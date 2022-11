ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിരിച്ചുവിടലാണ് മെറ്റാ കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അതിലേക്കു നയിച്ച തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് മെറ്റാ മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കമ്പനി 13 ശതമാനം ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് 11,000 ലേറെ പേർ വരും. അവര്‍ക്ക് ഉടൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച മെയില്‍ ലഭിക്കും. പിരിച്ചുവിടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ന്യൂയോര്‍ക് സ്‌റ്റോക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിവില 5 ശതമാനം ഉയര്‍ന്നു.

∙ 16 ആഴ്ചത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമടക്കം നല്‍കും

ജോലി പോകുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം 16 ആഴ്ചത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നല്‍കും. ഇതിന് പിരിച്ചുവിടല്‍ വേതനം (സെവറന്‍സ് പേ) എന്നു പറയും. കൂടാതെ കമ്പനിയില്‍ ജോലിചെയ്ത ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും രണ്ടാഴ്ച വച്ച് അധിക ശമ്പളവും നല്‍കും. (ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടു വര്‍ഷം ജോലിയെടുത്ത ആള്‍ക്ക് 1 മാസത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം നല്‍കും.) ഇതിന് ‘പെയ്ഡ് ടൈം ഓഫ്’ എന്നു പറയും. കമ്പനിയില്‍നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുടിശിക കിട്ടാനുണ്ടെങ്കില്‍ അതെല്ലാം നവംബര്‍ 15ന് മുൻപ് നല്‍കും. പിരിച്ചുവിടുന്ന എല്ലാ ജോലിക്കാര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ആറു മാസത്തെ ആരോഗ്യ ഇൻ‌ഷുറൻസ് നല്‍കും.

∙ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

മറ്റു കമ്പനികളില്‍ ഒഴിവുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതേക്കുറിച്ച് മൂന്നു മാസം വരെ ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ചില കമ്പനികള്‍ ജോലിക്കാരെ എടുക്കാനുള്ള പരസ്യം നല്‍കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ, ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന മെറ്റാ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒഴിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം മെറ്റാ തന്നെ നല്‍കും. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നതിനു മുൻപ് സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കും. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. കാരണം കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ സിസ്റ്റങ്ങളിലുണ്ട്. അതേസമയം, എല്ലാവര്‍ക്കും അവരുടെ ഇമെയില്‍ തുറക്കാനാകും. വിടപറയല്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കാനാണിത്.

∙ പുറം രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവര്‍ക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സഹായം

മെറ്റായില്‍ ജോലിക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയവര്‍ക്ക് മാതൃരാജ്യത്തേക്കു തിരിച്ചുപോകാനുള്ള സഹായം നല്‍കും. വേദനാജനകമാണ് പിരിച്ചുവിടല്‍ തീരുമാനമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ പ്രതീക്ഷകള്‍ പാളിയെന്ന് സക്കര്‍ബര്‍ഗ്

കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷം കമ്പനി മുന്നേറുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരുന്നതാണ് മെറ്റാ കമ്പനിക്കുണ്ടായ പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന്. കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ബിസിനസുകള്‍ക്കൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും അവയെല്ലാം വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകളായ മെറ്റാവേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനോ നിക്ഷേപകരില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനോ സാധിച്ചില്ലെന്നത് തിരിച്ചടിയായി.

∙ ആപ്പിളിന്റെ തീരുമാനം തിരിച്ചടിച്ചു

ആപ്പിള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണവും മെറ്റായെ ബാധിച്ചു. ഇത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ആദ്യ വര്‍ഷം കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തില്‍ 1000 കോടി ഡോളറാണ് ഇടിവുണ്ടായത്. അമേരിക്കയെ മൊത്തത്തില്‍ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും മെറ്റായെ ബാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം മൂലം ഈ വര്‍ഷം മെറ്റായുടെ ഓഹരി വില 71 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞത് എന്നതാണ് കമ്പനിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.

∙ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിരിച്ചുവിടൽ?

അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രയധികം പേർക്ക് ജോലി പോയ വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാത്തതിനാല്‍ 11,000 ലേറെ പേര്‍ക്ക് ഒറ്റയടിക്കു ജോലി പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടല്‍ ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. എന്നാല്‍, ആ സംശയം ശരിയല്ലെന്നു കാണിക്കാന്‍ ധാരാളം കണക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ജിഎം മോട്ടോഴ്‌സ് 2009ല്‍ 47,000 പേരെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സിയേഴ്‌സ് (Sears) കമ്പനി 1993ല്‍ ഏകദേശം 50,000 പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ് പറയുന്നു.

സിറ്റിഗ്രൂപ്പ് (CitiGroup) 50,000ലേറെ പേരെ ഒറ്റയടിക്കു പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഎന്‍എന്‍ മണി പറയുന്നു. ഇതിലൊക്കെ വലുതായിരുന്നു ഐബിഎം നടത്തിയ പിരിച്ചുവിടല്‍ - 60,000 പേരെയാണ് 1993ല്‍ അവര്‍ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന് ദ് ന്യൂയോര്‍ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ മാസ്റ്റൊഡണ്‍ ട്വിറ്റര്‍ യൂസര്‍മാര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ലെന്ന്

ടെസ്‌ല മേധാവി ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്തതോടെ നിരവധി പേര്‍ ഈ സമൂഹ മാധ്യമം ഉപേഷിച്ചു. ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോയവരില്‍ പലരും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജര്‍മന്‍ സമൂഹ മാധ്യമമായ മാസ്റ്റൊഡണ്‍ ആണ്. എന്നാല്‍, ഇത് ട്വിറ്റര്‍ 'അഭയാര്‍ഥികള്‍ക്ക്' ചേക്കേറാന്‍ പറ്റിയ ചില്ലയല്ലെന്ന് സിനെറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നാണ്. വികേന്ദ്രീകൃതമാണ് മാസ്റ്റൊഡണ്‍. ഇതിനാല്‍ തന്നെ പല സെര്‍വറുകളും ഉണ്ട്. ഇവയിലേക്കൊക്കെ സൈന്‍-ഇന്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊന്നും ട്വിറ്ററാറ്റികള്‍ക്ക് എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ മസ്‌കിന് തിരിച്ചടി

മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുക്കാനായി മുടക്കിയത് 4400 കോടി ഡോളറാണ്. എന്നാല്‍ കമ്പനി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രതിദിനം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം ഡോളര്‍ വച്ചാണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്‍ ആണ് മസ്‌ക്. എങ്കിലും ഇത്തരം നഷ്ടം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ താങ്ങുമെന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും തത്കാലത്തേക്ക് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ അദ്ദേഹം തന്റെ കൈവശമുള്ള ഏകദേശം 400 കോടി ഡോളറിനുള്ള ടെസ്‌ല ഓഹരിയാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇത് ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരി വിലയിടിയാനും ഇടവരുത്തുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ പിക്‌സല്‍ 8 സീരീസിന് 12 ജിബി റാം, അള്‍ട്രാസോണിക് സെന്‍സര്‍?

അടുത്ത വര്‍ഷം ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന, ഗൂഗിളിന്റെ പ്രീമിയം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ സീരീസായ പിക്‌സല്‍ 8 ല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. പിക്‌സല്‍ 8 സീരീസിന് 12 ജിബി വരെ റാം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 14 ആയിരിക്കും ഒഎസ്. വിരലടയാളം തിരിച്ചറിയാനായി അള്‍ട്രാ സോണിക് സെന്‍സറും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് പറയുന്നു.

∙ പിക്‌സല്‍ അള്‍ട്രായും?

അടുത്ത വര്‍ഷം ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ പുറത്തിറക്കുമെന്നുള്ള പ്രചാരണം തുടങ്ങിയതോടെ അള്‍ട്രാ നാമം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള ഫോണുകൾ ഇറക്കാന്‍ അവരുടെ എതിരാളികളും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കേട്ടു തുടങ്ങി. അത്തരത്തിലൊന്നാണ് പിക്‌സല്‍ അള്‍ട്രാ മോഡലിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍. ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോണ്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പിക്‌സല്‍ സീരീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മോഡലായിരിക്കും ഇത്.



