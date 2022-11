ഇനി അതും സാധിക്കുമോ? താമസിയാതെ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളോടും സംസാരിച്ചേക്കുമെന്ന് അവകാശവാദം

നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്) സഹായത്തോടെ താമസിയാതെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് മൃഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായേക്കുമെന്ന് അവകാശവാദം. തുടക്കത്തില്‍ തേനീച്ചകള്‍, ആനകള്‍, തിമിംഗലങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ജന്തുക്കളോടായിരിക്കും സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കുക. എന്നാൽ ഇതു പോലും ഒരുകൂട്ടം ഗവേഷകരില്‍ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യര്‍ കൗശലമുപയോഗിച്ച് സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നാണവര്‍ ഭയക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടേതല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളിലെ ക്രമരൂപങ്ങള്‍ പഠിച്ചെടുത്താണ് മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സംവാദിക്കല്‍ സാധ്യമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ദി ഡെയ്‌ലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.



∙ ഗവേഷണം നടക്കുന്നത് ജര്‍മനിയില്‍

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിട്ടിഷ് കൊളംബിയയിലെ ഗവേഷകനായ കാരന്‍ ബക്കര്‍ വോക്‌സ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജര്‍മനിയിലുള്ള ഗവേഷകരുടെ ഒരു ടീം ജന്തു-ജീവി ജാലത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലെ ക്രമരൂപങ്ങള്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ സഹായത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതെന്നു പറഞ്ഞത്. തേനീച്ചകളുടെ കുലുങ്ങി (waggle) നൃത്തം, ആനകളുടെ ഹൃസ്വ തരംഗദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ശബ്ദം തുടങ്ങിയവയുടെ അര്‍ഥ വ്യാഖ്യനം നടത്തി, വന്യജീവികളോട് സംസാരിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല അവയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വരെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് കാരന്‍ പറയുന്നത്.

∙ ഈ ശേഷി റോബോട്ടുകള്‍ക്കും നല്‍കാം

ജീവി വര്‍ഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം സാധ്യമാക്കാതെ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന മതില്‍ക്കെട്ടുകളെ തകര്‍ക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല, പുതിയ എഐ ശേഷി റോബോട്ടുകളിലേക്ക് പകരാമെന്നും കാരന്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇതെല്ലാം നൈതികമായ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവിധ തരം ജീവി വര്‍ഗത്തോട് സംസാരിക്കാനാകുമ്പോള്‍ അവയോട് കൂടുതല്‍ ആഴമുള്ള ബന്ധുത്വം സ്ഥാപിക്കാനായേക്കാം. അതല്ലെങ്കില്‍ അവയുടെ മേല്‍ ഇന്നു സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയോ അവയെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൊണ്ടുനടക്കാന്‍ സാധിക്കുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം. ഇതൊന്നും നേരത്തേ സാധ്യമായിരുന്നില്ലെന്ന് കാരന്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

∙ പരിശ്രമം അടുത്തകാലത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല

മറ്റു ജന്തുക്കളോടും ജീവികളോടും സംസാരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പുതിയതൊന്നുമല്ല. ഈ ആശയം പല സനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 1967ല്‍ ഇറങ്ങിയ ഡോക്ടര്‍ ഡൂലിറ്റിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാല്‍, ഈ കാലത്ത് അത് സിനിമ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആശയമല്ല. മറിച്ച് അതെങ്ങനെ പ്രായോഗികമാക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്. മൃഗഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളുമാണ് ഇപ്പോള്‍ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് 2018ല്‍ ജര്‍മനിയിലെ ഡഹ്‌ലെം (Dahlem) സെന്റര്‍ ഓഫ് മെഷീന്‍ ലേണിങ് ആന്‍ഡ് റോബോട്ടിക്‌സ് നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണം.

∙ റോബോബീ

ഗവേഷര്‍ ഒരു റോബോബീയെ (RoboBee-യന്ത്ര തേനീച്ച) നിര്‍മിക്കുകയും അതിനെ തേനീച്ചകളുടെ കുലുങ്ങി നൃത്തം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ റോബോബീക്ക് തേനീച്ചകളുമായി ആശയവിനിമയം സാധ്യമായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. തേനീച്ചയെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന റോബോബീയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഒരു ദണ്ഡിനു സമാനമായ യന്ത്ര സംവിധാനത്തിലേക്ക് സ്പഞ്ച് അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തേനീച്ചകളുടെ കുലുങ്ങി നൃത്തം അതേീരിതയില്‍ തന്നെ റോബോബീയെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നൃത്തത്തിലുള്ള ചെറിയ സവിശേഷതകള്‍ പോലും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചതോടെ തേനീച്ചകള്‍ റോബോബീയ്ക്കായി 'ചെവിയോര്‍ത്തു' എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. റോബോബീയ്ക്ക് പിന്നാലെ കുറച്ചു തേനീച്ചകൾ കൂട്ടിലേക്ക് പോകുകയോ, റോബോബീ വായുവില്‍ നിന്നപ്പോള്‍ നില്‍ക്കുകയോ പോലും ചെയ്തു.

