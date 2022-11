2023 ലെ ബജറ്റ് സെഷനില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നു സൂചന. ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമത്തിന്റെ അഭാവം ഇന്റര്‍നെറ്റ് സംബന്ധമായ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിന് പ്രതിബന്ധമായി നിന്നിരുന്നു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ ബില്ലിനെ പല വിദേശ കമ്പനികളും ഭയന്നിരുന്നു. ചില കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിപോകാനും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും, ബില്ലിലെ ഒരു വിവാദ വകുപ്പ് വേണ്ടെന്നു വച്ചേക്കുമെന്നാണു വിവരം.

∙ സെര്‍വറുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ത്തന്നെ വേണമെന്ന കടുംപിടുത്തം ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും

ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്ന സെര്‍വറുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ത്തന്നെ വേണമെന്ന ഉപാധിയില്‍ ഇളവു വരുത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് നല്‍കുന്ന സൂചന. കേന്ദ്ര ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറുമായി പത്രം നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ സൂചനയുള്ളത്. പല വിപിഎന്‍ കമ്പനികളും ഇന്ത്യ വിട്ടത് ഈ ഉപാധിയുടെ പേരിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ‘വിദേശത്തെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്’ ഡേറ്റ മാറ്റാൻ കമ്പനികളെ അനുവദിച്ചേക്കും.

∙ ഡിജിറ്റല്‍ നാഗരികരുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കും?

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താൽപര്യം, രാജ്യത്തെ ‘ഡിജിറ്റല്‍ നാഗരികരുടെ’ ഡേറ്റ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഡേറ്റ പുറത്തേക്കു പോകുന്നത് ഡിജിറ്റല്‍ പരിസ്ഥിതി നവീകരിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുമെന്നു മന്ത്രി സമ്മതിച്ചു. പ്രാദേശികമായി മാത്രമേ ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കാന്‍ അനുവദിക്കൂ എന്ന ഉപാധി കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തിയതിനാലാണ് സർക്കാരിന്റെ പൊടുന്നനെയുള്ള മനംമാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ ബില്‍ 2021' പിന്‍വലിക്കാന്‍ കാരണം?

ഈ ഉപാധി ഉണ്ടായിരുന്ന ‘ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ ബില്‍ 2021’ ആണ് ഈ വര്‍ഷം പിന്‍വലിച്ചത്. ഇത് അനാവശ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞ് അമേരിക്ക രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പുതിയ ഉപാധി, ഇന്ത്യയിലെ വിപണിയിലേക്കെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുകിട കമ്പനികള്‍ക്ക് തടസ്സമായി മാറുമെന്ന് അമേരിക്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

∙ ഉപയോക്താവിന്റെ ഡേറ്റയിലേക്ക് സർക്കാർ എത്തിനോക്കുമോ?

ഡേറ്റ വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്നത് വിദേശ കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് താത്പര്യം സംരക്ഷിച്ചേക്കും. എന്നാല്‍, അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ ഉണ്ടാക്കുക? വിദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാരുടെ ഡേറ്റ, രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന ഏജന്‍സികള്‍ക്കം സർക്കാർ സംഘടനകള്‍ക്കും കാണാനാകണമെന്ന നിബന്ധനയും ഉണ്ടെന്ന് മിഡിയാനാമയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്കും അതു സർക്കാരിനും ഗുണകരമായേക്കും.

∙ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ ബോര്‍ഡ്

പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കാനായി പുതിയ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് നിലവില്‍ വന്നേക്കും. ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കമ്പനികള്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയാല്‍ ആദ്യം അവര്‍ക്കു വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ അവസരം നല്‍കും. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കില്‍ 200 കോടി രൂപ വരെ പിഴ നൽകേണ്ടിവരും. പിഴയുടെ അളവ് വിവിധ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നിര്‍ണയിക്കുക.

∙ ഡേറ്റ ചോര്‍ന്നാല്‍ ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കാത്ത കമ്പനിക്ക് 150 കോടി പിഴ

തങ്ങളുടെ കയ്യില്‍നിന്ന് ഉപയോക്താവിന്റെ ഡേറ്റ ചോര്‍ന്നാല്‍ അത് അറിയിക്കാത്ത കമ്പനികൾക്ക് 150 കോടി രൂപ വരെ പിഴ വീഴും. കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത കമ്പനികള്‍ക്ക 100 കോടി രൂപ വരെയായിരിക്കും പിഴ എന്നാണ് സൂചന. നേരത്തേ പിന്‍വലിച്ച ബില്ലില്‍ 15 കോടി രൂപയോ കമ്പനിയുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തിന്റെ 4 ശതമാനമോ ഏതാണോ വലുത് അതായിരിക്കും പിഴ എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

∙ ബില്ലിന് പുതിയ പേര്

ഡേറ്റ സംരക്ഷണ ബില്‍ അതിന്റെ അവസാന മിനുക്കുപണികളില്‍ കൂടി കടന്നു പോകുകയാണിപ്പോള്‍ എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് അധികാരികള്‍ ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര് 'ഡിജിറ്റല്‍ പഴ്‌സനല്‍ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്‌ഷന്‍ ബില്‍' എന്നാണത്രേ.

