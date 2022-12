അനസ്താസ്യയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് 47 ചിപ്പുകൾ! ലോകത്ത് 50,000 പേർ ജീവിക്കുന്നത് ചിപ്പുമായി

മനുഷ്യരില്‍ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണെന്നാണ് ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റി. ഇതിനകം തന്നെ അരലക്ഷത്തിലേറെ മനുഷ്യര്‍ പല ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ശരീരത്തില്‍ മൈക്രോചിപ്പുകള്‍ വച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൈ വീശലില്‍ പണം കൈമാറുക വീടും കാറുമെല്ലാം ഒരു കൈ വീശലില്‍ തുറക്കുക മെഡിക്കല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുക തുടങ്ങി പല ജോലികളും ഈ ചിപ്പുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്.



കനേഡിയൻ സൈഡ്‌ഷോ സ്റ്റണ്ട് പെർഫോമറും മാന്ത്രികനുമായ അനസ്താസ്യ സിൻ തന്റെ ശരീരത്തില്‍ 47 ചിപ്പുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബയോഹാക്കർ കൂടിയായ അനസ്താസ്യ സിൻ സ്വയം സൈബോര്‍ഗ് മജീഷ്യനെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവിയില്‍ ശരീരത്തിൽ കൂടുതല്‍ ചിപ്പുകള്‍ ഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അനസ്താസ്യ പറയുന്നു. ടെലിവിഷൻ ഷോകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാണ് ഇവർ ശരിരീരത്തിൽ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ബ്രാണ്ടന്‍ എന്ന ഹെല്‍ത്ത്‌കെയര്‍ ടെക്‌നോളജിസ്റ്റും തന്റെ കയ്യില്‍ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കാര്‍ തുറക്കാനും പൂട്ടാനുമൊക്കെ ബ്രാണ്ടന് ഒരു കൈവീശല്‍ മതിയാവും. വിവോ കീ ടെക്‌നോളജീസ് ഇത്തരം ചിപ്പുകള്‍ ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് വച്ചുകൊടുക്കുന്നതില്‍ മുന്നിലുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യയെ നല്ല രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് വിവോ കീ ടെക്‌നോളജീസ് സിഇഒയും സ്ഥാപകനുമായ അമല്‍ ഗ്രാഫ്‌സ്ട്ര.

അതേസമയം, ചിപ്പുകള്‍ മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ വിമര്‍ശിച്ചും പലരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളാണ് ഉയരുന്നത്. കണ്‍സള്‍ട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ പ്രൈവസി കോഡിന്റെ സിഇഒ മിഷേല്‍ ഡെന്നഡി ഉന്നയിക്കുന്നതും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ പുറത്തു നിന്നുള്ള വസ്തുക്കള്‍ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

ഫാമിലി വാല്യൂസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഡോ. ചാള്‍സ് സോഫി ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ ശരീരത്തില്‍ വയ്ക്കുന്നതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രപരവും വൈകാരികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ഭാവിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയെന്ന് കരുതിയ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ ചിപ്പു വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ വ്യാപകമാവുന്നതോടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും പ്രശ്‌നങ്ങളും കൂടി ഉയരുമെന്നു തന്നെ കരുതേണ്ടി വരും.

