വേറിട്ട സമീപനവുമായി സേര്‍ച്ച് രംഗത്ത് തരംഗമായി മാറിയ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി (https://bit.ly/3Wp1ynT) ഗൂഗിളിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായ സമയത്തു തന്നെ മാപ്‌സ് മേഖലയിലും താമസിയാതെ കമ്പനി കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടേക്കും. ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിന്റെ ഏകാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപറ്റം ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ലിനകസ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പുതിയ വഴിയറിയല്‍ സേവനമായ ഓവര്‍ചര്‍ (Overture) മാപ്‌സ് പുറത്തിറക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.



∙ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാര്‍ സഹകരിക്കുന്നു

തങ്ങളുടേത് ഒരു ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് മാപ്പിങ് സേവനമായിരിക്കുമെന്നും അത് വിജയിപ്പിക്കാനായി ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരായ ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസസും മെറ്റാ കമ്പനിയും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഡച്ച് ലൊക്കേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയായ ടോംടോമും കൈകോര്‍ക്കുമെന്നും ലിനക്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചത്. ഗൂഗിളിനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തങ്ങളുടെ പദ്ധതി എല്ലാ കമ്യൂണിറ്റികള്‍ക്കും സഹകരിക്കാവുന്ന രീതിയില്‍ തുറന്നിട്ടിരിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ഓപണ്‍ മാപ്‌സ് ഡേറ്റ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

∙ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് തുടങ്ങി

ഓവര്‍ചര്‍മാപ്‌സ്.ഓര്‍ഗ് (https://overturemaps.org/) എന്ന പേരില്‍ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് തുടങ്ങി. അതേസമയം, ഇത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് മാപ് കമ്യൂണിറ്റിയല്ല. ആ വിവരണം അര്‍ഹിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയയുടെ ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ്മാപ് സേവനമാണ്. എന്നാല്‍, ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഓവര്‍ചര്‍മാപ്‌സ് വരിക. ഇതിനു പുറമെ ഓവര്‍ചര്‍ അംഗങ്ങള്‍, സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നുള്ള ഡേറ്റയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കും. ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ ആധികാരികത നിരന്തരം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

∙ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് എപിഐ എന്ന നുകം പൊട്ടിക്കുന്നു

സാധരാണക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിന്റെ നാവിഗേഷന്‍ ആപ്പിന് എതിരെയായിരിക്കണമെന്നില്ല ഓവര്‍ചര്‍മാപ്‌സ് വരുന്നതെന്നും വാദമുണ്ട്. അത്തരം സേവനങ്ങളും വരാം. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് എപിഐ ഉപയോഗിച്ച് സേവനം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ആ കമ്പനി ഗൂഗിളിന് കനത്ത തുക നല്‍കേണ്ടതായുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഊബര്‍. 2018ല്‍ നല്‍കേണ്ട തുക ഗൂഗിള്‍ 1,400 ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ പണമില്ലാതെ ചില ഡവലപ്പര്‍മാരുടെ കമ്പനികള്‍ പൂട്ടേണ്ടിപോലും വന്നുവെന്ന് ആര്‍സ്‌ടെക്‌നിക്കാ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഈ വര്‍ഷം ഗൂഗിളിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതയ്‌ക്കെതിരെ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ പല മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കും

അതേസമയം, ഓവര്‍ചര്‍മാപ്‌സ് വന്ന് ഡേറ്റ തുറന്നിടുന്നതോടെ ഏതു കമ്പനിക്കും സ്വന്തമായി സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാനായേക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഡെലിവറി സേവനങ്ങള്‍, ഷിപ്പിങ്, റൈഡ്‌ഷെയറിങ് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളില്‍ പുതിയ സേവനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് എപിഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയാല്‍ ഒരു ദിവസം ഗൂഗിള്‍ തന്നെ ഇതിനെതിരെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയുമായി എത്തിയാല്‍ ആദ്യ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യവും ഇപ്പോഴുണ്ട്.

∙ ഗൂഗിളിന് നല്‍കേണ്ടത് ഭീമമായ തുക

ഓവര്‍ചര്‍ മാപ്‌സ് സംരംഭം വിജയിച്ചാല്‍ അത് പല കമ്പനികളുടെയും ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്നതു കൂടാതെ ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിലുള്ള ആശ്രിതത്വവും ഇല്ലാതാക്കാം. പുതിയ സേവനം വേണ്ടവര്‍ക്ക് വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ നല്‍കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. എന്നാല്‍, ഈ സംരംഭത്തെ നയിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും 30 ലക്ഷം ഡോളര്‍ വീതവും 20 എൻജിനീയര്‍മാരുടെ സേവനവും നല്‍കും. ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സിന് ഇപ്പോള്‍ നല്‍കേണ്ട തുകവച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ ഇതൊന്നും ഒരു ചെലവ് അല്ലെന്നും പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് എപിഐ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഊബര്‍ കമ്പനി 2019ല്‍ നല്‍കിയത് 5.8 കോടി ഡോളറാണ് എന്നാണ് സൂചന. ഇതിനു ശേഷവും ഗൂഗിളിനു നല്‍കേണ്ട തുക വര്‍ധിച്ചു.