∙ വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത ഡേറ്റ കമ്പനികള്‍ക്ക് എടുക്കാനായേക്കും

പുതിയ ബില്‍ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളില്‍ മാത്രമായി ഒതുക്കിയേക്കും. അതായത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കില്‍ ഡേറ്റയില്‍നിന്ന് ഒരാളെ തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിവരങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിന് കമ്പനികള്‍ക്ക് വിലക്കുണ്ടായേക്കില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികള്‍ ഈ ബില്ലിന്റെ പണിപ്പുരയില്‍ ഏകദേശം 4 വര്‍ഷത്തോളമായി ചെലവിടുകയായിരുന്നു. പല രൂപത്തില്‍ ഇത് നിയമമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജോയിന്റ് കമ്മറ്റി ഓഫ് പാര്‍ലമെന്റ് അടക്കം ഇത്തരം ബില്ലുകള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പുതിയ ബില്ലില്‍ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നു കരുതുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നിബന്ധന ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിനാണ് ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാവുന്നത് എന്നും, അത് എത്ര സമയത്തേക്ക് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒരു മുതിര്‍ന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു എന്ന് ദി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ചൈനയടെ ടെന്‍സെന്റില്‍ അടുത്ത ഘട്ട പിരിച്ചുവിടല്‍

ലോകമെമ്പാടും കസറി നിന്നിരുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരെ വന്‍ തോതില്‍ പിരിച്ചുവിട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ്, ഗെയിമിങ്, ക്ലൗഡ് ബിസിനസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഒട്ടനവധി ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചൈനീസ് ടെക് ഭീമന്‍ ടെന്‍സന്റ് എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ വെര്‍ച്വല്‍ ആരോഗ്യപരിപാലനവും തുടങ്ങി ആമസോണ്‍

സാധാരണ രോഗങ്ങളായ അലര്‍ജികള്‍, ത്വക് രോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചികിത്സ നല്‍കാനായി വെര്‍ച്വല്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ആമസോണ്‍. ഇതിന് ആമസോണ്‍ ക്ലിനിക് എന്നായിരിക്കും പേര്. അമേരിക്കയിലാണ് ഇതിപ്പോള്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 32 സ്‌റ്റേറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ബെസോസിന്റെ മുന്‍ ഭാര്യ 200 കോടി ഡോളര്‍ കൂടി സംഭാവന നല്‍കി

ആമസോണ്‍ സ്ഥാപകന്‍ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ഭാര്യ മക്കെന്‍സി സ്‌കോട്ട് 200 കോടി ഡോളര്‍ കൂടി ധര്‍മ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് എപി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 343 സംഘടനകളാണ് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍. താന്‍ പണം നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും സ്‌കോട്ട് അറിയിച്ചു. അവര്‍ക്ക് 2021ല്‍ ഏകദേശം 2950 കോടി ഡോളറായിരുന്നു ആസ്തി. ഈ വര്‍ഷം അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് 5 ഇന്ത്യയില്‍

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് 5, സര്‍ഫസ് പ്രോ 9 ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തി. ആമസോണ്‍, റിലയന്‍സ് ഡിജിറ്റല്‍, ക്രോമാ, വിജയ് സെയില്‍സ് തുടങ്ങിയ വില്‍പനശാലകളിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക. സര്‍ഫസ് ലാപ്‌ടോപ് 5ന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 1,07,999 രൂപയാണ് എംആര്‍പി. സര്‍ഫസ് പ്രോ 9 സീരീസിന്റെ തുടക്ക വേരിയന്റിന് 1,05,999 രൂപയുമാണ് എംആര്‍പി. സ്‌ക്രീന്‍ സൈസ് മുതല്‍ പ്രോസസറിന്റെ ശക്തിയും റാമും വരെ മാറ്റമുള്ള പല വേരിയന്റുകളും ഇരു ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ക്കും ഉണ്ട്. പ്രോ 9 വേരിയന്റിന്റെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മോഡല്‍ വില്‍ക്കുന്നത് 2,69,999 രൂപയ്ക്കാണ്.

