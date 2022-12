‘ഒളിക്യാമറ; നിങ്ങളുടെ പോൺ അല്ല എന്റെ ജീവിതം’; കേരളത്തിന് കൊറിയ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്

ദൃശ്യം എന്ന മെഗാഹിറ്റായി മാറിയ മലയാള സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനകഥ വികസിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഒരു പഠനയാത്രക്കിടെ അഞ്ജു കുളിക്കുന്ന ദൃശ്യം കൂടെയുള്ള വരുൺ എന്ന വിദ്യാർഥി മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നു. ആ വിഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് വരുൺ പിന്നീട് അഞ്ജുവിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിനെ തുടർന്നുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ആ സിനിമ വികസിക്കുന്നത്. അത് സിനിമയിൽ. ഇനി ഇക്കഴിഞ്ഞ െസപ്റ്റംബര്‍ 18–ന് ‍ചണ്ഡ‍ീഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ നടന്നത് നോക്കൂ. അന്ന് നൂറു കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ഉയർ‌ത്തിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചു. സർവകലാശാല ഹോസ്റ്റലിലെ 60–ഓളം വിദ്യാർഥിനികൾ കുളിക്കുന്നതും മറ്റുമായ നഗ്നവിഡിയോകൾ ആ കോളേജിലെ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനി പകർത്തി തന്റെ കാമുകന് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നും ഈ വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ലീക്ക് ആയി എന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു അർധരാത്രിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തിയ ഈ പ്രതിഷേധം. ഈ വിഡിയോകൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ലീക്ക് ആയി എന്നറിഞ്ഞതോടെ എട്ടു വിദ്യാർഥിനികൾ ആത്മഹഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതായും അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നു. ഹിമാചൽ സ്വദേശിയായ വിദ്യാർഥിനിയും സൈനികനായ സഞ്ജീവ് സിങ്, വിദ്യാർഥിനിയുടെ മുൻ കാമുകനും ഷിംല സ്വദേശികളുമായ സണ്ണി മെഹ്ത്ത, രങ്കജ് വർമ എന്നിവരും അറസ്റ്റിലായി. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലും ഫോണിന്റെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിലും പെൺകുട്ടി സ്വന്തം നഗ്നചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ജീവ് സിങ്ങിന് അയച്ചു നൽകിയതെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.

ദൃശ്യം സിനിമയിൽ നിന്ന (ചിത്രം– ദൃശ്യം ഫേസ്ബുക് പേജ്)

ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വാട്സാപ് പ്രൊഫൈലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ സഞ്ജീവ് സിങ്ങ് രങ്കജ് വർമയുടെ പ്രൊഫൈൽ മോഷ്ടിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് വിദ്യാർഥിനിയെ ബന്ധപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥിനിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. തന്റെ മുൻ കാമുകനായ സണ്ണി മെഹ്ത്തയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണോ ലീക്ക് ആയതെന്ന് ഭയന്ന പെൺകുട്ടി സഞ്ജീവ് സിങ്ങിന്റ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി സ്വന്തം നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു തുടങ്ങി. വൈകാതെ ഹോസ്റ്റലിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളുടെയും നഗ്നചിത്രങ്ങൾ വേണമെന്നായി ആവശ്യം. ഇതിനിടെ സഞ്ജീവ് സിങ്ങ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ പിതാവിനും ബന്ധുവിനും അയച്ചു നൽകി. ഭീഷണി മുറുകിയതോടെ മറ്റു വിദ്യാർഥിനികൾ കുളിക്കുന്നത് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർ ചേർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. നാലു പേരും അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും സണ്ണി സിങ്ങിനും രങ്കജ് വർമയ്ക്കും പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കുറ്റപത്രത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടേയും സൈനികനായ സഞ്ജീവ് സിങ്ങിന്റെയും പേരുകളാണുള്ളത്.

ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (സ്ക്രീൻഗ്രാബ്)

വിദ്യാർഥികൾ അർധരാത്രി വലിയ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തെത്തിയതു കൊണ്ടു മാത്രം ജനശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ രണ്ടുകോളം വാർത്ത മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തിലടക്കം ദിനംപ്രതി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുളിമുറിയിലും ടെക്സ്ൈറ്റൽസുകളിലെ ട്രയൽ റൂമുകളിലും പബ്ലിക് ടോയ്ലെറ്റിലുമൊക്ക ഒളിക്യാമറകൾ വച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതും ബലാത്സംഗ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും അവ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയ്‍ലിങ് നടത്തി ഇരകളെ വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം സാധാരണ വാർത്ത എന്നതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് കൈമാറിയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മുൻ പങ്കാളി പ്രതികാരത്തിനായി പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയ്‍ലിങ് നടത്തുന്നതും എല്ലാ ദിവസവും എന്നതു പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വാർത്തകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും പ്രചാരം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും വ്യാപകമായി. ‘മാനക്കേട്’ ഭയന്ന് ജീവനൊടുക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്, ബ്ലാക്മെയിൽ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട്. ഇനി 5ജി കൂടി വരുന്നതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത കൂടുതൽ ചെലവു കുറഞ്ഞതും വ്യാപകവുമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിന് കേരളവും ഇന്ത്യയുമുൾപ്പെടെ ഇന്റ‌ർനെറ്റ്–മൊബൈൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കാൻ വെമ്പുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുകയും അനുകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു രാജ്യമുണ്ട്– ദക്ഷിണ കൊറിയ.

സ്പൈകാമുകൾക്കെതിരെ 2018–ൽ സീയോളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (Twitter/@NZStuff)

∙ ശുചിമുറിയിലും ട്രയൽമുറിയിലും ഒളിക്യമാറ

യൂറോപ്യൻ ജീവിതനിലവാരത്തിന്റെ അളവുകോലാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധുനികതയെ കുറിക്കാൻ കേരളം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാറ്. എന്നാൽ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം സഞ്ചരിച്ചാൽ വൃത്തിയുള്ള എത്ര പബ്ലിക് ടോയ്‍ലെറ്റുകൾ, പോട്ടെ, വൃത്തിയില്ലാത്തത് എങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നവരാകും കുറ്റക്കാർ. ടോയ്‍ലെറ്റിനും ടോയ്‍ലെറ്റിൽ പോകാനുള്ള സമയത്തിനും വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള നാടാണിത്. ഇങ്ങനെ ടോയ്‍ലെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് വഴിയരികിലും മതിലിനു സൈഡിലുമൊക്കെ മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന നിസഹായതയും പലരും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ കണ്ണ് പോകട്ടെ, എത്ര മൊബൈൽ ക്യാമറകളെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാഥമികകൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക?

അതിന്റെ ഭീതിദമായ അവസ്ഥ മനസിലാകണമെങ്കിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് നാമൊന്നു നോക്കണം. ജീവിത നിലവാരത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പാശ്ചാത്യ–യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മാറി നിൽക്കും ഇവിടെ. എന്നാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പബ്ലിക് ടോയ്‍ലെറ്റുകളിൽ പോകാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയാണ്, കഴിവതും ഒഴിവാക്കും. തീർത്തും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒളിക്യാമറ (SpyCam)കളാണ് ഈ ടോയ്‍ലെറ്റുകളിലും കടകളിലെ ട്രയൽ മുറികളിലുമൊക്കെ. അൽപ്പം ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വസ്ത്രമിട്ടാൽ കാലുകളെ തേടിവരുന്ന ഒളിക്യാമറകൾ. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സർക്കാരിനെതിരെ ജനം ഇന്ന് തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

ഹോട്ടലുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച സ്പൈക്യാമുകൾ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ (South Korea National Police Academy പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം)

