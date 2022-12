പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് പിച്ചൈ, വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ മാറ്റങ്ങളെന്ന്

സമസ്ത മേഖലകളിലും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ (എഐ) പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുമെന്നു സമ്മതിച്ച ആല്‍ഫബെറ്റ് മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ, എഐ മനുഷ്യര്‍ തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ സമത്വവും കൊണ്ടുവരുമോ എന്നതില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഇക്കാര്യം തങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നടിയും രചയിതാവുമായ ട്വിങ്കിള്‍ ഖന്നയുമായി വിമെന്‍വില്‍ (#WomenWill) സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് പിച്ചൈ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഗൂഗിള്‍ ഫോര്‍ ഇന്ത്യ സമ്മേളനത്തിലും സംസാരിച്ച പിച്ചൈ, സാങ്കേതികവിദ്യ മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാന്‍ ചില നിയമങ്ങള്‍ നല്ലതാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ഭയപ്പെടുത്താതെ പിച്ചൈ

എഐയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവെ ഒട്ടും പേടിപ്പെടുത്താത്ത ഉത്തരങ്ങളാണ് സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ നല്‍കിയത്. ചാറ്റ്ജിപിറ്റി (https://bit.ly/3hCHxeG) മുതല്‍ ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം ലാംഡാ (https://bit.ly/3BQk4Oe) വരെ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഐയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം വര്‍ധിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെ മനുഷ്യരുടെ സഹായികളായി കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നാണ് പിച്ചൈ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇവയ്ക്ക് സഹായിക്കാനാകുമെന്നും പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. ഒരു സഹായി എന്ന നിലയില്‍ എഐക്ക് വിവിധ മേഖലകളില്‍ മനുഷ്യര്‍ ചെയ്തുവരുന്ന ജോലികളില്‍ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ എങ്ങനെ എഐക്കു സഹായിക്കാനാകും?

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകുമെന്നതിന് ചെസ് കളിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം നല്‍കാനും പിച്ചൈ മറന്നില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് സൂപ്പര്‍ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവ അടിസ്ഥാനപരമായി ചെസ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യരേക്കാള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ ചെസ് കളിക്കാനുമാകും. പക്ഷേ ഇന്ന് മുന്‍കാലങ്ങളിലേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെസ് കളിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നും കാണാം. ഇവര്‍ എഐ ചെസ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സഹായത്തോടെ ചെസ് കളിയില്‍ കൂടുതല്‍ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ പ്രഭാവത്തെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നതിന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണിതെന്ന് കരുതുന്നുവെന്നും പിച്ചൈ പറഞ്ഞു.

∙ അസിസ്റ്റന്റിനൊത്തുള്ള ജീവിതം

ചാറ്റ്ജിപിറ്റി, ലാംഡാ തുടങ്ങിയ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ ജനറേറ്റീവ് മോഡലുകളെക്കുറിച്ചും പിച്ചൈ സംസാരിച്ചു. ‘‘നിങ്ങളുടെ എഴുത്തില്‍ സഹായിക്കാന്‍, അതായത് കല സൃഷ്ടിക്കാന്‍, നിങ്ങള്‍ക്കിന്നൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. ആത്യന്തികമായി സമൂഹം മനുഷ്യന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കൂടുതല്‍ വിലമതിക്കാനായിരിക്കും എഐ സഹായിക്കുക. അതുപോലെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് എഐയുടെ സഹായത്തോടെ തങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും കരുതുന്നു’’– പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യര്‍ തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ സമത്വവും എഐ കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച പിച്ചൈ, സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു.

∙ ജാഗ്രത വേണം

എഐ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോള്‍ ലിംഗ അസമത്വം തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ജാഗ്രത വേണമെന്ന് പിച്ചൈ സമ്മതിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു തന്നെ ടെക്‌നോളജി വികസിപ്പിക്കണം. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയാണ് നാം ടെക്‌നോളജി വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ചില ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പക്ഷപാതം എഐ വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡേറ്റയില്‍ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇല്ലാതാക്കണം. ഇത്തരം ടെക്‌നോളജി വികസിപ്പിക്കുന്നവര്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സമൂഹങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്നും പിച്ചൈ പറഞ്ഞു.

∙ എഐ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് താന്‍ മക്കള്‍ക്ക് അധ്യാപകനാണെന്നും പിച്ചൈ

വീട്ടുജോലികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ട്വിങ്കിള്‍ ചോദിച്ചു. കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും താനും ഭാര്യയും മാറിമാറി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. തന്റെ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളിലോ കോളജിലോ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളെ താന്‍ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് പല കാര്യങ്ങളിലും താനാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വകാര്യാധ്യാപകനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും തമാശയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളെ നിയന്ത്രിക്കും, നിയമം ഉടന്‍

രാജ്യത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമനിര്‍മാണം താമസിയാതെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ് സമൂഹത്തില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം കണ്ടതിനാലാണ് പുതിയ നിയമമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗെയിമിങ് ആസക്തി കൂടി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിവരികയാണെന്നും മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.

∙ ‘ഉര്‍വശീ ശാപം’ ആപ്പിളിന് ഉപകാരമായേക്കാമെന്ന്

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ ( https://bit.ly/3WuGSL7) അംഗീകരിക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല എന്നത് ആപ്പിളിന് തിരിച്ചടിയേക്കാളേറെ നേട്ടമായേക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഒരു കാലത്ത് അമ്പരപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നു തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്ന ഐഫോണ്‍ അടുത്തിടെയായി എതിരാളികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ എടുത്തു പറയത്തക്ക മേന്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉപകരണമായി എന്ന് ആരെങ്കിലും ആരോപിച്ചാല്‍ അതിനോട് യോജിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ക്യാമറയുടെ മെഗാപിക്‌സല്‍ വര്‍ധന പോലെ മറ്റു കമ്പനികള്‍ നേരത്തേ തന്നെ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഐഫോണിലെത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ ഇനി പുതിയ യുഗം

ആപ് സ്റ്റോര്‍ എന്ന നുകം വഹിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം ആപ്പിളിന്റെ പരിമിതികളിലൊന്ന്. പുതുമകളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് ചുമ്മാ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും കമ്പനി ചിന്തിക്കുന്നു. അത് കളയാന്‍ ഒരുക്കമല്ലാത്തതായിരിക്കാം ആപ്പിളില്‍നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നൂതനത്വം പുതിയ ഐഫോണിലൊന്നും കാണാനില്ലെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ പറയാന്‍ കാരണം. എന്നാല്‍, ഇയുവിന്റെ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ഒരു പുതിയ യുഗം തന്നെ ആപ്പിളിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തുടങ്ങിയേക്കാം.

Photo: charnsitr/ Shutterstock

∙ ജോബ്‌സിന്റെ വാദം ഓര്‍ത്താല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചിരിക്കാതിരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ?

ഐഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് അക്കാലത്തെ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ (കു)പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാദമുണ്ടായിരുന്നു - ആപ്പിളിന്റേതല്ലാത്ത ഒരു ആപ്പും ഐഫോണില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന്. ഐഫോണില്‍ മൊത്തം വൈറസ് കയറി നശിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആ ഭീതി അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ 18 ലക്ഷത്തോളം ആപ്പുകളുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റേതായി 18 എണ്ണമോ മറ്റോ കാണുമായിരിക്കും. ആപ്പിളിപ്പോള്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വമാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇയുവിന്റെ നയത്തോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആത്യന്തികമായി ഈ മാറ്റം ആപ്പിളിനും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ഗുണകരമായേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ വിലയിരുത്തല്‍.

English Summary: AI to have most impact, will touch every sector, says Sundar Pichai