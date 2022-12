ജനപ്രിയ സന്ദേശക്കൈമാറ്റ സംവിധാനമായ വാട്‌സാപ്പില്‍ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ പുതിയൊരു ഫീച്ചര്‍ കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു. സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആളിനോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ആ സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ എവരിവണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഡിലീറ്റു ചെയ്യാം. പക്ഷേ, തിടുക്കത്തില്‍ ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ എവരിവണിനു പകരം ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ മീ ആണ് ക്ലിക്കു ചെയ്തതെങ്കിലോ? അതിനുള്ള പരിഹാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാട്‌സാപ്.

∙ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

പുതിയ ഫീച്ചര്‍ നല്‍കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വാട്‌സാപ് മേധാവി വില്‍ ക്യാത്കാര്‍ട്ട് തന്നെയാണെന്ന് ബിജിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. യാദൃച്ഛികമായി ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ എവരിവണിനു പകരം ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ മീ ക്ലിക്ക് ചെയ്തവർക്കായിരിക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുക. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുക?

ഒരു സന്ദേശം ആര്‍ക്കെങ്കിലും അയയ്ക്കുക. ആ സന്ദേശത്തില്‍ പതിവുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ മീ, ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ എവരിവണ്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ കാണാം. ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ മി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോള്‍ താഴെ ഒരു അണ്‍ഡൂ (Undo) ബട്ടണ്‍ തെളിഞ്ഞുവരും. ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും മെസേജ് തിരിച്ചു വരും. വീണ്ടും മെസേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ഫോര്‍ എവരിവണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙ ഈ ഫങ്ഷന്‍ എത്തിയോ?

ഈ ഫങ്ഷന്‍ എല്ലാ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജിആര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിപ്പോള്‍ത്തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിച്ചോ എന്നറിയാനുള്ള ഏകവഴി ഒരു സന്ദേശം അയച്ച് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ നടപടികളിലൂടെ കടന്നുപോകുക എന്നതാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ വാട്‌സാപ് മാക്കിലേക്കും

ആപ്പിളിന്റെ ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഐപാഡിലും മാക്കിലും വാട്‌സാപ്പിന്റെ വേര്‍ഷന്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കമ്പനി ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. മാക്കില്‍ വാട്‌സാപ്പിന്റെ പബ്ലിക് ബീറ്റാ ടെസ്റ്റിങ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

∙ മസ്‌ക് പെട്ടു; ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കും

ട്വിറ്റർ മേധാവിയാകാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു ‘മണ്ടനെ’ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ താന്‍ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഉടമ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. താന്‍ മേധാവി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണോ എന്നൊരു വോട്ടെടുപ്പ് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ നടത്തിയിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ മസ്‌ക് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി വോട്ടു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇനി ബ്ലൂ ടിക്ക് ഉള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ നയരൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന അഭിപ്രായ സര്‍വേകളില്‍ വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ അനുമതിയുണ്ടാകുക എന്ന് മസ്‌ക് പ്രതികരിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ മസ്‌കിന് കുറച്ചുകാലം കൂടി ട്വിറ്റര്‍ മേധാവിയായിരിക്കാന്‍ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കരുതുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.

താനിനി ട്വിറ്ററിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സെര്‍വര്‍ ടീമുകളെയും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും മസ്‌ക് ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു. താന്‍ ആവശ്യത്തിലധികം കാര്യങ്ങള്‍ എടുത്തു തലയില്‍ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മസ്‌ക് സമ്മതിച്ചു. ടെസ്‌ലയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാണം, സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു കമ്പനികളില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നവരും മസ്‌ക് ട്വിറ്ററിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നതില്‍ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ട്വിറ്റര്‍ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആര്‍ക്കും അതിന്റെ മേധാവിയാകാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. മസ്‌ക് ട്വിറ്റര്‍ ഏറ്റെടുത്തതില്‍ അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയവരായിരുന്നു കൂടുതല്‍. എന്നാല്‍, ഒരു പക്ഷേ പുതിയൊരു സമൂഹ മാധ്യമ സംസ്‌കാരം കൊണ്ടുവരാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള ഏക വ്യക്തിയും മസ്‌ക് ആയിരിക്കാം. അദ്ദേഹം ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്നു പോകുന്നത് ട്വിറ്ററിന്റെ എതിരാളികള്‍ക്കായിരിക്കാം ഗുണം ചെയ്യുക.