∙ സ്ത്രീശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന കൊറിയയും കേരളവും

അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ സമൂഹമായാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈയിടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന പ്രസിഡന്റ് യൂൺ സുക്–.യിയോള്‍ സർക്കാർ‌ ലിംഗ സമത്വ മന്ത്രാലയം (ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി മിനിസ്ട്രി) നിർത്തലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് കൊറിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവരെ സഹായിക്കുന്ന മന്ത്രാലയമാണിത്. എന്നാൽ ജൻഡർ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ചെന്നും ഇത്തരമൊരു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നുമാണ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ജോലികളിലും മറ്റും സ്ത്രീകൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ക്വോട്ടയും പ്രസിഡന്റ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട, മെറിറ്റ് മതി എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം.

എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറയിലും നിരന്തരം വിവേചനം നേരിടുകയും അതിെനതിരെ പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സ്ത്രീകൾ. നിത്യജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് പുറമെ തൊഴിലിടങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലുമെല്ലാം രണ്ടാംതരം പൗരർ എന്ന രീതിയിലാണ് സ്ത്രീകൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, സമൂഹത്തിലെ ലിംഗവിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാനെടുത്ത നടപടികൾ തങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും തങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള വിവേചനം വർധിച്ചുവെന്നുമാണ് കൊറിയയിലെ യുവാക്കളുടെ പരിദേവനം. ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെ പിന്തുണയായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂൺ–സൂകിനെ ഭരണത്തിലെത്തിച്ചതും.

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് യൂൺ സുക് യിയോളും ഭാര്യ കിം കിയോൺ ഹീയും ക്യാനഡയിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്നു (Twitter/MonaFortier )

എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും കൊറിയയിലെ സ്ത്രീകൾ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ മലയാളികൾക്ക് വേഗത്തിൽ മനസിലായേക്കും. 5.2 കോടിയാണ് ആ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ. ഇതിൽ 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം. എന്നാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 11,568 ആണ്. കോവിഡ് മൂലം അടച്ചു കിടന്ന ഇതിന്റെ തലേ വർഷത്തേക്കാൾ 82 ശതമാനം വർധനവ്. ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒളിക്യാമറകളാണെന്ന് ഒരു ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾ പബ്ലിക് ടോയ്‍ലെറ്റുകളിൽ പോകാറില്ല. പോവേണ്ടി വന്നാൽ‌ അവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒളിക്യാമറകൾ പകർത്തുകയും അത് പിന്നീട് പോൺ സൈറ്റുകളിൽ എത്തുകയോ ബ്ലാക്മെയിലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിഡിയോകൾ പുറത്തു പോകുന്നവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംഭവവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

ഇനി കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ നോക്കൂ. മൂന്നര കോടി. ഇതിൽ 1.6 കോടി പുരുഷന്മാരും 1.7 കോടി സ്ത്രീകളും. ഇന്നും ഇരുട്ടത്ത് നടന്നുപോകാൻ സ്ത്രീകൾ പേടിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടേത്. സ്ത്രീ നഗ്നതയിലേക്ക് ഏതു നിമിഷവും തുറന്നുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ. ‘സപ്തമശ്രീ തസ്കര’ എന്ന സിനിമയിൽ സോപ്പുപെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒളിക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കുന്നതും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ മണ്ടത്തരം മൂലം അത് പിടിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു എന്നതാണ് സിനിമ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ആ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ തീവ്രതയെ അല്ല. നീരജ് മാധവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ജയിലിൽ കാണാനെത്തുന്ന മുതിർന്ന ബന്ധുവിന്റെ ‘ആവശ്യ’ത്തിലൂടെ ആ ലാഘവത്വം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വരുന്ന സദാചാര ക്ലാസുകൾ, ബ്ലാക്മെയിലിങ്, നഗ്നവിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും പകർത്തൽ, അവ കാട്ടി പീഡിപ്പിക്കൽ, ആത്മഹത്യ എല്ലാം കേരളത്തിലെ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളമായുണ്ട്.