∙ ഓവര്‍ചര്‍ മാപ്‌സ് 2023 മുതല്‍

ഓവര്‍ചര്‍ മാപ്‌സ് സേവനം 2023 ആദ്യ പകുതി മുതല്‍ തുടങ്ങാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍, റോഡ്, ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭരണസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ആയിരിക്കും ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. പിന്നീട് സ്ഥലങ്ങള്‍, റൂട്ടിങ്, കെട്ടിടത്തിന്റെ 3ഡി ഡേറ്റ തുടങ്ങിയവ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി വികസിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാന്‍ മറ്റു ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെയും മറ്റും സഹായവും ലിനക്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ സ്‌കൈപ് ഇനി വേറെ ലെവല്‍! തത്സമയ സംഭാഷണ തര്‍ജമ സാധ്യമാക്കി

ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി ടെലിഫോണ്‍ കോളുകള്‍ നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന സേവനമായ സ്‌കൈപ്പ് പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്! മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്‌കൈപ്പ് വഴി മറ്റു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താം. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകള്‍ സംസാരിക്കുന്നവര്‍ തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന, സ്‌കൈപ് ടു സ്‌കൈപ് വിഡിയോ കോള്‍ സംഭാഷണമാണ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ സഹായത്തോടെ തത്സമയം തര്‍ജമ ചെയ്യുന്നത്.

∙ താമസിയാതെ ഗ്രൂപ്പ് കോളുകളിലും ഇതു സാധ്യമാകും

സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശബ്ദത്തിന് സമാനമായി രീതിയിലായിരിക്കും തര്‍ജമ. തര്‍ജമ ഓട്ടമാറ്റിക് ആയിരിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. വരും മാസങ്ങളില്‍ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് കോളുകള്‍ നടത്തുമ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. സംഭാഷണം തിരിച്ചറിയല്‍, ഭാഷാ സംസ്‌കരിക്കല്‍ എന്നീ രണ്ടു സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ആണ്.

∙ ഐഫോണുകള്‍ക്കും ആപ്പിള്‍ വാച്ചിനും മാഗ്നറ്റിക് വയര്‍ലെസ് പവര്‍ ബാങ്കുമായി സ്റ്റഫ്കൂള്‍

സ്റ്റഫ്കൂള്‍ കമ്പനിയുടെ പിബി9063ഡബ്ല്യു മാഗ്നറ്റിക് വയര്‍ലെസ് പവര്‍ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന് 5000 എംഎഎച് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഐഫോണ്‍ 12, 13, 14 മോഡലുകള്‍ക്കൊപ്പം ആപ്പിള്‍ വാച്ച്, ചില എയര്‍പോഡ്‌സ് തുടങ്ങിയവ വയര്‍ലെസായി ചാര്‍ജ് ചെയ്യാനുള്ള മൊഡ്യൂളും ഈ മോഡലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ആമസോണ്‍.ഇന്‍, ചില പ്രമുഖ ഓഫ് ലൈന്‍ കടകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലും ഇത് ലഭ്യമായിരിക്കും. വില 3,999 രൂപ. ഐഫോണുകള്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യേണ്ടവര്‍ക്ക് വയേഡ്കണക്ഷനും നല്‍കുന്നു.

∙ പെബിളിന്റെ എന്‍ഡ്യൂറാ സ്മാര്‍ട് വാച്ചിന് അമോലഡ് ഡിസ്‌പ്ലെ, 400 എംഎഎച് ബാറ്ററി

പെബിൾ എന്‍ഡ്യൂറാ ശ്രേണിയില്‍ അമോലഡ് ഡിസ്‌പ്ലെയും 400എംഎഎച് ബാറ്ററിയുമുള്ള സ്മാര്‍ട് വാച്ച് പുറത്തിറിക്കി. ഇതിന് 1.46-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള സ്‌ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. ബെസല്‍ ഇല്ലാത്ത നിര്‍മിതി, വിവിധ ഹെല്‍ത് മോണിട്ടറിങ് ഫീച്ചറുകള്‍, ലോഹക്കലര്‍പ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിര്‍മിതി, ബ്ലൂടൂത് കോളിങ്, ഇന്‍-ബില്‍റ്റ് സ്പീക്കര്‍, മൈക്രോഫോണ്‍, വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സേവനം തുടങ്ങി ഒട്ടവനവധി ഫീച്ചറുകളുള്ള വാച്ചിന് 4,999 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ വണ്‍പ്ലസ് ഇന്നൊരു പുതിയ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയേക്കും

വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനി ഡിസംബര്‍ 17ന് പുതിയൊരു ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വണ്‍പ്ലസ് 11 സീരീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആയിരിക്കാം കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്നതെന്നും കേള്‍ക്കുന്നു.

∙ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌ക്രീനുള്ള മാക്ബുക്ക് എയര്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ മാക്ബുക്ക് എയര്‍ ശ്രേണിയിലുള്ള ലാപടോപ്പുകള്‍ക്ക് വലുപ്പക്കുറവുള്ള സ്‌ക്രീനുകളാണ് നല്‍കിവന്നത്. ഇതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. പുതിയ എയര്‍ മോഡലിന് 15 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പമുള്ള ആദ്യത്തെ എയര്‍ ലാപ്‌ടോപ്പ് ആയിരിക്കും ആപ്പിള്‍ പുറത്തിറക്കുക.

∙ ഐഒഎസ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് 16.3 പബ്ലിക് ബീറ്റ ലഭ്യമാക്കി

ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈല്‍ കംപ്യൂട്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളായ ഐഒഎസ്, ഐപാഡ്ഒഎസ് എന്നിവയുടെ 16.3 പബ്ലിക് ബീറ്റ പുറത്തിറക്കി. ഇതില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ ഫീച്ചറുകള്‍ ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എ23 5ജിക്ക് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 ലഭ്യമാക്കി

ഗ്യാലക്‌സി എ23 5ജി ഉടമകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡു ചെയ്യാന്‍ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകായണ് സാംസങ് എന്ന് സാംമൊബൈല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. സംസങ് വണ്‍ യുഐ 5.0 ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

