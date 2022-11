ചിക്കനും ബീയറുമായി സൈന്യം, മസ്കിന്റെ കമ്പനിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ജീവനക്കാർ!

ലോകരംഗത്തു വലിയ ചർച്ചകളുയർത്തുകയാണ് ട്വിറ്റർ. കമ്പനിയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 80 മണിക്കൂർ രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ജോലിചെയ്യണമെന്നും അതിനു മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങി സ്ഥലം വിടണമെന്നും ഇലോൺ മസ്ക് അന്ത്യശാസനം മുന്നോട്ടുവച്ചതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിൽ കൂട്ടരാജിയാണുണ്ടായത്. 1200 ജീവനക്കാരാണ് ഇതിനു ശേഷം ട്വിറ്ററിൽ നിന്നു രാജിവച്ചത്. 7500 ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ട്വിറ്ററിലെ പകുതിപ്പേരെയും ലേഓഫിനു വിധേയമാക്കി മസ്ക് തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ സംഭവം കൂടിയായതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഉടലെടുത്തത്.



ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തൊഴിൽ സംസ്കാരമുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നായിരുന്ന ട്വിറ്ററിലെ ജീവനക്കാരെ ദ്രോഹിച്ചയാൾ എന്ന രീതിയിൽ മസ്കിന്റെ ജനപ്രീതി വലിയ രീതിയിൽ ഇടിയുന്നുണ്ടെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇലോൺ മസ്കിനു വലിയ കൂസലൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ജീവനക്കാരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയ ചരിത്രവും മസ്കിന്റെ കമ്പനിക്കുണ്ട്. മസ്കിന്റെ കമ്പനികളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖവും ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയുമായ സ്പേസ് എക്സിലെ ജീവനക്കാരാണ് പട്ടിണി കിടന്നതിനെത്തുടർന്ന് ലഹളയുയർത്തിയത്. ഒടുവിൽ യുഎസ് സേന തന്നെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു പരിഹാരത്തിനായി.

∙ ഓമലെകിലെ പ്രതിസന്ധി

എആർഎസ് ടെക്‌നിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രജേണലിന്റെ സീനിയർ എഡിറ്റർ എറിക് ബെർജർ എഴുതിയ ലിഫ്റ്റ് ഓഫിലൂടെയാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ കഥ ലോകമറിഞ്ഞത്. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ തുടക്കകാലത്തായിരുന്നു സംഭവം. 2002ൽ തുടങ്ങിയ സ്‌പേസ് എക്‌സിന് കലിഫോർണിയയിലെ പരമ്പരാഗത ലോഞ്ചിങ് പാഡുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. യുഎസ് എയർഫോഴ്‌സ് എതിർപ്പുയർത്തിയതായിരുന്നു കാരണം. ഒരു ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കമ്പനിക്ക് ലോഞ്ചിങ് പാഡ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനായുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ശാന്ത സമുദ്രത്തിലെ മാർഷൽ ഐലൻഡുകളുടെ ഭാഗമായ ഓമലെക് എന്ന ദ്വീപിലേക്കു കമ്പനിയെ നയിച്ചു. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കു സമീപമായതിനാൽ ഇവിടെ ലോഞ്ചിങ് പാഡിനു പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നു.

ഈ ദ്വീപിലെ കാര്യങ്ങൾ യുഎസ് ആർമിയാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. എയർഫോഴ്‌സിന്റെ നിലപാടായിരുന്നില്ല സ്പേസ് എക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർമിക്ക്. അവർക്ക് മസ്കിനെ താൽപര്യമായിരുന്നു. താമസിയാതെ ഓമെലെക് ദ്വീപിൽ വിക്ഷേപണത്തറ പണിയുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്‌പേസ് എക്‌സ് തുടങ്ങി. ഇതിനായി ഒരു സ്‌പേസ് എക്‌സ് സംഘത്തെയും ഇവിടെ അയച്ചു. വിദൂരമേഖലയിലുള്ള ഈ ദ്വീപിൽ സ്‌പേസ് എക്‌സ് സംഘം കഷ്ടപ്പാടുകളും തടസ്സങ്ങളും ആവോളം സഹിച്ചു. ബോട്ടിലായിരുന്നു ദ്വീപിലേക്ക് ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പലകാരണങ്ങളാലും ഇതിനു തടസ്സങ്ങൾ വന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിനു മുട്ടുണ്ടായി. ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായിട്ടാണ് എൻജിനീയർമാരും ജീവനക്കാരും പലപ്പോഴും പണിയെടുത്തത്. ഇത് അവർക്കിടയിൽ വലിയ അസ്വസ്ഥതയും നിരാശയും സൃഷ്ടിച്ചു.

∙ ലഹളയുയർത്തി ജീവനക്കാർ

2005 ആയതോടെ സ്‌പേസ് എക്‌സ് അതിന്റെ ആദ്യ വിക്ഷേപണത്തിനു തയാറെടുത്തു തുടങ്ങി. പ്രതീക്ഷയുടെ ആ നാളുകളിലാണ് കമ്പനിയുടെ മാനേജർമാരും ദ്വീപിലെ എൻജിനീയർമാരും തമ്മിൽ കശപിശയാകുന്നത്. ഇതു വരെയില്ലാത്ത ചില റിപ്പോർട്ടുകളും ക്ലറിക്കൽ ജോലികളുമൊക്കെ മാനേജർമാർ ഏൽപിച്ചതാണ് എൻജിനീയർമാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അന്നു ഭക്ഷണവുമായി ബോട്ട് എത്തിയിരുന്നില്ലെന്നതും ഒരു കാരണമായിരുന്നു.

പട്ടിണിയും ദേഷ്യവും നിരാശയുമായതോടെ ജോലി നിർത്തിയ എൻജിനീയർമാർ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങളുടെ തീരുമാനം അവർ സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും ലോഞ്ച് ഡയറക്ടറുമായ ടിം ബുസയെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. ബഹിരാകാശ വിദഗ്ധനും തന്ത്രജ്ഞനുമായ ടിം ബുസ സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ നട്ടെല്ലായിരുന്നു. കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി. എൻജിനീയറിങ് മികവാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. സമയചിന്തയില്ലാതെ പൂർണ ആത്മാർഥതയോടെ പണിയെടുക്കുന്ന തങ്ങളുടെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ കമ്പനിക്കു തുടക്കത്തിലേ പണികിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണവിതരണത്തിന് യുഎസ് ആർമിയുടെ സഹായം തേടി.

∙ ചിക്കനും ബീയറുമായി ആർമി

ഒരു ആർമി ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പൊരിച്ച ചിക്കനടക്കമുള്ള ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളും ബീയറും സിഗററ്റുകളുമായി ദ്വീപിലേക്ക് ഉടനടി പറന്നു. ഹെലിക്കോപ്റ്ററിന് ഇറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ചു പണിപ്പെട്ടെങ്കിലും ടിം ബുസയുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം പൈലറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കോപ്റ്റർ ഇറക്കി. ഓമലെക് ദ്വീപിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കിട്ടി. സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് അവർ ജോലിക്കും പോയി. ഓമലെക് ദ്വീപിലെ വിക്ഷേപണത്തറ ഇപ്പോൾ സ്‌പേസ് എക്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ടെക്‌സസിലെ ബോക്ക ചിക്ക എന്ന പ്രദേശം വിലയ്ക്കു വാങ്ങി അവിടെയാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം.

