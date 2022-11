മുപ്പതുകാരൻ അടിച്ചുമാറ്റിയത് അമേരിക്കക്കാരുടെ ഒരു ലക്ഷം കോടി; കൂട്ടിന് ഇന്ത്യക്കാരൻ; മുങ്ങിയത് എവിടേക്ക്?

30 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകും മുൻപേ ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആകാനാഗ്രഹിച്ചവനാണ് മുകുന്ദനുണ്ണി (ഇപ്പോൾ തിയറ്ററിൽ കളിക്കുന്ന ‘മുകുന്ദനുണ്ണി അസോഷ്യേറ്റ്സ്’ എന്ന സിനിമയിലെ നായകൻ). ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരുടെയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെയും ലോകത്ത്, ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കൗശലക്കാരൻ. ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചായ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ (FTX) സ്ഥാപകനായ സാം ബാങ്ക്മാൻ–ഫ്രൈഡിനും 30 വയസ്സാണ് പ്രായം. ഇനിയങ്ങോട്ട് സക്സസ് ആകാനൊന്നുമില്ലെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അത് സംഭവിച്ചത് (സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയങ്ങു പോകും). പാർട്ടിക്കാർ ഫണ്ട് കുത്തിമറിച്ച സഹകരണ ബാങ്ക് പോലെ എഫ്ടിഎക്സ് പൊട്ടി. സിംപിളായി പറഞ്ഞാൽ, രാപ്പകലില്ലാതെ കംപ്യൂട്ടർ ഓണാക്കിയിട്ട് മൈനിങ് നടത്തിയും ബാങ്കുകാർ‌ കൊണ്ടുപോകേണ്ടെന്നു കരുതി കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ വാങ്ങിയും അമേരിക്കക്കാർ സമ്പാദിച്ചുവച്ചിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുമായി സാം ബാങ്ക്മാൻ–ഫ്രൈഡ് നൈസായിട്ടങ്ങു മുങ്ങി. നാട്ടുകാരുടെ കാശുപോയി എന്നു പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല.



അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൃതപ്രായമായ ക്രിപ്റ്റോവിപണിയുടെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ അവസാനത്തെ ആണികളിലൊന്നാണ് ബാങ്ക്മാൻ അടിച്ചുകയറ്റിയത്. ഇനിയൊരു മടങ്ങിവരവുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇടനാഴികളിലെ അടക്കംപറച്ചിൽ. ആരാണ് ബാങ്ക്മാൻ എന്നതിലേക്ക് കടക്കും മുൻപ്, എന്താണ് എഫ്ടിഎക്സ് എന്നും അതിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ചുരുക്കിപ്പറയാം. ഓഹരിവിപണിയിൽ വിവിധ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ (ബിറ്റ്കോയിൻ, എതെറിയം തുടങ്ങിയവ) വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഫലത്തിൽ ഈ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ആളുകൾ‌ പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും പിൻവലിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളും ഒരു ലക്ഷം കോടി നിക്ഷേപവുമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചാണ് എഫ്ടിഎക്സ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എഫ്ടിഎക്സ് പൊട്ടി. പൊട്ടി എന്നുവച്ചാൽ, ഉപയോക്താക്കളുടെ പണം രഹസ്യമായി തന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്കു മറിച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്ക്മാൻ എല്ലാവരെയും പറ്റിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നായി ഇതു മാറിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ സാം ബാങ്ക്മാൻ‌-ഫ്രൈഡ് എന്ന അതിസൂത്രശാലിയായ സംരംഭകനും.

∙ കൊച്ചുമുതലാളി ഒരു വലിയ കള്ളൻ!

പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ബാങ്കുകാരൻ ആണെന്ന്. മുപ്പതാം വസ്സിൽ ക്രിപ്റ്റോകൻസി വിപണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ എക്സ്ചേഞ്ചായ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ സിഇഒ ആയിരിക്കെ സാം ബാങ്ക്മാൻ–ഫ്രൈഡ് ആ പേര് അന്വർഥമാക്കി. ഭാവിയുടെ നാണയമെന്നു പലരും വിശേഷിപ്പിച്ച ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും നടക്കുന്ന എഫ്ടിഎക്സ് ഇടപാടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കരുത്താർന്നതും വിശ്വസനീയവുമായ ഒരു ‘ബാങ്ക്’ തന്നെയായിരുന്നു. 2021ൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടിവു തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻ‌പ് സാം ബാങ്ക്മാന്റെ ആസ്തി മൂല്യം 2600 കോടി ഡോളർ ആയിരുന്നു; 20 ലക്ഷം കോടി രൂപ. ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടിഞ്ഞുതകർന്നപ്പോഴും എഫ്ടിഎക്സ് പിടിച്ചുനിന്നു. ബാങ്ക്മാന്റെ ആസ്തി മൂല്യം സ്വാഭാവികമായും കുറഞ്ഞ് 1000 കോടി ഡോളറായി. അപ്പോഴും ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വിപണിയിലെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന അപൂർവം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി എഫ്ടിഎക്സും വിപണിയുടെ അപ്പസ്തോലനായി സാം ബാങ്ക്മാൻ ഫ്രൈഡും അമേരിക്കൻ മധ്യവർഗ നിക്ഷേപകരുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു.

∙ സ്റ്റാൻഫഡിൽ പിറന്ന ജൂതൻ, ബുദ്ധിജീവി, സുന്ദരക്കുട്ടൻ !

1992ൽ സ്റ്റാൻഫഡ് സർവകലാശാല ക്യാംപസിൽ ഒരു അക്കാദമിക് കുടുംബത്തിലാണ് സാം ജനിച്ചത്. സ്റ്റാൻഫഡ് ലോ സ്കൂളിലെ പ്രഫസർമാരായ ബാർബറ ഫ്രൈഡും ജോസഫ് ബാങ്ക്മാനും മാതാപിതാക്കൾ. ഉപരിമധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജൂതകുടുംബം. കൂടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരും മോശക്കാരല്ല. അമ്മായി ലിൻഡ പി. ഫ്രൈഡ് കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ മെയിൽമാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന്റെ ഡീൻ. സഹോദരൻ ഗേബ് ബാങ്ക്മാൻ-ഫ്രൈഡ് മുൻ വാൾസ്ട്രീറ്റ് വ്യാപാരിയും ലാഭരഹിത സ്ഥാപനമായ ഗാർഡിങ് എഗെയ്ൻസ്റ്റ് പാൻഡെമിക്സിന്റെ ഡയറക്ടറുമാണ്.

ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാണെന്ന സത്യം നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലാക്കിയ സാം ഗണിതശാസ്ത്രവൈഭവം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായി. ഉന്നത വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. 2010 മുതൽ 2014 വരെ എംഐടി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. 2014ൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മൈനറും നേടി. 2013ൽ സാം ജെയ്ൻ സ്ട്രീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന കുത്തകവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. രാജ്യാന്തര ഓഹരികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇടിഎഫിന്റെ (എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്) വിപണനമാണ് കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത്. ബിരുദം നേടിയതിനു ശേഷം സാം അവിടെ മുഴുവൻസമയ ജീവനക്കാരനായി. 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ ജെയ്ൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സാം ബെർക്ക്‌ലിയിലേക്ക് മാറി. തുടർന്ന് അലമേഡ റിസർച് എന്ന ട്രേഡിങ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു.

∙ എഫ്ടിഎക്സ് (ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച്)

ഡമോക്രാറ്റിക് നേതാവും യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായ ജോ ബൈഡൻ താൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ബഹാമാസിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് എഫ്ടിഎക്സ് (എന്തിനാണ് പാവം ബൈഡനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് എന്നല്ലേ? കാര്യമുണ്ട്). ബിറ്റ്കോയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വിനിമയവും വിപണനവും സുഗമമാക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചാണ് എഫ്ടിഎക്സ്. ബാങ്ക്മാനും സുഹൃത്ത് ഗാരി വാങ്ങും ചേർന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. അലമേഡ റിസർച്ചിന്റെ ഓഫിസിലാണ് എഫ്ടിഎക്സ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. പിന്നങ്ങോട്ട് റോക്കറ്റ് വേഗത്തിലായിരുന്നു വളർച്ച.

