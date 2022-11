താമസിയാതെ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി (വിആര്‍) ഹെഡ്‌സെറ്റ് ധരിച്ചാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ജീവിതത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടാം എന്ന് അവകാശവാദം. മറ്റൊരു ഹെഡ്‌സെറ്റിന് ലൈംഗികോത്തേജന ശേഷി പകരാന്‍ കഴിയും. അടുത്ത തലമുറയില്‍ ഇറങ്ങാന്‍പോകുന്ന ചില ഉദ്വേഗജനകവും വിചിത്രവുമായ ഹെഡ്‌സെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാണിവ. ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുക വഴി 'മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍' ഇതുവരെ കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത അധിക കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ലഭിക്കും എന്നും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം.

തലച്ചോര്‍ തല്‍ക്ഷണം താറുമാറാക്കും

ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികവുറ്റ വിആര്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൊന്നായ ഒക്യുലസിന്റെ സൃഷ്ടാവ് സാക്ഷാല്‍ പാമര്‍ ലക്കിയാണ്, അണിയുന്ന ആളിന്റെ തലച്ചോര്‍ തല്‍ക്ഷണം നശിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള നേര്‍വ്ഗിയര്‍ (NerveGear) വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് പുറത്തിറക്കാന്‍പോകുന്നത്. (ഇപ്പോള്‍ മെറ്റാ കമ്പനിയാണ് ഒക്യുലസ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.) പാമറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹെഡ്‌സെറ്റാണ് ഒരു വെര്‍ച്വല്‍ ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനിടയില്‍ തലയിലേക്ക് സ്‌ഫോടക മൊഡ്യൂളുകള്‍ അയച്ച് തലച്ചോറിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി എത്തുന്നത്. ഹെഡ്‌സെറ്റിന്റെനിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പാമര്‍ പറയുന്നു.

മൂന്നു എക്‌സ്‌പ്ലോസിവ് ചാര്‍ജ് മൊഡ്യൂളുകള്‍

നേര്‍വ്ഗിയര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റില്‍ മൂന്നു എക്‌സ്‌പ്ലോസിവ് ചാര്‍ജ് മൊഡ്യൂളുകള്‍ ആണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ തലയോട്ടിക്കു നേരെ വച്ചിരിക്കുന്നു. കളിക്കുന്ന ആളുടെ അവതാര്‍ ഒരു കളിയില്‍ പരാജയപ്പെട്ട്, വെര്‍ച്വലായി മരിക്കുമ്പോള്‍, മൊഡ്യുളുകള്‍ കളിക്കുന്ന ആളുടെ തലയോട്ടിക്കു നേരെ നിറയൊഴിക്കുകയും അയാള്‍ തല്‍ക്ഷണം മരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഹെഡ്‌സെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവിട്ട വിവരണത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഈ ഉപകണത്തിന്റെ പണി പൂര്‍ണ്ണമായിട്ടില്ലെന്നും, ഇത് പുറത്തിറക്കാനുള്ള അനുമതി കിട്ടാന്‍ പിടിപ്പതുപാടുപെടേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നും പാമര്‍ പറയുന്നു.

ജാപ്പനീസ് സീരിസില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം

നേര്‍വ്ഗിയര്‍ എന്ന ആശയം പാമര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നത് സ്വോര്‍ഡ് ആര്‍ട്ട് ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ജാപ്പനീസ് ആനിമ (anime) സീരിസില്‍ നിന്നാണ്. ഈ ഹെഡ്‌സെറ്റിന് പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ പ്രത്യേകതകള്‍ ഇല്ല. പക്ഷെ, അതിനുള്ളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന്എക്‌സ്‌പ്ലോസിവ് ചാര്‍ജ് മൊഡ്യൂള്‍സ് പേടിപ്പിക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. ഐപീസിനു മുകളില്‍ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ തലയോട്ടിയെ ലക്ഷ്യംവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജാപ്പനീസ് സീരിസില്‍ ഹെല്‍മറ്റ്

ജാപ്പനീസ് വിഡിയോ ഗെയിം സീരിസില്‍ നേര്‍വ്ഗിയര്‍ ഒരു ഹെല്‍മെറ്റ് ആണ്. ഈ ഹെല്‍മെറ്റിന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ തലച്ചോറിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക വഴി അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉണര്‍ത്താനാകും. നേര്‍വ്ഗിയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്ഉപയോഗിച്ച് ഗെയിമിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. പക്ഷെ, ഗെയിമിലേക്ക് 10,000 പേര്‍ ആദ്യമായി ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ക്കാര്‍ക്കും ലോഗ്-ഔട്ട് ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ഓരോ കളിക്കാരനും മനസിലാകുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് ഊരുന്നത് മരണത്തിനിടവരുത്താം എന്നുംമനസിലാകുന്നു. ആനിമ ഗെയിമിലെ നേര്‍വ്ഗിയര്‍ അതിലുള്ള മൈക്രോവേവ് എമിറ്റര്‍ മരണകാരണമാകാവുന്ന രീതിയില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതിനു പകരം പാമര്‍ എക്‌സ്‌പ്ലോസിവി ചാര്‍ജ് മൊഡ്യൂള്‍സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പുറത്തിറക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയാം.

