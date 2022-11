ബൈജൂസും മെറ്റയും മാത്രമല്ല, 795 കമ്പനികളിൽ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ; ജോലി പോയത് 1.25 ലക്ഷം പേർക്ക്

ആമസോൺ -10,000, മെറ്റ -11,000, ട്വിറ്റർ - 3700; പരിചയമുള്ള കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന്റെ തോത് കേൾക്കുമ്പോൾ നാം ഞെട്ടുന്നു, അവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുന്നു, പ്രതിഷധിക്കുന്നു. ആമസോണും മെറ്റയും ട്വിറ്ററുമെല്ലാം ബോധപൂർവം തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ നടപടികൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവരുടെ ഓഫിസുകളിൽ കൊടി നാട്ടി സമരം ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ, യഥാർഥ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഐടി വ്യവസായത്തിൽ അടിമുടി പിരിച്ചുവിടലിന്റെ കാലമാണ്. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ മാന്ദ്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിത് എന്നു ലളിതമായി പറയാം. ഞങ്ങളൊക്കെ മാസ്ക് ഊരിയല്ലോ, ഇനിയെന്തു മാന്ദ്യം എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉഷാറാവുന്ന ഒന്നല്ല ടെക് വ്യവസായം. വല്ലാതെയങ്ങു വികസിച്ചുനിന്ന മേഖല ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചുരുങ്ങിയേ മതിയാകൂ എന്നതാണ് സത്യം. ഉൽപാദനം കുറവ്, വരുമാനം കുറവ്, വളർച്ച കുറവ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാരെ കുറച്ച്, ഓഫിസിന്റെ വലുപ്പം കുറച്ച് കമ്പനി ലാഭത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ വച്ച്, 2022ൽ ഇതുവരെ, ലോകമെങ്ങുമുള്ള 795 ഐടി കമ്പനികളിൽ നിന്നായി 1,21,667 പേരെയാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഓരോ ദിവസവും പട്ടികയിൽ പുതിയ കമ്പനികൾ ഇടംപിടിക്കുന്നു. കോവിഡ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള കണക്ക് നോക്കിയാൽ 1333 ഐടി കമ്പനികളിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടത് 2,17,658 ജീവനക്കാരെ. ഐടി രംഗത്തും കോവിഡിനേക്കാൾ മാരകമാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി എന്നു ചുരുക്കം. എന്താണ് ഐടി മേഖലയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡിനു ശേഷം കൂട്ടിപ്പിരിച്ചുവിടൽ ഇത്രയേറെ ശക്തമാകുന്നത്? ഇത് സമ്പ‌ദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും തൊഴിലന്തരീക്ഷത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും? പ്രമുഖ കമ്പനികൾ മാത്രമാണോ പിരിച്ചുവിടലിനു മുൻകയ്യെടുക്കുന്നത്? ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്? വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്, രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയത്തിൽ. വിശകലനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം വായിക്കാം...



Show more Show more

കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ ഐടി കമ്പനികളും വികസിക്കുകയും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെല്ലാം വലിയ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതോടെ വളർച്ചയുടെ ദിശ മാറി. ആമസോൺ ലോകമെങ്ങുമുള്ള അവരുടെ ഓഫിസുകളിലെ വിവിധ വിഭാ​ഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനായിരത്തോളം പേരെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നുള്ള വിവരമാണ് ടെക് പിരിച്ചുവിടലിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോവിഡ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിരിച്ചുവിടലായിരിക്കും ആമസോണിലേത്. 2020നു ശേഷം ടെക് വ്യവസായത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് മെറ്റയാണ്. എന്നാൽ, ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ പകുതിയോളം പേരെ പിരിച്ചുവിട്ട ട്വിറ്റർ ആണ് പിരിച്ചുവിട്ടലിൽ ഞെട്ടിച്ചത്. കോവിഡ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള ടെക് പിരിച്ചുവിടലിന്റെ പൊതുസ്വഭാവം പരിശോധിച്ചാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, എജ്യുടെക്, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി, ഡേറ്റ കമ്പനികളാണ് ഏറ്റവുമധികം പിരിച്ചുവിടൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

∙ പിരിച്ചുവിടലിൽ മുന്നിൽ ഫിൻടെക്; അടച്ചുപൂട്ടലിൽ റിടെയ്‍ൽ ടെക്

ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി രംഗത്തുള്ള കമ്പനികളാണ്. കോവിഡ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം 194 ഫിൻടെക് കമ്പനികളാണ് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ നടത്തിയത്. റീടെയ്ൽ ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ 122 കമ്പനികളും ഹെൽത്കെയർ ടെക്നോളജി രം​ഗത്ത് 110 കമ്പനികളും ജീവനക്കാരിൽ നിശ്ചിതശതമാനം ആളുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടു. അതേ സമയം, വിവിധ മേഖലകളിലായി മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടത് നൂറോളം കമ്പനികളാണ്. ഏറ്റവുമധികം കമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത് റീടെയ്ൽ ടെക്നോളജി രം​ഗത്താണ്. 11 കമ്പനികളാണ് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഫുഡ് ടെക് മേഖലയിൽ 10 കമ്പനികളും ഫിൻടെക്, എജ്യുടെക് മേഖലകളിൽ‌ 8 കമ്പനികൾ വീതവും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടു.

