അതിവേഗത്തില്‍ 1 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 81 ലക്ഷം കോടി രൂപ) നഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനി എന്ന ഒട്ടും അസൂയര്‍ഹമല്ലാത്ത റെക്കോർഡിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇകൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ആമസോണ്‍. 2021 ജൂലൈയില്‍ 1.88 ലക്ഷം കോടി ഡോളറായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ആസ്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അത് കേവലം 87900 കോടി ഡോളറായെന്ന് സിനെറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞെട്ടിക്കുന്ന തകര്‍ച്ച എന്ന വിവരണമാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും ഇതിന് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍, ചെറിയ കുതിപ്പ് ഉണ്ടായതോടെ കമ്പനിയുടെ മൂല്യം തിരിച്ച് 1.02 ലക്ഷം കോടി ഡോളറിലേക്കു തിരിച്ചു കയറി. വര്‍ഷങ്ങളായി കുതിപ്പു മാത്രം കാണിച്ചിരുന്ന ആമസോണ്‍ കിതയ്ക്കുന്നതും ഈ വര്‍ഷം കാണാമായിരുന്നു.



∙ പരിഹാരക്രിയകളിലേക്ക് ആമസോണും

ഇകൊമേഴ്‌സിനു പുറമെ ക്ലൗഡ് മുതല്‍ വിവിധ ടെക്‌നോളജികളെ വളര്‍ത്തി പരിപാലിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ആമസോണ്‍. കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ 10,000 ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ദി ന്യൂയോര്‍ക് ടൈംസ് പറയുന്നു. കോര്‍പറേറ്റ്, ടെക്‌നോളജി മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്കായിരിക്കും ജോലി പോകുക. ആമസോണിന്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ അലക്‌സ അടക്കം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് വിഭാഗം, റീട്ടെയില്‍ വിഭാഗം, മാനവവിഭവശേഷി വിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നായിരിക്കും പിരിച്ചുവിടല്‍.

∙ പ്രതികരിക്കാതെ ആമസോണ്‍

2021 ഡിസംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആമസോണിൽ 1,608,000 പേരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് പറയുന്നു. ഇവരില്‍ പാര്‍ട്ട്-ടൈം ജോലിക്കാരും ഉള്‍പ്പെടും. ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയെക്കുറിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ആമസോണ്‍ മറുപടി നല്‍കിയില്ല. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തില്‍പെട്ട വിവിധ അമേരിക്കന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരും ഇത്തരം നടപടികള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മെറ്റാ കമ്പനി 11,000 പേരെയാണ് പിരിച്ചുവിടുന്നത്. എക്കോ സ്പീക്കറുകളുടെ അടക്കം ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാണ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുകയാണ് ആമസോണ്‍ ഇപ്പോള്‍. പണം ചോരുന്ന പഴുതുകള്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അന്വേഷണം.

∙ ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ആര്‍എസ്എസ്

ഏറ്റവുമധികം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യങ്ങളായ ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇകോമേഴ്‌സ് മേഖലയില്‍ ആമസോണ്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും ചൈനയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അത്ര മികച്ച പ്രകടനമൊന്നുമല്ല കമ്പനി നടത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കോടിക്കണക്കിനു ഡോളര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗുണമൊന്നും കിട്ടിയതായി അറിയില്ല. അത്തരം ഒരു കൂനിന്മേലാണ് പുതിയ കുരു. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന് ആമസോണ്‍ വഴി പണം എത്തുന്നു എന്നാണ് ആര്‍എസ്എസിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ദി ഓര്‍ഗനൈസര്‍ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ദി ഇന്ത്യന്‍ ഏക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആമസോണ്‍ ഈ ആരോപണം പാടെ നിഷേധിച്ചു.

∙ ആരോപണം ഇതാദ്യമല്ല

ആര്‍എസ്എസ് ആമസോണിനെതിരെ രംഗത്തു വരുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2021 സെപ്റ്റംബറില്‍ മറ്റൊരു പ്രസിദ്ധീകരണമായ പാഞ്ചജന്യയില്‍ വന്ന ലേഖനത്തില്‍ ആമസോണിനെ ഇന്ത്യയില്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയോടായിരുന്നു ഉപമിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ മറ്റൊരു സംഘടനയായ സ്വദേശി ജാഗ്രണ്‍ മഞ്ച് ആമസോണിനും ഫിളിപ്കാര്‍ട്ടിനുമെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇരു കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം. ഇരു കമ്പനികളും അമേരിക്കന്‍ ഉടമകളുടെ കീഴിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇകൊമേഴ്‌സ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ആധിപത്യത്തം നേടാനായി വര്‍ഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ബിസിനസ് ഭീമന്മാര്‍ക്ക് അത്തരം ഒരു വഴി ഇതുവരെ തുറന്നു കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും മെറ്റായ്ക്കും രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍

കോവിഡാനന്തര ബിസിനസില്‍ കനത്ത ആഘാതം നേരിട്ട ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളില്‍ ആമസോണ്‍ ആണ് ഒന്നാമതെങ്കില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റും മെറ്റായും പിന്നാലെയുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മൂല്യം ഏറ്റവുമധികം ഉയര്‍ന്നത് ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ വരെയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ അത് 1.84 ലക്ഷം കോടി ഡോളറായി ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പത്തിക രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടായ മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ് മെറ്റാ. 2021 ഓഗസ്റ്റില്‍ 1 ലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ വരെ ആസ്തി ഉയര്‍ന്ന കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആസ്തി കേവലം 30000 കോടി ഡോളറിൽ താഴെയാണ്. കൂടുതല്‍ തകര്‍ച്ച 2023ല്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം യാഥാര്‍ഥ്യമായാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടായി ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ചുമലിലേറ്റി പറന്ന ടെക്‌നോളജി മേഖലയുടെ നടുവൊടിയുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.

∙ വിഎല്‍സി തിരിച്ചെത്തി; ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പിണക്കം മാറി

ലോക പ്രശസ്ത മീഡിയ പ്ലെയറായ വിഎല്‍സിയുടെ നിരോധനം ഇന്ത്യ നീക്കി. വിഡിയോലാന്‍ എന്ന പേരില്‍, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയാണ് വിഎല്‍സി വികസിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം വിഎല്‍സിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, ഐടി മന്ത്രാലയം ഉയര്‍ത്തിയ പ്രശ്‌നം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വിഎല്‍സിക്കു മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ അവകാശ ഗ്രൂപ്പായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേര്‍ന്ന് വിഡിയോലാന്‍ മന്ത്രാലയത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് വിഡിയോലാന്‍.ഓര്‍ഗ് എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. മന്ത്രാലയം ഉന്നയിച്ച പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ വിഡിയോലാനിന് സാധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

∙ യൂട്യൂബ് ടിവിയില്‍ ക്ലോക്ക്

യൂട്യൂബ് ടിവി കണ്ടുകൊണ്ടരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമയം അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍ എന്ന് 9ടു5 ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. ഇത് നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ ലഭ്യമാണ്. യൂട്യൂബ് ടിവി ലൈവ് ഗൈഡിനൊപ്പമായിരിക്കും സമയം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക.

∙ സാംസങ് 3 കോടി ഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണം വേണ്ടന്നു വച്ചു

സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് ലോകം നീങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനകള്‍ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ വിവിധ കമ്പനികള്‍ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സാംസങ് വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളില്‍ 13 ശതമാനം നിര്‍മിക്കേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് ഗിസ്‌മോചൈന റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 3 കോടി എണ്ണം ഫോണുകളായിരിക്കും ഇത്.

∙ ട്വിറ്ററില്‍ പരസ്യം നല്‍കാന്‍ സ്‌പേസ്എക്‌സ്

സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്റര്‍‌ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തതോടെ പരസ്യദാതാക്കള്‍ പിന്‍വലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് കമ്പനിയെ തളളിവിട്ടത്. എന്നാല്‍, തന്റെ മറ്റൊരു കമ്പനിയായ സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ പരസ്യം ട്വിറ്ററില്‍ കാണിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മസ്‌ക്. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പണം കൊടുത്ത് മറ്റൊരു കമ്പനിയെ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ സഹായിക്കുക. സമര്‍ഥനായ ഒരു ബിസിനസുകാരന്‍ എന്ന ഖ്യാതിയുമുള്ള മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിനെ പുതിയ വിദ്യകളിലൂടെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുമോ? അതോ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതു പോലെ കമ്പനി പാപ്പരാകുമോ എന്ന് വരും മാസങ്ങളില്‍ കണ്ടറിയാം.

Photo: Spacex

∙ വണ്‍പ്ലസ് പാഡ് അടുത്ത വര്‍ഷം?

തങ്ങളുടെ ആദ്യ ടാബ്‌ലറ്റ് ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനി എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇത് അടുത്ത വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നും ഇതിന് വണ്‍പ്ലസ് പാഡ് എന്നായിരിക്കാം പേര് എന്നും പറയുന്നു. മാക്‌സ് ജാംബൊര്‍ എന്ന ടിപ്‌സറ്ററാണ് ഈവിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. നേരത്തേ പുറത്തുവന്ന ചില അവകാശവാദങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ 20,000 രൂപയില്‍ താഴെ വാങ്ങാവുന്ന അത്യഗ്രന്‍ ഉപകരണമായിരിക്കും ഇത്. ടാബിന് 12.4-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള വിശാലമായ ഓലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടാബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന നിയന്ത്രണം എട്ടു കോറുള്ള സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 865 ലായിരിക്കും. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 6 ജിബി റാമും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നില്‍ ഇരട്ട ക്യാമറാ സിസ്റ്റം അടക്കമായിരിക്കും വണ്‍പ്ലസ് ടാബ് എത്തുക എന്നാണ് സൂചന.