∙ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചായ ബിനാൻസിന്റെ മേേധാവി ചാങ്‌പെങ് ഷാവോ 20% ഓഹരികൾ വാങ്ങി.

∙ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ട്രാക്കിങ് ആപ്പായ ബ്ലോക്ക്ഫോളിയോയെ 15 കോടി ഡോളറിന് എഫ്ടിഎക്സ് ഏറ്റെടുത്തു.

∙ ലോകത്തെ ഒന്നാംനിര ടെക് നിക്ഷേപകരുടെ ഊഴമായി പിന്നെ. 2021 ജൂലൈയിൽ സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക്, സെഖ്വോയ ക്യാപിറ്റൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അറപതിലധികം നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുള്ള 90 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപം നേടിയ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ മൂല്യം 1800 കോടി ഡോളറായി (ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഉയർന്നു.

∙ എഫ്ടിഎക്സ് വല്ലാണ്ടങ്ങു വളർന്നതോടെ പ്രോത്സാഹന നിക്ഷേപം നടത്തിയ ബിനാൻസ് കമ്പനിയിലെ അതിന്റെ ഓഹരികൾ പിൻവലിച്ചു.

∙ 2022 ജനുവരി 14ന് കമ്പനി എഫ്ടിഎക്സ് വെഞ്ചേഴ്‌സ് എന്ന പേരിൽ 200 കോടി ഡോളറിന്റെ വെഞ്ച്വർ ഫണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

∙ വീണ്ടും നിക്ഷേപസമാഹരണം. സീരീസ് സി ഫണ്ടിങ്ങിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് 40 കോടി ഡോളർ. എഫ്ടിഎക്സിന്റെ മൂല്യം 3200 കോടി ഡോളറായി (രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഉയർന്നു.

∙ ഫെബ്രുവരിയിൽ യുഎസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കുവേണ്ടി ഓഹരിവിപണനവും ആരംഭിക്കുമെന്ന് എഫ്ടിഎക്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിഡിയോ ഗെയിമുകളിൽ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും എൻഎഫ്‌ടിയും ചേർക്കാൻ ഡെവലപ്പർമാരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഡിവിഷൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനവും. ഇതാണ് നാളത്തെ കമ്പനിയെന്ന് ബിസിനസ് നിരൂപകർ. എഫ്ടിഎക്സിന് കയ്യടി, ബാങ്ക്മാനു ജയ് വിളി.

∙ ജൂലൈയിൽ, 24 കോടി ഡോളറിന് ബ്ലോക്ക്ഫൈ എന്ന കമ്പനി വാങ്ങാൻ ധാരണയായി. 2017ൽ ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ ലോൺ കമ്പനിയായ ബ്ലോക്ക്ഫൈയ്ക്ക് 300 കോടി ഡോളർവരെ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു.

∙ തട്ടിപ്പ്, തരികിട, തകിടംമറിച്ചിൽ

∙ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് എഫ്ടിഎക്സിനെതിരെ ആദ്യമായി ഒരു തട്ടിപ്പ് ആരോപണം ഉയരുന്നത്. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് അമേരിക്കക്കാർക്ക് നിക്ഷേപ ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന ഫെഡറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനാണ്. എഫ്ടിഎക്സിന് ഫെഡറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബ്രെറ്റ് ഹാരിസൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി രംഗത്തെത്തിയത്. പിന്നാലെ, ഹാരിസൺ ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും എഫ്ടിഎക്സിന് ഫെഡറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെന്ന് ബാങ്ക്മാൻ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തടിയൂരുകയും ചെയ്തു.

∙ ക്രിപ്‌റ്റോ ബ്രോക്കറേജ് വോയേജർ ഡിജിറ്റൽ എന്ന പാപ്പരായ ക്രിപ്റ്റോ കമ്പനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾക്കായി സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ലേലത്തിൽ എഫ്ടിഎക്സ് വിജയിച്ചു. ഇടപാടിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 142 കോടി ഡോളർ. വോയേജറിന്റെ കൈവശമുള്ള 131 കോടി ഡോളറിന്റെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇടപാട്. വോയേജറിനെ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതിന്റെ പിറ്റേദിവസം എഫ്ടിഎക്സ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രെറ്റ് ഹാരിസൺ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു, ഉപദേശകനായി തുടരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

∙ ഒക്ടോബറിൽ ടെക്സസിൽ എഫ്ടിഎക്സിനെതിരെ ഒരു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഓഹരികൾ വിറ്റെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അന്വേഷണവും തുടങ്ങി.

