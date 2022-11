ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളുടെ ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളും മതവും അടക്കം ആപ്പിള്‍ അറിയുന്നെന്ന് ആരോപണം

സ്വകാര്യതയുടെ സംരക്ഷകരാണു തങ്ങളെന്ന് അഭിമാനപൂര്‍വം അവകാശപ്പെടുന്ന കമ്പനിയാണ് ആപ്പിള്‍. അതിന്റെ മുന്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ഒരിക്കൽ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിനെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാത്തതിന് ഗൂഗിൾ ആന്‍ഡ്രോയിഡിനെയും കമ്പനി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ആപ്പിളിന്റെ അവകാശവാദം.

∙ അനലിറ്റിക്‌സ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ചെയ്താലും ഡേറ്റ എടുക്കും

എന്നാല്‍, ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിവരങ്ങൾ ആപ്പിള്‍ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്ന് ചില പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് തടയാൻ അനലിറ്റിക്‌സ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോക്താവിനു സാധിക്കും. പക്ഷേ അത്തരം ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നുപോലും ആപ്പിൾ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നും ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ആപ്പുകളായ ആപ് സ്റ്റോര്‍, ആപ്പിള്‍ മ്യൂസിക്, ആപ്പിള്‍ ടിവി, ബുക്‌സ്, സ്റ്റോക്‌സ് ആപ് എന്നിവയില്‍ ഉപയോക്താവ് നടത്തുന്ന ഓരോ നീക്കവും ആപ്പിള്‍ അറിയുന്നുവെന്നുമാണ് ആരോപണം.

∙ മതവും ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങളും അടക്കം ആപ്പിള്‍ അറിയുന്നു

ഉപയോക്താവ് ഏതൊക്കെ ആപ്പുകളാണ് നോക്കുന്നത്, ലൈംഗികതയുടെയും മതത്തിന്റെയും കാര്യത്തില്‍ അയാളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ, ഏതെല്ലാം ഓഹരികളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം പരസ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് തുടങ്ങിയ നിരവധി വിവരങ്ങളാണ് ആപ്പിളിന് ഈ ആപ്പുകള്‍ നിരന്തരം കൈമാറുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം. ആ വിവരങ്ങള്‍ അനോണിമസ് (ആളെ അറിയാതെ) അല്ല, മറിച്ച് അയാളുടെ ഐഡി നമ്പറുകളും ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതും അടക്കമാണ്. (ഇതിനെയാണ് ഫിംഗര്‍പ്രിന്റിങ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്).

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെ തകര്‍ത്ത വിവാദ നിയമം ഇറക്കി ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം

ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവന്ന വിവാദ സംവിധാനമാണ് പ്രൈവസി കൺട്രോള്‍. ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1000 കോടി ഡോളറാണ് ഒരു വര്‍ഷം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ വരുമാനത്തില്‍ ഇടിവുണ്ടാക്കിയത്. ഐഫോണ്‍ അടക്കമുള്ള ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ആപ്പുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ഉപയോക്താവിന് തന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആപ്പിന് അറിയാന്‍ അനുമതി നല്‍കുകയോ നല്‍കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നതാണ് വിവാദ നിയമം. ഭൂരിഭാഗം ഉപയോക്താക്കളും തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാനായി ട്രാക്കിങ് അനുമതി നല്‍കാതിരുന്നതോടെ ഫെയ്‌സ്ബുക് വെട്ടിലായി. ഈ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഫെയ്‌സ്ബുക് പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചിരുന്നത്.

∙ ആപ്പിളിന്റെ നിലപാടു മാറ്റം: കാരണം വ്യക്തമല്ല

ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ നിലപാടു മാറ്റാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആപ്പിളിന്റെ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും കമ്പനി ഇതുവരെ മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല. ആപ്പിളിന്റെ നിലപാടു മാറ്റം ഐഒഎസ് 14.6 മുതല്‍ കാണാമെന്നും അത് ഏറ്റവും പുതിയ ഐഒഎസ് 16 ലും കാണാനാണ് വഴിയെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

∙ ഡേറ്റാ ശേഖരണം ഗൗരവമുള്ളത്

ആപ്പിളിന്റെ ഡേറ്റാ ശേഖരണം ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് ഗിസ്‌മോഡോ പറയുന്നു. ഉപഭോക്താവിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതേസമയം ചെയ്തികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയുമാണ് ആപ്പിളെന്ന് ഗിസ്‌മോഡോയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പുതിയ പഠനത്തിനു പിന്നില്‍ ആപ് ഡവലപ്പര്‍മാരും സുരക്ഷാ ഗവേഷകരുമായ ടോമി മിസ്‌കും (Mysk) തലാല്‍ ഹജ് ബക്രിയുമാണ്. മിസ്‌ക് എന്ന പേരില്‍ത്തന്നെയുള്ള കമ്പനിക്കു വേണ്ടിയാണ് ഇവര്‍ പഠനം നടത്തിയത്. തങ്ങളുടെ ഡേറ്റ വിശകലനത്തിനായി ശേഖരിക്കരുതെന്ന് ഉപഭ‌ോക്താക്കൾ പറഞ്ഞാലും വിവര ശേഖരണം നടത്തുകയാണ് ആപ്പിള്‍ എന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്.

∙ ആരോഗ്യ ഡേറ്റ ആപ്പിളിന് അയയ്ക്കുന്നില്ല

ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലടക്കം ഉപയോക്താവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തത്സമയം രേഖപ്പെടുത്തി ഐഡി നമ്പറുകളും ഏത് ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന വിവരവും അടക്കം ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്ക് തത്സമയം കൈമാറുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ ആരോപണം. അതേസമയം, ആപ്പിളിന്റെ ആപ്പുകളായ ഹെല്‍ത്, വോലറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഒരു ഡേറ്റയും ചോര്‍ത്തി നല്‍കുന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, സ്റ്റോക്‌സ് ആപ്പില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന ലിങ്കും ഗവേഷകര്‍ പുറത്തുവിട്ടു (https://stocks-analytics-events.apple.com/analyticseventsv2/async). ഐഒഎസ് 16 ലും സമാനമായ ഡേറ്റ ആപ്പുകള്‍ ആപ്പിളിന് അയയ്ക്കുന്നു.

∙ ചില ഡേറ്റ അപകടകരമാകാം

ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ഡേറ്റയില്‍ ഉപയോക്താവിന്റെ മാനസികാരോഗ്യം, ലൈംഗിക താത്പര്യങ്ങള്‍, ആസക്തി, മത താത്പര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ പോലും ഉള്‍പ്പെടുന്നു എന്നത് പല ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാന്‍ വഴിയില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ ഈ വിവരങ്ങള്‍ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാന്‍ സാധ്യമല്ല. എന്തായലും ഇത്തരം ഡേറ്റ കോര്‍പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ സെര്‍വറുകളില്‍ ചെന്നെത്തുന്നതു നല്ലതല്ല എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

∙ ലക്ഷ്യം പുതിയ പരസ്യ സാമ്രാജ്യം?

ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ വില്‍പനയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇനി വര്‍ധിച്ചേക്കില്ല. കമ്പനിക്ക് അധിക ധന സമ്പാദനത്തിനായി പുതിയ പരസ്യ സാമ്രാജ്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ തുടക്കമാകാം ഇതെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എഡ്ജ് ബ്രൗസറും ഗൂഗിള്‍ ക്രോമും ഡേറ്റ കൈമാറരുതെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അത് അനുസരിക്കുന്നു എന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

