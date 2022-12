സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ലെന്‍സുമായി എത്തുകയാണ് ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ടെക്‌നോ (Tecno). ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണായ ടെക്‌നോ ഫാന്റം എക്‌സ്2 പ്രോയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയിലും വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി. മൂന്നു ക്യാമറകള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് ഫോണിന്റെ പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റം. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റങ്ങളില്‍ പൊതുവെ പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കില്‍ എക്‌സ്2 പ്രോയില്‍ ടെലി ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഫൊട്ടോഗ്രഫി ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുന്നത്.



∙ 2.5 എക്‌സ് ഹൈബ്രിഡ് സൂം

ടെക്‌നോയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഫോണിലെ ടെലി ലെന്‍സിന് (പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ലെന്‍സിന്) 65 എംഎം വരെയാണ് ഫോക്കല്‍ ലെങ്ത്. ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് സൂം ആണെന്നു പറയുന്നു. പഴയ കോംപാക്ട് സൂം ക്യാമറകളിലെന്നവണ്ണം മോട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ലെന്‍സ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിവരുന്നു. ഫോട്ടോ പകര്‍ത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് പൂര്‍വസ്ഥിതിയിലാക്കാം. ഇതാണ് പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ക്യാമറയുടെ സവിശേഷത. ടെക്‌നോ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ ഇവിടെ കാണാം.

∙ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വാഭാവിക ബോ-കെ?

ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ജിഎസ്എം അരീന ടെക്‌നോ ഫാന്റം എക്‌സ്2 പ്രോ മോഡല്‍ റിവ്യു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സവിശേഷ സൂം ക്യാമറ ഒരു ടെലി ലെന്‍സ് ആണെങ്കിലും അതിനെ കമ്പനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ലെന്‍സ് എന്നാണ്. ഇതില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെന്‍സര്‍ സാംസങ് നിര്‍മിച്ചതാണ് (ISOCELL JN1). റെസലൂഷന്‍ 50 എംപി. മുഴുവന്‍ റെസലൂഷനുമുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ പകര്‍ത്താം. അതല്ലെങ്കില്‍ 12.5 എംപി റെസലൂഷനിലുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ എടുക്കാം. സെന്‍സറിന് വലുപ്പം കുറവാണ് (1/2.76 ഇഞ്ച്). പരമാവധി അപേച്ചര്‍എഫ്1.49 ആണ്. ജിഎസ്എം അരീനയുടെ റിവ്യുവില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ ആധികാരികമാണെങ്കില്‍ ഇന്നേവരെ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളാല്‍ എടുക്കപ്പെട്ട മികച്ച പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമോ, ബോ-കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ അല്‍പം കൂടി മികവു പുലര്‍ത്തുന്നതോ ആണെന്നു തോന്നാം. മിക്ക ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഫോണുകളും കംപ്യൂട്ടേഷണല്‍ രീതികള്‍ വഴിയാണ് പശ്ചാത്തലം അവ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആ വഴിയല്ല ടെക്‌നോ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവ സ്വാഭാവികമാണെന്നു പറയാന്‍ ഒരു കാരണം. എന്തായാലും ടെക്‌നോയുടെ മോട്ടൊറൈസ് ചെയ്ത ലെന്‍സും മറ്റും ടെക്‌നോളജി പ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞു.

∙ മറ്റു ക്യാമറകള്‍

പിന്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്കും 50 എംപിയാണ് റെസലൂഷന്‍. പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ക്യാമറയെ അപേക്ഷിച്ച് സെന്‍സറിന് വലുപ്പക്കൂടുതലുണ്ട് (1/1.3-ഇഞ്ച്). മൂന്നാമത്തെത് അള്‍ട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ് - 13എംപി. സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 32 എംപിയാണ് റെസലൂഷന്‍.

∙ മറ്റു പ്രധാന ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍

ടെക്‌നോ ഫാന്റം എക്‌സ്2 പ്രോ മോഡലിന് ശക്തി പകരുന്നത് മീഡിയടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 9000 പ്രോസസര്‍ ആണ്. ഫോണിന് 6.8 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള, 1080 x 2400 റെസലൂഷനുള്ള, 1200 ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റ് ഉള്ള, 500 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. ഗൊറിലാ ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് പ്രതിരോധവും ഉണ്ട്. ഫോണിന് 4/64 ജിബി മുതല്‍ 12/128 ജിബി വരെ റാമും സ്റ്റോറേജ് ശേഷിയുമുള്ള വേരിയന്റുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 12 ആണ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം. 5,160 എംഎഎച്ച് ആണ് ബാറ്ററി. ബ്ലൂടൂത് 5.3 ആണ്. രണ്ട് നാനോ എസ്എ/എന്‍എസ്എസബ്6 5ജി സിം സ്വീകരിക്കും. വിലയെ പറ്റി ഇപ്പോള്‍ സൂചനകളില്ല.