സപ്തമശ്രീ തസ്കര ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് (സ്ക്രീൻഗ്രാബ്)

∙ ‘അവൾ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടല്ലേ? അവൻ പാവമാണ്’

പ്രശസ്ത അമ്പെയ്ത്ത് താരം ആൻ സാൻ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കായി നേടിയത് മൂന്ന് സ്വർണമാണ്. എന്നാൽ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ആൻ സാന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. കാരണം, അവരുടെ മുടി മുറിച്ച് തോളൊപ്പമാക്കിയിരുന്നു. ‘അവളെ കണ്ടാൽ ഫെമിനിസ്റ്റിനെപ്പോലുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. ഫെമിനിസം എന്ന വാക്ക് തന്നെ കുറച്ചു കാലമായി ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ളതാണ്. ‘ആൺവിദ്വേഷി’ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന് കൊറിയൻ പുരുഷന്മാർ നൽകുന്ന നിർവചനം. എന്നാൽ ആൻ സാനിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് രാജ്യത്ത് ലഭിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മുടിക്ക് നീളം കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആൻ സാൻ ട്യോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിൽ (Twitter/Adek berry /AFP)

ഏറെക്കാലമായുള്ള അടിച്ചമർത്തലിനു പിന്നാലെ 2018 മുതൽ ശക്തമായ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ. ‘മൈ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ പോൺ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ‘സ്പൈക്യാം ക്യാമറ’യ്ക്കും ‘സ്പൈക്യാം പോണി’നുമെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അന്നു മുതൽ പല സമയങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ നിരന്തരമായി നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തലുകളും അതിക്രമങ്ങളുമെല്ലാം ചർച്ചയിൽ വന്നു. ഈ ലിംഗവ്യത്യാസം അവസാനിപ്പിക്കണെങ്കിൽ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന ചർച്ചകളും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ‘ഫെമിനിസത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സമയമായി’ എന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഭരണാധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിരന്തരം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതായത്, ഇന്റര്‍നെറ്റ്–മൊബൈൽ–ഒളിക്യാമറകൾ വ്യാപകമായതു കൊണ്ടല്ല ‌ഡിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചത്, മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം നാൾക്കുനാൾ മോശമായി വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് അതെന്ന് കൊറിയയിലെ വനിതാ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ പറയുന്നു. വ്യാപകമായ മൊബൈലുകളും ഒളിക്യാമറകളും ഉപയോഗിച്ച് പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിന് അനുസൃതമായ കാര്യങ്ങൾ പകർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും, അതിന് ഉത്തരവാദി സ്ത്രീകളല്ല എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

‘‘ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പണം തന്നെയാണ്. ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരാളെ നാണം കെടുത്താനും നശിപ്പിക്കാനുമൊക്കെ കഴിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എന്നതാണ്. ഹണിട്രാപ്പിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ളത് അതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ കൂടുതലായി ഇരകളാകുന്നു. അതിനേക്കാളേറെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വന്നതോടെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സേഫ് സോൺ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന സൗകര്യമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളുമൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടായിരിക്കും സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ അടക്കം പ്രചരിക്കുന്നത്. ഡീപ് ഫെയ്ക് പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ഒരു ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് പടരുന്നത്. അതിന്റെ യാഥാർഥ്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. വളരെ സേഫ് സോണിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണിത്. പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പങ്കാളികള്‍ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ എടുക്കുന്ന വിഡിയോയും മറ്റും ബന്ധം പിരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചതിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് പുറത്തു വിടുന്നതുമൊക്കെ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു അടിസ്ഥാന മാനുഷിക പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്’’, എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റായ ശ്രുതിരാജ് എം.കെ.