∙ ഓഫിസ് അധികം, ജീവനക്കാർ വിരളം

കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ സീസണിനു മുൻപ്, വർക് ഫ്രം ഹോം വ്യാപകമായ സമയത്തു തന്നെ ഐടി കമ്പനികൾ ഓഫിസുകളുടെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ചില കമ്പനികൾ സ്ഥിരം വർക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരെ ഓഫിസിലേക്ക് എത്തിച്ചും ഓഫിസുകളുടെ വലുപ്പം കുറച്ചു. ഇത് ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനികളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, ഐടി രംഗത്തെ വളർച്ചയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ വികസനവും മുന്നിൽ കണ്ട് കോർപറേറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപമാണ് യുഎസിലെ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയത്. കൂറ്റൻ ഓഫിസ് ക്യാംപസുകൾ പണിതുയർത്തി കമ്പനികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല ഐടി മേഖലയിലെ പിരിച്ചുവിടലിന്റെയും ഓഫിസ് ചുരുക്കലിന്റെയും ആഘാതം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്.

ഫെയ്സ്ബുക്ക് മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ, ലിഫ്റ്റ്, സെയിൽഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനു പുറമേ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, സിലിക്കൺ വാലി, ന്യൂയോർക്ക്, ഓസ്റ്റിൻ, ടെക്‌സസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചതുരശ്ര അടി ഓഫിസ് സ്പേസ് ആണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ആമസോൺ ആകട്ടെ ഓഫിസ് വികസനത്തിനായി പുതിയ കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കോർ‌പറേറ്റ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾ എല്ലാ രംഗത്തും സജീവമാണെങ്കിലും ഏതാനും വർഷങ്ങളായി, വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഐടി രംഗത്താണ് ഏറ്റവുമധികം നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നത്. ഓഫിസ് ചുരുക്കലും കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലും വ്യാപകമായതോടെ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നെന്നു മാത്രമല്ല, നിലവിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും മുന്നിലുണ്ട്.

യുഎസിൽ ദേശീയതലത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഓഫിസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ 12.5% ആണ്. കോവിഡിനു മുൻപ് 2019ൽ ഇത് 9.6% ആയിരുന്നു. 2011 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഏകദേശം 212 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ഓഫിസ് ഇടങ്ങൾ നിലവിൽ യുഎസിൽ മാത്രം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതായാണ് കണക്ക്. ബിഗ് ടെക് ചിറകൊതുക്കുമ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചെലവുചുരുക്കൽ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയെ ആകെ ബാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വിവിധ ന​ഗരങ്ങളിൽ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് തൽക്കാലം ഐടി വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടം ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. കമ്പനിയുടെ വളർച്ച ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിലും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പഴയ ശൈലിയിൽനിന്ന് മെറ്റയും ആമസോണും പോലുള്ള വൻകിട കമ്പനികൾ വരെ പിന്മാറുമ്പോൾ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ ആഘാതമുണ്ടാകും. പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ സുപ്രധാന വാണിജ്യ ക്യാംപസുകളിൽ കമ്പനിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്ന ശൈലി കാലഹരണപ്പെടുകയാണ്. നേരത്തേ ഐടി കമ്പനികൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജോലി സ്ഥലങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിയിലേക്ക് പുതിയ പ്രതിഭകളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക് ഫ്രം ഓപ്ഷനാണ് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളിലൊന്ന്.

Show more Show more

∙ ഡോട് കോം ബബിൾ: സീസൺ 2?

