ഐഒഎസ് 16.2 നു മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഡവലപ്പര്‍ ബീറ്റാ പതിപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഫോണുകളില്‍ 5ജി സപ്പോര്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് മാക് റൂമേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഐഒഎസ് 16.2ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഡവലപ്പര്‍ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ലോകമെമ്പാടും ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍.



ഐഫോണ്‍ 12, ഐഫോണ്‍ 13, ഐഫോണ്‍ 14 സീരീസുകള്‍ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ (2022) എന്നിവയിലാണ് 5ജി ലഭിക്കുക. ഇവയ്ക്ക് 5ജി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ ആപ്പിള്‍ വിറ്റ ഫോണുകളില്‍ 5ജി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍, രാജ്യത്ത് 5ജി പ്രസരണം തുടങ്ങിയതോടെ ഈ ഫീച്ചർ തുറന്നു നല്‍കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സാംസങ്ങിന്റെ വിലകൂടിയ ഫോണുകളിലും ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഇരു കമ്പനികളും 2022 ഡിസംബറോടെ 5ജി നല്‍കാമെന്നാണ് ഏറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കില്ല

ഇന്ത്യയില്‍ 5ജി പ്രക്ഷേപണ പരിധിയിലാണെങ്കിലും ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ 5ജി ലഭിക്കില്ല. ഇത് ഒരു ഡവലപ്പര്‍ വേര്‍ഷനാണ്. കുറ്റമോ കുറവോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കാനായി പരീക്ഷണാര്‍ഥം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഡവലപ്പര്‍ ആയി സൈന്‍-അപ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ആപ്പിള്‍ ഇത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കുക. എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭിക്കാന്‍ ഏതാനും ആഴ്ച കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ 5ജി പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു കമ്പനികള്‍

രാജ്യത്ത് 5ജി പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജിയോ (സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍), എയര്‍ടെല്‍ (നോണ്‍-സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍) എന്നീ കമ്പനികളാണ്. ഈ കമ്പനികളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ 5ജി ലഭിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില നഗരങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ഇരു കമ്പനികളും ഇപ്പോള്‍ 5ജി നല്‍കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

∙ എന്താണ് 5ജി ഐഫോണ്‍ യൂസര്‍ക്കു ലഭിക്കുക?

ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒന്ന് 5ജി ഓണ്‍, രണ്ട് 5ജി ഓട്ടോ. ഇതില്‍ 5ജി ഓണ്‍ തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ എപ്പോഴും 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഐഫോണ്‍ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതുമൂലം ധാരാളം ബാറ്ററിചാര്‍ജ് നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം, 5ജി ഓട്ടോ തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍, അനായാസമായി 5ജി ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെത്തുമ്പോള്‍ ഫോണ്‍ തനിയെ 5ജിയിലേക്കു മാറും. അല്ലാത്തപ്പോള്‍ 4ജിയില്‍ തുടരും.

∙ വാട്‌സാപ്പില്‍ വരുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍: സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുത്താല്‍ അറിയാം

നിങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്ന ഒറ്റ തവണ മാത്രം കാണാനുള്ള സന്ദേശത്തിന്റെ (വ്യൂ വണ്‍സ്) സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ സാധിച്ചാലോ? ഇതടക്കം വാട്‌സാപ്പിലേക്ക് ഒരു പറ്റം പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍കൂടി വരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം അവസാനമോ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യമോ ഈ ഫീച്ചറുകള്‍ ആസ്വദിക്കാനായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

∙ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് തടയല്‍ ഉടനെ എത്തിയേക്കും

സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് തടയലിന്റെ ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വ്യൂ വണ്‍സ് സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഇല്ലാതാക്കുക. വാട്‌സാപ്പിന്റെ സ്റ്റേബിള്‍ വേര്‍ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഇത് ലഭ്യമാകും. ഒരു തവണ മാത്രം കാണാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെയും മീഡിയയുടെയും സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതോ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയില്‍ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോ തടയുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

∙ വാട്‌സാപ് പ്രീമിയം

ബിസിനസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വാട്‌സാപ് പ്രീമിയം എന്നൊരു പുതിയ ആപ്പ് തുടങ്ങിയേക്കും. പക്ഷേ, ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടവര്‍ മാസവരി നല്‍കേണ്ടി വരാം. ടെലഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളില്‍ ലഭ്യമായ ഫീച്ചറുകളായിരിക്കും പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്കു ലഭിക്കുക. സ്ഥാപനത്തിനു മാത്രമായി ലിങ്കുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക, നാലിലേറെ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഒരേ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ സേവനം തുടങ്ങിയാല്‍ ഉടനെ നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകളും എത്തും.

∙ 3ഡി അവതാര്‍

ഫോട്ടോ ഇടുന്നതിനു പകരം ഇനി വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്വന്തം 3ഡി അവതാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയിടാന്‍ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഉപയോഗിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അവതാര്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സാധിച്ചേക്കും.

∙ ഒരിക്കല്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശം തിരിച്ചെടുക്കാനായേക്കും

ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വാടാസാപ് ബീറ്റയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡീലീറ്റ് ചെയ്ത് സന്ദേശം തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നത്. അധികം താമസിയാതെ ഇതും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭിച്ചേക്കും.

∙ ഗ്രൂപ് അഡ്മിനുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അധികാരം

ഒാരോ ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റു ചെയ്യന്ന സന്ദേശം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില്‍ വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ് അഡ്മിനുകള്‍ക്ക് അധിക അധികാരം ഉടന്‍ ലഭിച്ചേക്കും. ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ എന്തു തരത്തിലുള്ള ചാറ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം വരിക.

