ലോകകപ്പ് പൂരത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ കലാശപോരാട്ടം ആഘോഷമാക്കി ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കിലെ ടെക്കികളും. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഫ്രാന്‍സ് - അര്‍ജന്റീന ഫൈനല്‍ മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് ഫെയ്‌സ് വണ്ണിലെ അതുല്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്. മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ കൃത്യമായ പ്രവചിച്ചവരില്‍ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് താരങ്ങള്‍ ഒപ്പിട്ട ഔദ്യോഗിക ഫുട്‌ബോളും ജേഴ്‌സിയും സമ്മാനിച്ചു.



ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരായ നൂറു കണക്കിന് ടെക്കികളാണ് മത്സരം തത്സമയം വീക്ഷിക്കാന്‍ ഒത്തുകൂടിയത്. ഇഷ്ട ടീമുകള്‍ക്കായി ആര്‍ത്തുവിളിച്ച് മത്സരത്തിലെ ഒരോ ഗോളും ടെക്കികള്‍ ആഘോഷമാക്കി. മത്സരത്തിന് ശേഷം പ്രവചന മത്സരത്തില്‍ വിജയികളായവര്‍ക്ക് കേരള ഐ.ടി പാര്‍ക്ക് ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫീസര്‍ മഞ്ജിത്ത് ചെറിയാന്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതിലും ഇത്തരം ഒരു വേദിയൊരുക്കാന്‍ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മഞ്ജിത്ത് ചെറിയാന്‍ പറഞ്ഞു. കലാ കായിക സാംസ്‌കാരിക വിനോദങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകള്‍ക്ക് ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്കിനെ കൂടുതല്‍ സജീവമാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

English Summary: World Cup fever at Infopark; Final to be live streamed