1990കളുടെ അവസാനം ഐടി കമ്പനികൾ കൂട്ടത്തോടെ തകർ‌ന്നപ്പോൾ ഐടി വ്യവസായമേഖലയെ ഓഹരിവിപണികൾ ‍ഡോട് കോം ബബിൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലും ഓഫിസ് ചുരുക്കലും അടച്ചുപൂട്ടലും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ 30 വർഷത്തിനു ശേഷം സ്റ്റാർട്ടപ് ബബിൾ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മെറ്റയിലെയോ ആമസോണിലെയോ ട്വിറ്ററിലെയോ ജീവനക്കാരെപ്പോലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരെന്നു കരുതിയ പല കമ്പനികളും ജീവനക്കാരെ കോൺഫറൻസ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. ഏതു കമ്പനിയിലേക്കു വേണമെങ്കിലും പോകാമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാർ പലരും ഐടി വിട്ട് മറ്റു മേഖലകളിലേക്കു തിരിയേണ്ട സ്ഥിതി പോലുമുണ്ടായി.

1990കളിൽ കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ അവസാനം ഒരു ‍ഡോട് കോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അനായാസം നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കു ലഭിച്ച പരിഗണന, സമൃദ്ധമായ ഫണ്ടിങ് എന്നിവ നൂറുകണക്കിനു കമ്പനികൾ രംഗത്തു വരാൻ കാരണമായി. എന്നാൽ, ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ കമ്പനികൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ലാഭമുണ്ടാനാകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് നിക്ഷേപകർക്കുണ്ടായി. നിക്ഷേപകർ ഈ കമ്പനികളിൽനിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചതോടെ ഡോട്കോം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ ഇടിയുകയും ചെയ്തു. സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനേക്കാൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിനു പണം ചെലവിട്ട അന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ അതേ മാതൃകയാണ് ഇതിനോടകം അടച്ചുപൂട്ടുകയോ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ നടത്തുകയോ ചെയ്ത പല കമ്പനികളും ഇന്ന് പിന്തുടരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Show more amp-iframe sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-forms allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation' layout=responsive resizable noloading title='Interactive or visual content' src='https://flo.uri.sh/visualisation/11846714/embed?auto=1' width=400 height=300> Show more amp-iframe sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-forms allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation' layout=responsive resizable noloading title='Interactive or visual content' src='https://flo.uri.sh/visualisation/11846714/embed?auto=1' width=400 height=300>

‘ഡോട് കോം വിപ്ലവ’ത്തിൽ ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ബജറ്റിന്റെ 90 ശതമാനവും പരസ്യങ്ങൾക്കായാണ് ചിലവഴിച്ചത്. എജ്യുടെക് ഉൾ‌പ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ ചില സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രാജ്യാന്തര കായികമത്സരങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയും ലോകതാരങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറുവശത്ത് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ഡോട് കോം ബബിളിലെ ധനവിനിയോ​ഗത്തിന്റെ അതേ മാതൃകയാണ് അഭിനവ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പിന്തുടരുന്നത്. തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം കേവലമൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിരുന്ന ആമസോൺ ഡോട് കോം തകർച്ചയെ അതിജീവിച്ച കമ്പനികളിലൊന്നാണ്. ഇന്ന് ഓഫിസ് വലുപ്പവും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറച്ചുകൊണ്ട് ‘കുമിള സ്ഫോടനം’ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ബിഗ് ടെക് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ കമ്പനികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സ്ഥിതി ദയനീയമാണ്.

ഡോട് കോം ബബിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത കമ്പനികളുടെ ലാഭത്തേക്കാൾ, വളർച്ച എന്ന നയവും കമ്പനിയുടെ നിലവാരവും ജീവനക്കാരുടെ അന്തസ്സും ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളുമായിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലുകൾക്കും ഓഫിസ് ചുരുക്കലിനും കാരണമായി കമ്പനികൾ വളർച്ചയേക്കാൾ ലാഭം എന്ന ചിന്തയാണ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഡോട് കോം ബബിളിനു സമാനമായ സാഹചര്യമാണെങ്കിലും സമീപനം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് 20 വർ‌ഷം മുൻപ് സംഭവിച്ച തകർച്ച ആവർത്തിക്കില്ല എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേ സമയം, ഡോട് കോം ബബിളിനെത്തുടർന്ന് ഐടി ജോലികളോട് ആഭിമുഖ്യം കുറഞ്ഞത് ഇത്തവണയും ആവർത്തിക്കാനിടയുണ്ട്. മെറ്റയിലും ആമസോണിലും പോലും ജോലിസ്ഥിരതയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തു സുരക്ഷയാണ് ഐടി ജീവനക്കാർക്കുള്ളത് എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഡോട് കോം ബബിൾ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം കംപ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും സർവകലാശാലകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നതും പച്ചയായ യാഥാർഥ്യം മാത്രം.

(നാളെ: യുദ്ധവും ജോലി തേടിയുള്ള യാചനകളും)

English Summary: Over 1.25 Lakhs Tech Sector Workers Lost Jobs: Is the Dot-com Bubble Bursting All Over Again?