∙ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രതിദിനം 100,000 ഡോളര്‍

ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്രേമികളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ടൂളായ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി (https://bit.ly/3YDn9Ld) പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രതിദിനം 100,000 ഡോളര്‍ ചെലവിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഓപ്പണ്‍എഐ വെളിപ്പെടുത്തി. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് സേവനമായ ആഷര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആഷര്‍ വഴി ജനറേറ്റു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കിനും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 0.0003 ഡോളര്‍ വാങ്ങുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചാറ്റ്ജിപിറ്റി നല്‍കുന്ന ഓരോ മറുപടിയിലും ശരാശരി 30 വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നിലവില്‍ തങ്ങള്‍ പ്രതിദിനം 100,000 ഡോളര്‍ ചെലവിടുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിമാസം 30 ലക്ഷം ഡോളര്‍ വേണമെന്നും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു. അവതരിപ്പിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്ക് 10 ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളെ കിട്ടിയിരുന്നു.

∙ യൂട്യൂബിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ടിക്‌ടോക്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയ ചൈനീസ് ആപ് ടിക്‌ടോക് ഇനി യൂട്യൂബിനെതിരെ തിരിയും. ഇതുവരെ ലംബമായ വിഡിയോ കാണിച്ചിരുന്ന ടിക്‌ടോക് ഇനി തിരശ്ചീനമായ വിഡിയോകള്‍ക്കും ആതിഥ്യമരുളും. ഇതോടെ യൂട്യൂബും ടിക്‌ടോക്കും കൂടുതല്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വരുമെന്ന് സെഡ്ഡിനെറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്‌റ്റോറിലെ ആപ്പുകളുടെ റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇപ്പോഴും ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ടിക്‌ടോക്. യൂട്യൂബ് 12-ാം സ്ഥാനത്തും. ടിക്‌ടോക്കിന്റെ വിജയം പകര്‍ത്താന്‍ യൂട്യൂബും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബ് ഷോര്‍ട്‌സ് ആരംഭിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതായിരുന്നു.

∙ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്റ്റോര്‍ ആപ്പിളിനെ അത്രകണ്ട് ബാധിച്ചേക്കില്ലെന്ന്

ഐഫോണില്‍ ഇനി ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്നു മാത്രമുള്ള ആപ്പുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ പോരാ, തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്റ്റോറുകളില്‍ നിന്നുള്ള ആപ്പുകളും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന സുപ്രധാന നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍. ഇത് ആപ്പിളിന് വന്‍തിരിച്ചടിയായേക്കും എന്നായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇയുവിന്റെ പുതിയ നിയമം 2024 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക. എന്നാല്‍, മോര്‍ഗന്‍ സ്റ്റാന്‍ലിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വിശകലന വിദഗ്ധനെ ഉദ്ധരിച്ച് 9ടു5മാക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തുടരാന്‍ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്നാണ്. ഏകദേശം 30 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ വരുന്ന ഉപയോക്താക്കള്‍ മാത്രമായിരിക്കും തേഡ് പാര്‍ട്ടി ആപ് സ്‌റ്റോറുകളില്‍ താത്പര്യം കാണിക്കാന്‍ ഇടയുള്ളത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്.

∙ ആമസോണ്‍ പ്രൈം ഗെയിമിങ് ഇന്ത്യയില്‍

ആമസോണിന്റെ പ്രൈം ഗെയിമിങ്ങും ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ പ്രൈം വരിക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച ഗെയിമുകളും ഇനി വിന്‍ഡോസ് പിസിയില്‍ ഫ്രീയായി കളിക്കാനാകും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. ബ്രദേഴ്‌സ്: എ ടെയില്‍ ഓഫ് ടു സണ്‍സ്, ദി അമെയ്‌സിങ് അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കസ്, ഡോര്‍സ്: പാരഡോക്‌സ് തുടങ്ങി ചില ഗെയിമുകളാണ് തുടക്കത്തില്‍ ആമസോണ്‍ ഗെയിംസ് ആപ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കളിക്കാനാകുക. ആധുനിക എഎഎ ഗെയിമുകള്‍ അധികം ഇല്ല. കോള്‍ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി: വാര്‍സോണ്‍ 2.0, മോഡേണ്‍ വാര്‍ഫെയര്‍ 2, ഡെന്‍സിറ്റി 2, ഫിഫാ 2023, റോഗ് കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഗെയിമുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകള്‍ (ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം) നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു.

English Summary: WhatsApp Launches 'Undo Delete For Me' Feature To Save You From Tricky Situations