∙ ഇനി റോബോബീകളെ കൂട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കും

ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ റോബോബീകളെ വിവിധ തേനീച്ചക്കൂടുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഗവേഷകര്‍. അവര്‍ക്ക് അറിയേണ്ടത് തേനീച്ചകള്‍, യന്ത്ര തേനീച്ചയെ തങ്ങളിലൊരാളായി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ മുൻപൊരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന രീതിയില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് തേനീച്ചക്കൂടുകളുടെ ഉള്ളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ഇങ്ങനെ മുൻപൊരിക്കലും സാധിക്കാത്ത രീതിയില്‍ തേനീച്ചകളെ ഇണക്കാനാകുമെന്നും കാരന്‍ പറയുന്നു.

∙ ആനകള്‍

അതേസമയം, ആനകള്‍ തുമ്പിക്കൈ വായുവിലേക്ക് പൊക്കി അതിശക്തമായ അലറലുകള്‍ നടത്തുന്നതാണ് നാം പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അവ ഹൃസ്വ തരംഗദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ശബ്ദങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ വരുന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഈ ഹൃസ്വതരംഗദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ശബ്ദം എഐക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഇന്‍ഫ്രാസോണിക് ശൂബ്ദങ്ങളെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ സഹായത്തോടെ പഠിക്കുകയാണ് ബയോഅകൂയിസ്റ്റിക്‌സ് (Bioacoustics) ഗവേഷകയായ കാറ്റി പെയ്ന്‍. ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോള്‍ അത് തന്റെ നെഞ്ചിന് അപരിചിതമായ ഒരു മിടിപ്പായാണ് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും അത് വിചിത്രമായ അസ്വസ്ഥത പകര്‍ന്നുവെന്നും കാറ്റി പറഞ്ഞു.

∙ തിമിംഗലങ്ങള്‍

തേനീച്ചകള്‍ക്കും ആനകള്‍ക്കും പുറമെ തിമിംഗലങ്ങളുമായും സംസാരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഗവേഷകര്‍ നടത്തുന്നത്. ഉജ്ജ്വല ജീവി വര്‍ഗമായ സ്‌പേം വെയിലുകളുമായും (മുന്നില്‍ വലിയ പല്ലുകളുള്ള തിമിംഗല വര്‍ഗം) ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിപ്പോള്‍. ഇതിനുള്ള പ്രൊജക്ട് സെറ്റി (സെറ്റാസിയന്‍ ട്രാന്‍സ്‌ലേഷന്‍ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്) തുടങ്ങിയത് ഒക്ടോബര്‍ 2021 ലാണ്. ക്ലിക് ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ച് സ്‌പേം വെയിലുകള്‍ തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയത്തെ കോഡാകൾ (codas) എന്നും വിളിക്കുന്നു. എഐയുടെ ഒരു വിഭാഗമായ എന്‍എല്‍പി (നാചുറല്‍ലാങ്ഗ്വിജ് പ്രോസസിങ്) ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍.

∙ 400 കോടി കോഡാകള്‍ പഠിക്കുന്നു

ഇതിനായി സ്‌പേം വെയിലുകളുടെ 400 കോടി കോഡാകളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഒരോ സവിശേഷ ശബ്ദത്തെയും അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഗവേഷകര്‍ ശ്രമിക്കുക. ഇതിന് അഞ്ചു വര്‍ഷമെങ്കിലും സമയമെടുത്തേക്കുമെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ഇതില്‍ വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ കടലില്‍ കഴിയുന്ന സ്‌പേം വെയിലുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനായി ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം.

∙ നേരത്തേയും ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു

അതേസമയം, മൃഗങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയമെന്ന ആശയം പുതിയതല്ലെന്നും കാരന്‍ പറയുന്നു. നേരത്തേയും മൃഗങ്ങളുമായി, പ്രത്യേകിച്ചും ആള്‍ക്കുരങ്ങുകളുമായി മനുഷ്യര്‍ ആശയവിനമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇത് മനുഷ്യര്‍ക്ക് അറിയാവുന്ന രീതികള്‍ വച്ചായിരുന്നു. പ്രധാനമായും ആംഗ്യഭാഷയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും ഭാഷ പഠിച്ചാണ് അവയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും.

English Summary: Artificial Intelligence Breakthrough Used to Communicate With Animals, But Scientists Are Concerned