സ്പൈക്യാം പോൺ വീഡിയോകൾക്കെതിരെ 2018–ൽ കൊറിയയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (Twitter/@KoreaExpose)

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനം കുറച്ചുകൂടി കർശനമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ശ്രുതിരാജ് പറയുന്നു. അതുപോലെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. ‘‘ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ സെക്സ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കലല്ലേ എന്ന് പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വേണം കുട്ടികളെ വളർത്താൻ. ‘കൺസെന്റി’ന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് അവർ പഠിക്കും. അതുവഴി ജൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസൊക്കെ കുറയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കൗമാരക്കാരുടേത് ഒരു ചോരത്തിളപ്പിന്റെ പ്രായമാണ്. പലതും തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നു പോലും അവർക്ക് മനസിലായി എന്നു വരില്ല. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവരിൽ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൗൺസിലിങ് നൽകണം. ആ പ്രായത്തിലേക്ക് അവരെത്തുമ്പോഴേക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലാസും ബോധവത്ക്കരണവുമെല്ലാം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്’’, ശ്രുതിരാജ് പറയുന്നു.

പലപ്പോഴും ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് പോലും പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണെന്നതും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

‘‘ആസിഡ് നാട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്, വലിയ വിലയില്ല എന്നതെല്ലാം ഇതൊരു ആക്രമണ വഴിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറ്റവാളികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഏതു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളുടെ ലഭ്യത എന്നത് പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും. ഒരു ആപ് ‍ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലെ ക്യാമറയോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഡിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വരാറുള്ളൂ. ഒളിക്യാമറ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതും അതിന് വലിയ വിലയില്ല എന്നതും കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടും. നമ്മുടെ ഫോണിൽ ശരിക്കും സ്പൈക്യാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്തു വച്ചാൽ പോലും മുമ്പിലോ പുറകിലോ ഉള്ള ക്യാമറയിൽ കൂടി റിക്കോർഡിങ് നടത്താനുള്ള ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ്. ഒറ്റ പൈസ ചിലവില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ഫോൺ‍ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങളോ ദൃശ്യങ്ങളോ എടുത്താൽ പോലും എന്തിനാണ് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ െമാബൈലിൽ ഇടുന്നത് എന്നു ചോദിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്’’, ശ്രുതിരാജ് പറയുന്നു.

സ്പൈക്യാം പോൺ വീഡിയോകൾക്കെതിരെ 2018–ൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (Jung Hawon /AFP)

∙ എവിടെയും ഒളിക്യാമറകൾ

നാലു വർഷം മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി സോളിലെ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. ഒളിക്യാമറ പോണോഗ്രഫി (spy cam pornography) നിരോധിക്കണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം. പൊതു ഇടങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരറിയാതെ ലൈംഗികമായ രീതിയിൽ സ്പൈകാം കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് കുറ്റവാളികൾ ചെയ്യുന്നത്. പോൺ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിലും ഇത്തരം ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും വ്യാപകമായി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഏതു നിമിഷവും തങ്ങൾ ലൈംഗികമായ ഒരു വസ്തു എന്നതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാമെന്നും അത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടാം എന്നുമുള്ള പേടിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ സ്ത്രീകൾ. അതിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അന്ന് അരങ്ങേറിയത്. എന്നാൽ ഇന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ മൗനാനുവാദവും അതിനുണ്ട്. കൗമാരക്കാരും 20–കളിലുള്ള യുവതികളുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒളിക്യാമറ ആക്രമണത്തിന് ഏറ്റവുമധികം വിധേയരാകുന്നത്. 2010–ല്‍ 1100 ഒളിക്യാമറ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ 2017 ആയപ്പോൾ ഇത് 6500 ആയി വർധിച്ചു.

ക്യാമറ ചിത്രമെടുക്കാനോ വിഡിയോ എടുക്കാനോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് 2004–ൽ നിയമമുണ്ട്. ഒളിക്യാമറ പ്രവർത്തനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ നിയമം. ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കലിന് വിധേയരാകുന്നവർ ഈ പ്രവർത്തി അറിയും. എന്നാൽ ഈ ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും പറ്റുന്ന ആപ്പുകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പേനയിലും ബാഗിലും എന്നു വേണ്ട എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒളിപ്പിക്കാവുന്ന ഹിഡൻ ക്യാമറകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

2019-ൽ നടന്ന ‘മൈ ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ പോൺ’ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് (Twitter/@heich)

ഇതിനിടെ കുറ്റകൃത്യം കുറയ്ക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പോലീസ് ‘ഷോക് വിഡിയോ’ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. വിഡിയോകൾ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളിൽ കേറുന്നവർ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിഡിയോ കാണുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭീതിദമായ ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിയുന്നതോടെ ഞെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പ്രചരണം. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് നിലവിലെ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത്.

