ചീഫ് ട്വിറ്റ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച മസ്‌കിനു കീഴില്‍ ശ്ര‘ീറാം കുറച്ചുകാലത്തേക്കാണോ അതോ ദീർഘകാലത്തേക്കാണോ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നു വ്യക്തമല്ല. ഭാവി ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ആയേക്കാമെന്ന് ചില സൂചനകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രവചനീയമല്ല. ട്വിറ്ററിന് അകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധികലശം നടത്തി പുതിയ മുഖം നല്‍കുക എന്ന ദൗത്യത്തിൽ ശ്രീറാം ശോഭിക്കുമോ എന്നറിയാനാണ് ലോകം ഇപ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

∙ ട്വിറ്ററില്‍ വന്നേക്കാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങള്‍

ബ്ലൂ ടിക്ക് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകാര്‍ പണം നല്‍കണമെന്ന മാറ്റം ട്വിറ്ററില്‍ വന്നേക്കുമെന്നുള്ള പ്രവചനം ഇതിനോടകം പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനായി ഏകദേശം 20 ഡോളര്‍ നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ദ് വേര്‍ജിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യന്‍ യൂസര്‍മാരില്‍ എത്ര പേര്‍ ഈ തുക നല്‍കി ബ്ലൂ ടിക്ക് നിലനിര്‍ത്തും എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ പുതിയ കണ്ടെന്റ് മോഡറേഷന്‍ ടീം

സംഭാഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടുവരിക എന്നതും അര്‍ഥവത്തായ സംഭാഷണങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതുമാണ് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ വാങ്ങലിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൊന്നായി മസ്‌ക് ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ കണ്ടെന്റ് മോഡറേഷന്‍ നിയമങ്ങള്‍ ഉടച്ചു വാര്‍ക്കും. എന്നാല്‍, ഇതുവരെ അത്തരം ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മസ്‌ക് പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിന് പുതിയ കണ്ടെന്റ് മോഡറേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ വരും.

∙ പുറത്താക്കിയ പലരും ട്വിറ്ററില്‍ തിരിച്ചെത്തും

മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള പലര്‍ക്കും ട്വിറ്ററില്‍ തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഓഫര്‍ നല്‍കിയേക്കും. തിരിച്ച് താന്‍ ട്വിറ്ററിലേക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

∙ വൈന്‍ തിരിച്ചു വന്നേക്കും

ഷോർട് വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള വൈന്‍ എന്നൊരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം 2017ല്‍ ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കുറച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ടിക്‌ടോക്കിനും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍സിനും മുൻപ് ഇത് വന്‍ വിജയമാക്കാമായിരുന്നു. കാലത്തിനു മുൻപ് എത്തിയ സേവനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു വൈന്‍. വൈന്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ മസ്‌ക് തന്റെ ഫോളോവേഴ്സിനിടയിൽ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പു നടത്തുകയാണ്. ഇതുവരെ 71 ശതമാനം പേരും വൈന്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടിക്‌ടോക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്നവയാണ് എന്ന് മസ്‌ക് നേരത്തേ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

∙ രണ്ടു ട്വിറ്ററുകള്‍

കണ്ടെന്റ് മോഡറേഷന്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനു പകരം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നൊരു ആശയവും മസ്‌കിനു മുൻപിലുണ്ട്. രണ്ടു ട്വിറ്റര്‍ വേര്‍ഷനുകള്‍. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതു തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙ പുതിയ എക്‌സ്‌പ്ലോര്‍ ഫീഡ്

മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്ത് കേവലം 24 മണക്കൂറിനുള്ളില്‍ പുതിയ എക്‌സ്‌പ്ലോര്‍ ഫീഡ് ട്വിറ്ററില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇതിന് മസ്‌കുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്നാല്‍, ഈ എക്‌സ്‌പ്ലോര്‍ ഫീഡ് പുതിയ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷകമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. മസ്‌ക്-ശ്രീറാം ടീം ട്വിറ്ററിനെ മാറ്റിമറിക്കുമോ എന്നു കാത്തിരുന്നു കാണാം.