∙ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ 4ജി ടവറുകള്‍ 7 മാസത്തിനുള്ളില്‍ 5ജി ആക്കുമെന്ന്

രാജ്യമെമ്പാടുമായി 1.35 ലക്ഷത്തോളം ടവറുകളിലെ 4ജി പ്രക്ഷേപണ ശേഷി 5-7 മാസത്തിനുള്ളില്‍ 5ജി ആക്കുമെന്ന് ടെലികോം മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇതിനായി ടിസിഎസിന്റെ സഹായമായിരിക്കും തേടുക.

∙ മീഡിയാടെക് ഡിമെന്‍സിറ്റി 8200 പ്രോസസര്‍ 180 ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റ് വരെ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യും

നിരവധി ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്താന്‍ പോകുന്ന പുതിയ പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീഡിയാടെക്. ഡിമെന്‍സിറ്റി 8200 എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ചിപ്പിന് ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ് സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് 180 ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റ് വരെ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യാനുളള ശേഷിയുണ്ട്. ഇതൊരു 4എന്‍എം ചിപ്പാണ്. ഹൈപ്പര്‍ എൻജിന്‍ 6, 320 എംപി ക്യാമറ തുടങ്ങിയവയും സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യും.

∙ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ആപ്പിള്‍ ജോലിക്കാര്‍ ക്രിസ്മസിന് സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു

ഏറ്റവുമധികം വില്‍പന നടക്കുന്ന സീസണുകളിലൊന്നായ ക്രിസ്മസിന് സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ നൂറുകണക്കിന് ആപ്പിള്‍ കമ്പനി ജീവനക്കാരെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളും ശമ്പളവുമാണ് ജോലിക്കാര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്കുള്ള ഏകദേശം 4000 ത്തോളം ജോലിക്കാരില്‍ 200 പേരോളമാണ് സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ചൈനയിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണശാലയിലുണ്ടായ സമരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഫോണുകള്‍ നിർമിച്ച് ലഭിക്കാത്ത നിരാശയിലാണ് ആപ്പിളിപ്പോള്‍. അതിനുപുറമെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍.

പണിമുടക്കു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിക്കാരോട് സംസാരിക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ അധികൃതര്‍ വിസമ്മതിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 23ന് വൈകീട്ട് 3 മണി മുതല്‍ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരിക്കാനാണ് ജോലിക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയ മുഴുവന്‍ സമരം നടന്നേക്കുമെങ്കിലും ബ്രിസ്ബണിലായിരിക്കും ഏറ്റവുമധികം ആഘാതം. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ മികച്ച വേതനമാണ് നല്‍കുന്നത് എന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ നിലപാട്.

∙ മസ്‌കിനെതിരെ കേസിന്റെ പൂരവുമായി മുന്‍ ട്വിറ്റര്‍ ജോലിക്കാര്‍

ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് കമ്പനിയിലെ 7,500 ത്തോളം ജീവനക്കാരില്‍ പകുതിയോളം പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇവരില്‍ പലരും ഇപ്പോള്‍ മസ്‌കിനെ കോടതി കയറ്റാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ്. സാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ കമ്പനിയുടെ ഹെഡ്ക്വാട്ടേഴ്‌സില്‍ അനധികൃതമായി കിടപ്പുമുറി നിര്‍മിച്ചതിനും കമ്പനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ആമസോണ്‍ കിന്‍ഡിൽ 11-ാം തലമുറ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തി

ആമസോണിന്റെ ഇബുക്ക് റീഡറായ കിന്‍ഡിലിന്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വേര്‍ഷന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തി. തുടക്കത്തില്‍ ഏകദേശം 5000-6000 രൂപയ്‌ക്കൊക്കെ വാങ്ങാമായിരുന്ന വേര്‍ഷന് ഇപ്പോള്‍ എംആര്‍പി 9999 രൂപയായി എന്നതു തന്നെയാണ് പ്രധാന വാര്‍ത്ത. തുടക്ക ഓഫറെന്ന നിലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വാങ്ങിയാല്‍ 8999 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജിങ്, 16 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ശേഷി, 300 പിപിഐ റെസലൂഷന്‍ തുടങ്ങി പല ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. ആറാഴ്ച വരെയാണ് ബാറ്ററി ലൈഫ്. പാരന്റല്‍ കണ്ട്രോള്‍സ്, ബില്‍റ്റ്-ഇന്‍ ലൈറ്റ്, വാട്ടര്‍പ്രൂഫ് റെയ്റ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്.

ഡിസ്‌പ്ലേ മുതല്‍ ചാര്‍ജിങ് വരെ പല മേഖലകളിലും ഇതിന് മുന്‍ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് മേന്മ അവകാശപ്പെടാമെങ്കിലും വില വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പുതിയ കിന്‍ഡിൽ 100 ശതമാനം വുഡ് ഫൈബര്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