സൈബർ സ്പേസും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പറയുകയാണ് ക്രിമിനോളജിസ്റ്റായ അനൂജ അബ്രഹാം. ‘‘സൈബർ സ്പേസിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ മായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താലും അതവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കും. ഇതൊക്കെ മിക്കവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇവർ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നതും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രണയിക്കുന്നവര്‍ തമ്മിലൊക്കെ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളുമൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. പല മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതേ പ്രണയിക്കുന്നവർ തന്നെ നാളെ അത് മറ്റു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സ്കൂളുകളിലും മറ്റും ക്ലാസുകൾ നൽകുമ്പോള്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പെൺകുട്ടികള്‍ക്കെല്ലാം ഇതറിയുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ലാഘവത്തോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്’’, അവർ പറയുന്നു.

ഫെമിനിസത്തിന് അനുകൂലമായി 2019 മാർച്ച് എട്ടിന് വനിതാദിനത്തിൽ സിയോളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം (Photo: Jung Yeon-Je AFP)

‘‘മറ്റൊരു വിഷയം ഡ‍ിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. എന്റെ ഗവേഷണ വിഷയം ‘സ്ത്രീകളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ’ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. അതിൽ മനസിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമൊക്കെ ദുരുപയോഗിക്കുന്ന പ്രതികാര നടപടികൾ ആൺകുട്ടികളോ പുരുഷന്മാരോ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പുറത്തുവരാറില്ല എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുമോ എന്ന് പലരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഹണിട്രാപ് സംഭവങ്ങള്‍ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷേ, പുരുഷാധിപത്യ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും ഈ സ്ത്രീകൾ ആ കുറ്റകൃത്യത്തി‌ന്റെ ഭാഗമായി പോകുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത്’’, അനൂജ അബ്രഹാം പറയുന്നു.

∙ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ

2016–ൽ സോൾ സബ്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ ടോയ്‍ലെറ്റ്–റെസ്റ്റ്റൂമിൽ ഒരു യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഒളിക്യാമറ വിഡിയോകൾ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും കൊറിയയിൽ ശക്തമാകുന്നത്. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ഇരകളിൽ ഒളിക്യാമറയുടെ ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം 2008–ലെ നാലു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2017–ൽ 20 ശതമാനമായി വർധിച്ചിരുന്നു. പബ്ലിക് ടോയ്‍ലെറ്റുകളിലും ആശുപത്രികളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമൊക്കെ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ‘മൊൽക്ക’ എന്ന് കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന സ്പൈകാമുകളിൽ പതിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും വൈകാതെ ഓൺലൈനിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കും വിതരണത്തിനുമായി എത്തും.

പബ്ലിക് ടോയ്ലെറ്റുകളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ (Twitter/@koryodynasty)