ഗന്ധമടിപ്പിച്ച സ്‌മെല്‍-ഓ-വിഷന്‍

സ്വീഡനിലെ ഗവേഷകര്‍ സൃഷ്ടിച്ച 'നോസ്‌വൈസ് ഹാന്‍ഡ്‌ഹെല്‍ഡ് ഓല്‍ഫാക്ടോമീറ്റര്‍' എച്ടിസി വൈബ് വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാനാണ്. ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളുടെ മൂക്കിലേക്ക് വിവിധ മണങ്ങള്‍ അടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ദ്രവരൂപത്തിലാക്കിയമണം ഒരു പതുപതുത്ത വസ്തുവില്‍ വീഴ്ത്തുന്നു. ഹെഡ്‌സെറ്റ് അണിഞ്ഞ് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഇത് അടിപ്പിക്കുന്നു. മണത്തില്‍ നിന്ന് രുചി മനസിലാക്കിയെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണവും ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ തരം വൈനിന്റെ മണം ആയിരിക്കും ഗെയിം കളിക്കുന്നവര്‍പറയേണ്ടി വരിക. ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് വൈന്‍ ഗ്ലാസ് വെര്‍ച്വലായി ഉയര്‍ത്താം. തത്സമയത്തു തന്നെ ഗന്ധം പ്രവഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിആര്‍ ഗെയിമിനിടയില്‍ വൈനുകളുടെ മണം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അറിയാനാകുമെന്ന് ഡെയിലി മെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ലൈംഗികോത്തേജനം പകരാന്‍ കഴിവുള്ള വിആര്‍

വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ് വേറൊരു രീതിയില്‍ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈംഗീകോത്തേജനം പകരാനായാണ്. ക്യാംസോഡ (CamSoda) എന്ന പോണ്‍ സൈറ്റാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. സവിശേഷമായ ഒരു ഹെഡ്‌സെറ്റും, ഒപ്പം ഒരു ഗ്യാസ് മാസ്‌കിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണവുമാണ്ഇത് പരീക്ഷിക്കേണ്ടവര്‍ അണിയേണ്ടത്. പോണ്‍ കാണുമ്പോള്‍ മാസ്‌ക് വിവിധ തരം ലൈംഗികോത്തേജനം പകരുന്ന മണം കാഴ്ചക്കാരന്റെ മൂക്കിലേക്ക് പകരുന്നു. സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളുടെ മണം, ശരീരത്തിന്റെ മണം, അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ മണം, ലൈംഗികോത്തേജന വസ്തുക്കളുടെ മണം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ അനുഭൂതി നല്‍കുമെന്ന് വിശ്വാസം

ഇങ്ങനെ മണവും ഉള്‍പ്പെടുത്തുക വഴി കാഴ്ചക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നിമഗ്നവും വിശ്വസനീയവുമായ അനുഭവം പകരാനാണ് വെബ്‌സൈറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. വിആര്‍ പോണ്‍ സൈറ്റ് ആണിത്. മാസ്‌കും ഹെഡ്‌സെറ്റും ഒരു ആപ്പിനൊത്താണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ആപ്പ് ഉപയോഗച്ച് വിവിധതരം മണങ്ങള്‍ ഒരുമിപ്പിച്ച് അനുഭവിക്കാം. അതല്ലെങ്കില്‍ കടുത്ത മണം വേണോ, നേര്‍ത്തതു മതിയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാം.

ചുംബനാനുഭവം പകരാനും വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റ്

പെന്‍സില്‍വേനിയയിലെ പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗിലുള്ള കാര്‍ണഗീ മെലണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഫ്യൂചര്‍ ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സസ് ഗ്രൂപ് ഗവേഷകര്‍ ചുംബനത്തിന്റെ പ്രതീതി അനുഭവിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. അവര്‍ അതിനായി ഒരു ഒക്യുലസ്ക്വെസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്‌സെറ്റ് എടുത്ത് അതില്‍, സ്പര്‍ശന ടെക്‌നോളജി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തരിക്കുന്നത്. സ്പര്‍ശന അനുഭവം പകരുന്നത് വൈബ്രേഷന്‍, ചെറിയ മര്‍ദ്ദം പ്രയോഗിക്കല്‍, ചലനം തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ്.

വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അനുഭൂതിയും പകരാം

ഒരു നേര്‍ത്ത നിര ട്രാന്‍സ്ഡ്യൂസറുകള്‍ വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി വായുടെ വവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ അള്‍ട്രാസൗണ്ട് ഊര്‍ജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് അധിക ഉപകരണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ല. ഹെഡ്‌സെറ്റ്അണിയുമ്പോള്‍, അനുഭവം പകരാന്‍ വേണ്ട സെന്‍സറുകളും മറ്റും മൂക്കിനു മുകളിലായി നിറുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ജലധാരയില്‍ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന അനുഭവം, പല്ലു തേക്കുന്ന അനുഭവം, സിഗരറ്റ് പുക എടുക്കുന്ന അനുഭവം തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ പകരാനാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍പറയുന്നു.

മെറ്റാവേഴ്‌സിലേക്കുള്ള വഴി

ഇത്തരത്തില്‍ വിവിധ തരത്തിലുളള അനുഭവങ്ങള്‍ പകരാന്‍ സാധിക്കുന്ന പല തരം വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റുകളും മറ്റും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ആയേക്കാമെന്നു കരുതുന്ന മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം കൂടെ സാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

English Summary: Is it even legal? Oculus creator builds VR headset that can actually kill you if you die in-game