അതിവേഗ ജിയോ ട്രൂ 5ജി കൊച്ചിയിലെത്തി, മലപ്പുറം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ജനുവരിയോടെ

കൊച്ചിയിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും റിലയൻസ് ജിയോ ട്രൂ 5ജി സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ജിയോ ട്രൂ 5ജി ഓൺലൈനായി ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ജിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിനിക് മെഡിക്കൽ കിറ്റിലൂടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലും വിപ്ലവകരമായ AR-VR ജിയോ ഗ്ലാസിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും 5ജിയുടെ അനന്തര സാധ്യതകൾ ജിയോ കാഴ്ചവെച്ചു. ഈ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവർകരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിയ കൊച്ചി മേയർ അഡ്വ. എം. അനിൽ കുമാർ ജിയോ ട്രൂ 5ജിയുടെ സ്പീഡ് അനുഭവം കാണിച്ചുകൊടുത്തു.



5ജി സേവനങ്ങൾ വരും നാളുകളിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കേരളത്തിൽ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വിന്യസിക്കുന്നതിനായി ജിയോ 6000 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ തിരുവനന്തപുരത്തും ജിയോയുടെ 5ജി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ജനുവരിയോടെ കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഡിസംബറോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തഹസീലുകളിലും താലൂക്കുകളിലും 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും ജിയോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

5ജി സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന് മികച്ച ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള വഴി തുറക്കുക മാത്രമല്ല സർക്കാർ സേവനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, എസ്എംഇ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ച എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും.

5ജി സേവനങ്ങൾ ഐടി വ്യവസായത്തിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ ശാക്തീകരിക്കും. നൂതനമായ സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളായ ഐഒടി, ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ, എഐ, ഡേറ്റാ അനലിറ്റിക്‌സ് എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടിയാ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിന് 5ജി സേവനങ്ങൾ സഹായകരമായിരിക്കും.

ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് ജിയോയുടെ ട്രൂ 5ജി സേവനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും ജിയോ ട്രൂ 5ജി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. താമസിയാതെ, ട്രൂ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് കേരളത്തിലുടനീളം അതിവേഗം ജിയോ വിന്യസിക്കും.

ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ട്രൂ 5ജി എത്തിക്കാൻ ജിയോ എൻജിനീയർമാർ പ്രയത്നിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അനന്തര സാധ്യതകളും നേട്ടങ്ങളും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. കേരളത്തെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇവിടെ ജിയോയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു നൽകിയ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും കേരള സർക്കാരിനോടും കൃതഗ്യരാണെന്നും ജിയോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഡിസംബർ 20 മുതൽ കൊച്ചിയിലെയും ഗുരുവായൂരിലെയും ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അധിക ചെലവുകളില്ലാതെ 1 ജിബിപിഎസ് പ്ലസ് വേഗത്തിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary: Jio Launches 5G in Kochi, 4 More Cities to be Covered in Kerala by Jan 2023