∙ എഫ്ടിടി അഥവാ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ കള്ളനാണയം

ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ടോക്കൺ എന്നാൽ യഥാർഥ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയെ ചില്ലറ രൂപത്തിൽ വിവിധ ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി, സ്വന്തം ബ്ലോക്ചെയിൻ സംവിധാനത്തിൽ വിവിധ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടോക്കണുകളാണ്. എഫ്ടിഎക്സ് അത്തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ടോക്കണാണ് എഫ്ടിടി (എഫ്ടിഎക്സ് ടോക്കൺ). നവംബർ രണ്ടിന്, സാം ബാങ്ക്മാൻ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയായ അലമേഡ റിസർച്ചിൽ 500 കോടിയിലേറെ ഡോളർ എഫ്ടിടി നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ബിറ്റ്കോയ്ൻ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റായ കോയിൻഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അലമേഡ റിസർചും എഫ്ടിഎക്സും തമ്മിൽ തുടക്കം മുതലേ ഈ ബന്ധം തുടർന്നിരുന്നെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് നേരത്തേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

കോയിൻഡെസ്കിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത വന്നതിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം ബിനാൻസ് (ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചും എഫ്ടിഎക്സിന്റെ ആദ്യനിക്ഷേപകരും) സിഇഒ ഷാങ്പെങ് ഷാവോ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള മുഴുവൻ എഫ്ടിടിയും വിൽക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2021ൽ എഫ്ടിഎക്സിൽ നിന്ന് ഓഹരികൾ പിൻവലിച്ചപ്പോഴാണ് എഫ്ടിടി രൂപത്തിൽ ബാങ്ക്മാൻ ബിനാൻസിനു പണി കൊടുത്തത്. ബിനാൻസ് എഫ്ടിടി വിൽക്കുന്നതോടെ എഫ്ടിടിയുടെ വില കുത്തനെ ഇടിയുമെന്ന് വിപണി നിരീക്ഷകർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. തുടർന്ന്, ട്വിറ്ററിൽ ബാങ്ക്മാനും ഷാവോയും തമ്മിൽ പൊരി‍ഞ്ഞ പോരാട്ടമായി (അപ്പുറത്ത് ട്വിറ്റർ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം വേറെ നടക്കുമ്പോഴാണ്). അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പൊളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വിസ്മയം വീണ്ടും ചിറകുകുഴഞ്ഞു വീണു. എഫ്ടിടിയുടെയും ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുടെയും വില ഇടിയാൻ തുടങ്ങി.

∙ പൊളിഞ്ഞുതകർന്ന് നശിച്ച്...

എഫ്ടിഎക്സ് പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ഇടപാടുകാർ എഫ്ടിഎക്സിൽനിന്ന് തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാനാരംഭിച്ചു. മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് എഫ്ടിഎക്സിൽനിന്ന് ആളുകൾ പിൻവലിച്ചത് 300 കോടി ഡോളർ. എഫ്ടിഎക്സിൽനിന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പിൻവലിക്കാൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ ക്രിപ്റ്റോ വിപണി ഒന്നടങ്കം ഉലഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനും ഒന്നാം നമ്പർ ശത്രുവുമാണെങ്കിലും ചുവരില്ലാതെ ചിത്രമെഴുതാനാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ബിനാൻസ് എഫ്ടിഎക്സിനെ ഏറ്റെടുത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടലും കിഴിക്കലും തുടങ്ങി. എഫ്ടിടി ഈടുവച്ചുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും നിൽക്കരുതെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എഫ്ടിടിയുടെ വില ഇടിയുമെന്നും ബിനാൻസ് സിഇഒ ഷാങ്പെങ് ഷാവോ എല്ലാ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. കേൾക്കാത്ത താമസം, എഫ്ടിടിയുടെ മൂല്യം 80 ശതമാനം അന്നു തന്നെ ഇടിഞ്ഞു. ഇടിനിടയിൽ, ധനകാര്യ വെബ്സൈറ്റായ ബ്ലൂംബെർഗ്, ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എഫ്ടിഎക്സിനെ ബിനാൻസ് ഏറ്റെടുത്താൽ ബിനാൻസും പൊളിയില്ലേ? ഇതുവല്ലതും നടക്കുമോ? എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. ഏറ്റെടുക്കൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലും എഴുതി അടിവരയിട്ടു.

