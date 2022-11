പ്രതിമാസം 50 രൂപ, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 599 രൂപ വരിസംഖ്യ നല്‍കിയാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രധാന സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങളിലൊന്നായ ആമസോണ്‍ പ്രൈം ഇപ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രൈം അംഗത്വത്തിന് 1499 രൂപയാണ് പ്രതിവര്‍ഷം. ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ അടക്കം ലഭ്യമാകുന്ന പുതിയ മൊബൈല്‍ സ്ട്രീമിങ് മറ്റ് ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും ആമസോണ്‍ നേരിട്ടു നടത്തുന്നവയല്ല. മറ്റു കരുത്തന്‍ സ്ട്രീമിങ് കമ്പനികളായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിനും ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്‌സ്റ്റാറിനും പ്രചാരമേറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആമസോണിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി.

എയര്‍ടെലുമായി സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മൊബൈല്‍ പ്ലാന്‍ തുടങ്ങി

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രാജ്യത്ത് എയര്‍ടെലുമായി സഹകരിച്ച് ആമസോണ്‍ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ മൊബൈല്‍ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പ്രതിമാസം 89 രൂപയായിരുന്നു വരിസംഖ്യ. ഇത് എയര്‍ടെല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു മാത്രമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പുതിയ പ്ലാനില്‍ ഏതു നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കും വരിക്കാരാകാം. ഇതോടെ, എയര്‍ടെല്‍-ആമസോണ്‍ ധാരണ അവസാനിച്ചേക്കാം.

പരിമിതികള്‍

'മൊബൈല്‍ എഡിഷന്‍' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഒരാള്‍ക്കു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ എന്നാണ് ആമസോണ്‍ പറയുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ മാത്രമേ കാണാനുമാകൂ. കൂടാതെ, സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡെഫനിഷന്‍ (എസ്ഡി) റെസലൂഷനേ ലഭിക്കൂ. ആമസോണ്‍ നല്‍കുന്ന 4കെ അടക്കം, ഹൈ-ഡെഫനിഷന്‍ സ്ട്രീമിങ് വേണമെന്നുള്ളവര്‍ പ്രതിമാസം 179 രൂപയോ പ്രതിവര്‍ഷം 1499 രൂപയോ നല്‍കേണ്ടി വരും.

ഗുണങ്ങള്‍

തീര്‍ച്ചയായും ചെലവു കുറവാണ്. എവിടെയിരുന്നും സ്ട്രീം ചെയ്യാം. റെസലൂഷന്റെ കാര്യത്തിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ആമസോണ്‍ പ്രൈം ഫീച്ചറുകളും ലഭിക്കും. ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍, പ്രൈം വിഡിയോ ഫീച്ചറുകളായ എക്‌സ്-റേ തുടങ്ങിയവയും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, സിനിമകളും മറ്റു ഷോകളും മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തുവച്ചും കാണാം.

എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം?

പുതിയ പ്ലാന്‍ ആമസോണിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ആപ്പുകള്‍ വഴി ലഭ്യമാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ പ്രൈംവിഡിയോ.കോം (PrimeVideo.com) വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയും ലഭ്യമാക്കും. മൊബൈല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്ന സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

30 ലക്ഷം ഐഫോണുകള്‍ നിർമിക്കേണ്ടെന്ന് ആപ്പിള്‍

ഈ വര്‍ഷം നിർ‌മിക്കാൻ‌ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഐഫോണ്‍ 14 ന്റെ എണ്ണത്തിൽ 30 ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവു വരുത്തി ആപ്പിൾ. ഈ വര്‍ഷം 90 ദശലക്ഷം ഫോൺ നിര്‍മിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. അത് ഇനി 87 ദശലക്ഷമോ അതില്‍ കുറവോ ആയിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഐഫോണ്‍ 14, 14 പ്ലസ് ഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണമായിരിക്കും കുറയ്ക്കുക. അതേസമയം, ഐഫോണ്‍ 14 പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.

ട്വിറ്ററാറ്റി ചേക്കേറുന്ന പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമം മാസ്റ്റൊഡണ്‍

പ്രമുഖ സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിനെ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു പറ്റം ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ (ട്വിറ്ററാറ്റി) പുതിയ ഇടങ്ങള്‍ തേടിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവുമധികം പേര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സേവനം മാസ്റ്റൊഡണ്‍ (Mastodon) ആണെന്നും ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ഈ ചെറിയ ആപ്പിനു താങ്ങാനാകുന്നില്ലെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒക്ടോബറില്‍ മാത്രം എത്തിയത് 489,003 പുതിയ ഉപയോക്താക്കളാണ്. ഇതോടെ ആപ്പിന്റെ പ്രതിമാസ സജീവ യൂസര്‍മാരുടെ എണ്ണം 10 ലക്ഷം കടന്നു. ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 238 ദശലക്ഷം ആണ്.