ദക്ഷിണ കൊറിയയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ രണ്ട് ലൈംഗികാതിക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനിടെ നടന്നു. കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിഡിയോകൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും കാണുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉടമയെ 2019–ൽ അറസ്റ്റ് െചയ്തതായിരുന്നു അതിെലാന്ന്. ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപട് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് അമേരിക്കൻ അധികൃതരെ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെത്തിച്ചത്. 23–കാരനായ ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരൻ ജോങ് വൂ സോൺ ആയിരുന്നു ഈ കുറ്റവാളി. ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്ന 300–ൽപ്പരം ആളുകളും ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായി. നടപടി സ്വീകരിച്ചപ്പോഴേക്കും വെബ്സൈറ്റ് മൂന്നു വർഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കുറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷത്തോളം തവണയെങ്കിലും ഇതിൽ ‍ഡൗൺലോഡിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സി.എൻ.എൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് ‘nth room’ എന്ന ലൈംഗിക ക്രൂരത പുറത്തു വന്നത്. ടെലഗ്രാം ആപ്പിലെ എട്ട് ചാറ്റ് റൂമുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതിനെയാണ് ഈ പേര് വിളിക്കുന്നത്. ഇരകളായി കണ്ടെത്തുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരും കൗമാരക്കാരുമായ പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അവരെക്കാണ്ട് തന്നെ നീചമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കലുമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഈ ചാറ്റ്റൂമുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പണം ഈടാക്കി അവയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിക്രൂരമായ ഇതിലെ ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ തന്നെ രണ്ട് ജേണലിസം വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ ചാറ്റ്റൂമുകളിലൊന്ന് നടത്തിയിരുന്ന 24–കാരനായ ചോ ജു–ബിനെ 2020–ൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മുടി മുറിക്കുന്നതിന് വിലക്കുൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് കൊറിയൻ പുരുഷ സമൂഹം ചില ‘മാനദണ്ഡങ്ങൾ’ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിയോളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച (Photo: Ed Jones AFP)

∙ കേരളത്തിനും മുൻകരുതലാവാം

സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കൊറിയ കൈവരിച്ച പുരോഗതി ഇരുതല വാളാണെന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ‌ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പെരുപ്പം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയാറുണ്ട്. ഈ വർഷം പുറത്തുവന്ന കണക്കനുസരിച്ച് 2020–ൽ കൊറിയയിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിൽ‌ അറസ്റ്റിലായ പത്തിൽ ആറു പേരും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾക്കായി ചൂഷണം ചെയ്തവരാണ്. ഇതിലെ ഇരകൾ 88 ശതമാനവും സ്ത്രീകളുമാണ് എന്നത്.

എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് ഫോണും മിക്കവർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യവും ഉള്ള രാജ്യമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ. 2019-ൽ 93.63 ശതമാനം ആളുകൾക്കായിരുന്നു കൊറിയയിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ 2022–ൽ ഇത് 97.4 ശതമാനത്തിനായി. സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ. കൊറിയൻ നിയമമന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് 99 ശതമാനം കൗമാരക്കാരും സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. മിഡിൽ, ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന 25 ശതമാനം പേരും ഇന്റർനെറ്റിനെയും മൊബൈലിനെയും അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. 10–19 പ്രായപരിധിയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ 50 ശതമാനവും സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു മുതിർന്ന കൊറിയക്കാരൻ/കാരി ശരാശരി ഒമ്പതു മണിക്കൂറോളം മൊബൈൽ–ലാപ്ടോപ് പോലുള്ള സ്ക്രീനുകൾക്കു മുന്നിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ ജനസംഖ്യനുപാതികമായി നോക്കിയാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലാണ്. ആകെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 91.5 ശതമാനം പേർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. അതായത് 5.2 കോടി ആളുകളിൽ 4.7 കോടി പേർ. ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയോളം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. 47 ശതമാനം അഥവാ 66 കോടി പേർക്ക്. കേരളത്തില്‍ ശരാശരി 69 ശതമാനം പേരാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് 2.4 കോടി പേർ. കേരളവും സമ്പൂർണ സ്മാർട്ട്ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള നാടായി മാറാൻ അധികകാലം വേണ്ടിവരില്ല. അതിനനുസരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പെരുകും എന്നതിന് കൊറിയ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം. സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ എന്തു ചെയ്യാമെന്നും സഹജീവിയാണ് സ്ത്രീകൾ എന്നതിനുള്ള ബോധവത്ക്കരണം ശക്തമാക്കലുമെല്ലാം കർശനമായി തന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നു കൂടിയാണ് കൊറിയ കേരളത്തോട് പറയുന്നത്.