എഫ്ടിഎക്സിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പിൻവലിക്കലുകളും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതായി നവംബർ 9ന് സാം ബാങ്ക്മാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എഫ്ടിഎക്സിന്റെ ആസ്തികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ആരും പേടിക്കാനില്ലെന്നും ബാങ്ക്മാൻ പറഞ്ഞു. കൊക്കിനു ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പണം തിരികെ നൽകും, താനെങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം ‍ഡയലോഗുകളും അവിടെ കേട്ടു. നവംബർ പത്തിന് സാം ബാങ്ക്മാൻ ട്വിറ്ററിനു മുന്നിൽ നിന്നെണീറ്റിട്ടില്ല. എഫ്ടിഎക്സിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആരെയൊക്കെയോ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായി രാവിലെ മുതൽ എന്തൊക്കെയോ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉറപ്പുകളും ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തി. എഫ്ടിഎക്സിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വമ്പൻ കമ്പനികൾ വരുന്നുണ്ടെന്നും അലമേ‍ഡ റിസർച് അടച്ചുകൂട്ടി എഫ്ടിഎക്സ് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്കെല്ലാം പണം കൊടുക്കുമെന്നുമൊക്കെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. അപ്പോൾ വരുന്നു വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

അലമേഡ റിസർച് എഫ്ടിഎക്സിനു തിരികെ നൽ‌കാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണെന്നായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. എഫ്ടിഎക്സ് അലമേഡയ്ക്ക് പണം നൽകിയത് ട്രേഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയായതിനാൽ അലമേഡ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട കാര്യവുമില്ല. എഫ്ടിഎക്സിൽ ഉപയോക്താക്കൾ നിക്ഷേപിച്ച ലക്ഷം കോടികൾ അലമേഡയിലേക്കു മറിച്ചത് ബാങ്ക്മാനെക്കൂടാതെ ഗാരി വാങ്ങിനും നിഷാദ് സിങ്ങിനും (ഇന്ത്യക്കാരനാണ്) അറിയാമെന്നും ഈ പണമുപയോഗിച്ച് അലമേഡ സ്വന്തം കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിയതിനാൽ അതു തിരിച്ചുകിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ എഴുതി. ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, എല്ലാവർക്കും പണം തിരികെ നൽകുമെന്നു ബാങ്ക്മാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത അന്നു തന്നെ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ സ്ഥാവരജംഗമ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ ബാങ്ക്മാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി.

∙ അന്വേഷണമായി, നടപടിയായി: എല്ലാവരും ഭയങ്കര സീരിയസ്

∙ യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്മിഷനും കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് ട്രേഡിങ് കമ്മിഷനും ബാങ്ക്മാനെതിരെയും എഫ്ടിഎക്സിനെതിരെയും അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

∙ ബഹാമാസിലെ (അവിടെയാണല്ലോ എഫ്ടിഎക്സ് ആസ്ഥാനം) സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്മിഷൻ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ ഉപസ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ എഫ്ടിഎക്സ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആസ്തികൾ മരവിപ്പിച്ചു.

∙ ജപ്പാനിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഏജൻസി എഫ്ടിഎക്സ് ജപ്പാനോട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

∙ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി.