മാസ്റ്റൊഡണ്‍ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനി

മാസ്റ്റൊഡണ്‍ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജര്‍മന്‍ കമ്പനിയാണ്. ഇത് 2016ല്‍ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു സമൂഹ മാധ്യമം വ്യത്യസ്തമായി എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മാസ്റ്റൊഡണ്‍ എന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, അധികം ജോലിക്കാരില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ സമൂഹ മാധ്യമം ട്വിറ്ററാറ്റികളുടെ തള്ളിക്കയറ്റം നേരിടാന്‍ സജ്ജമായിരുന്നില്ല. പല പുതിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും സ്ഥിരീകരണ ഇമെയില്‍ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

താൽപര്യം നീണ്ടു നില്‍ക്കുമോ?

അതേസമയം, താന്‍ ദിവസവും 12-14 മണിക്കൂര്‍ പണിയെടുത്തിട്ടും കാര്യങ്ങള്‍ നേരെയാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് മാസ്റ്റൊഡണ്‍ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായ യൂജെന്‍ റോച്‌കോ പ്രതികരിച്ചത്. പക്ഷേ, പുതിയ ആപ്പിനോടുള്ള താൽപര്യം ദീര്‍ഘകാലം നീണ്ടു നില്‍ക്കുമോ എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണു താനും. എന്തായാലും ആപ്പിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത താൽപര്യം പരമാവധി മുതലാക്കാനാണ് റോച്‌കോയുടെ തീരുമാനം. അതിനായി മാസ്റ്റൊഡണ്‍ 4.0 ഉടന്‍ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം.

വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള സ്മാര്‍ട് വാച്ച് വേണ്ടവര്‍ക്ക് കോസ്‌മോസ് പ്രൈം

വലിയ സ്‌ക്രീനുളള സ്മാര്‍ട് വാച്ച് തന്നെ വേണമെന്നു കരുതുന്നവര്‍ക്കായി പുതിയ മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുയാണ് പെബ്ള്‍ കമ്പനി. കോസ്‌മോസ് പ്രൈം എന്ന പേരിലാണ് 1.91-ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമുള്ള വാച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഞ്ചു ദിവസം മാത്രമേ ബാറ്ററി നീണ്ടുനില്‍ക്കൂ. ആമസോണിലും പെബിളിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും നിന്ന് ഇതു വാങ്ങാനാകും. വില 3,699 രൂപ.

ബ്ലൂടൂത് കോളിങ് അടക്കം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ബോട്ട് വേവ് അള്‍ട്ടിമ വാച്

ബോട്ട് വേവ് അള്‍ട്ടിമ സ്മാര്‍ട്ട് വാച് പുറത്തിറക്കി. ഇതിന് ബ്ലൂടൂത് കോളിങ് അടക്കമുള്ള ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ട്. നല്ല വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീന്‍ തന്നെയാണ് ഇതിനും-1.8-ഇഞ്ച്. ഓള്‍വെയ്‌സ് ഓണ്‍ സ്‌ക്രീനാണ്. ബ്ലൂടൂത് വി5.3 ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ബ്ലൂടൂത് കോളിങ് സാധ്യമാണ്. വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുകളില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിക്ക ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാണ്. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിലും വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തുന്ന വാച്ചിന് 2,999 രൂപയാണ് വില.

മീഡിയടെകിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ പ്രൊസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസസര്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനികളിലൊന്നായ മീഡിയാടെക് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പ്രൊസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു-ഡിമെന്‍സിറ്റി 9200. എംഎംവേവ് 5ജി, സബ്-6ഗിഗാഹെട്‌സ് എന്നിവ ഇതില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഡിമെന്‍സിറ്റി 9200 ഗെയിമിങ് അടക്കമുള്ള മേഖലകളില്‍, മുന്‍ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് മികവു പുലര്‍ത്തും. കൂടാതെ, കുറച്ചു ബാറ്ററി ചാര്‍ജേ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. വൈ-ഫൈ 7 പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ മീഡിയാടെക് പ്രൊസസറുമാണിത്.

ടെക് ഭീമന്മാര്‍ സ്റ്റോക് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പൊട്ടുന്നതിന് ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടു കാര്യമില്ലെന്ന്

പ്രമുഖ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളായ മെറ്റാ, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികളുടെയും കുതിപ്പിന് കടിഞ്ഞാണ്‍ വീണിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ കമ്പനികളെല്ലാം ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയോ പുതിയ ജോലിക്കാരെ എടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതു ഫലം കണ്ടേക്കില്ലെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നതും അടുത്ത വര്‍ഷം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് കമ്പനികള്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്നു കരകയറില്ലെന്നു പറയാന്‍ കാരണം. ഏകദേശം 100,000 ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ഈ വര്‍ഷം ജോലി പോയി എന്നാണ് ലേയോഫ്‌സ്.എഫ്‌വൈഐ (Layoffs.fyi) പറയുന്നത്.