∙ പാപ്പരാകുന്നു, ഹാക്കറെ ഇറക്കുന്നു, പറക്കുന്നു

നവംബർ 11ന്, എഫ്ടിഎക്സും അലമേഡ റിസർചും ഇവയുടെ നൂറിലേറെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും യുഎസിൽ പാപ്പരത്ത ഹർ‌ജി ഫയൽ ചെയ്തു. 800 കോടി ഡോളർ കടമുണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എങ്ങോട്ടും ഓടിപ്പോകില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ബാങ്ക്മാൻ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. കമ്പനിയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യത്തെ വിമാനം പിടിച്ച് അമേരിക്ക വിട്ടു. അന്നു തന്നെ എഫ്ടിഎക്സ് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്ത് 48 കോടി ഡോളർ അടിച്ചുമാറ്റി. ഹാക്ക് ചെയ്തത് ബാങ്ക്മാന്റെ ആളുകൾ തന്നെയാണെന്നാണ് സീനിയർ ഹാക്കർമാർ സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ വച്ച് പറയുന്നത്. ബിറ്റ്കോയിന് ഇടിവായതുകൊണ്ടാകാം മോഷണമുതൽ താരതമ്യേന സൃദൃഢമായ എതെറിയം എന്ന ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. അടിച്ചുമാറ്റിയതും വിറ്റുകിട്ടിയതുമെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി ബാങ്ക്മാൻ ബഹാമാസിൽനിന്ന് വിമാനത്തിൽ പറന്നുയർന്നു.

പെരുങ്കള്ളൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നറിയാൻ നിക്ഷേപകർ‌ ബാങ്ക്മാന്റെ വിമാനം ട്രാക്ക് ചെയ്തു. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ട്രാക്ക് ചെയ്ത വിമാനയാത്രയുടെ റെക്കോർഡ് ബാങ്ക്മാൻ ഭേദിച്ചു. എലിബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ അന്ത്യയാത്രയ്ക്കായിരുന്നു ആ റെക്കോർഡ്. യുഎസ് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയുടെ ഐതിഹാസിക തായ്‌വാൻ യാത്രയുടെ റെക്കോർഡും അന്നു ഭേദിക്കപ്പട്ടു. ബഹാമാസിൽനിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനം അർജന്റീനയിലെത്തും വരെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ഫ്ലൈറ്റ് റഡാർ വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലുമായി ട്രാക്കിങ് തുടർന്നു. മോഷണമുതലൊക്കെ അർജന്റീനയിൽ ഒളിപ്പിക്കാനാണ് യാത്ര എന്നു പലരും ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ബാങ്ക്മാനും ഗാരി വാങ്ങിനും നിഷാദ് സിങ്ങും ബഹാമാസിലുണ്ടെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ വിവരം.

∙ ഇന്ത്യൻ ‘രോമാഞ്ചം’ നിഷാദ് സിങ്

യുഎസിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന നിഷാദ് സിങ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ 5 മാസം ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം 2017 ഡിസംബറിലാണ് അലമേഡ റിസർചിൽ ചേർന്നത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ മെഷീൻ ലേണിങ് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. അലമേഡ റിസർച്ചിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ആയി 17 മാസം തുടർന്ന് 2019 ഏപ്രിലിൽ എഫ്ടിഎക്സിലേക്ക്. അവിടെയും എൻജിനീയറിങ് മേധാവി. ബാങ്ക്മാന്റെ ഇടംകൈ (ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫിസറായ ഗാരി വാങ് ആണ് വലംകൈ). ഇവർ മൂന്നുപേരും ചേർന്നാണ് എഫ്ടിഎക്സിന്റെ കോഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. അതായത്, ബാങ്ക്മാൻ അകത്തുപോയാൽ നിഷാദ് സിങ്ങും കൂടെയുണ്ടാകും.

∙ പാവം ബൈഡനെ വലിച്ചിഴച്ചതെന്തിന്?

2021–2022 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബൈഡന്റെ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവുമധികം സംഭാവന നൽകിയവരിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നുൂ ബാങ്ക്മാൻ. 39.8 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് (320 കോടി രൂപ) ബാങ്ക്മാൻ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫണ്ടിലേക്കു സംഭാവന ചെയ്തത്. സാക്ഷാൽ മൈക്കൽ ബ്ലൂംബെർഗിനു പോലും (കോടീശ്വരനായ ബിസിനസ്മാനും 2020ലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സ്ഥാനാർഥി പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കളിലൊരാളും) 28 ദശലക്ഷം ഡോളറേ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ!

English Summary: The Fall of 'King of Crypto' Sam Bankman-Fried; Who is Nishad Singh, Indian Origin Techie who is also under Scrutiny?