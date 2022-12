ആപ്പിളിന് മറ്റൊരു തിരിച്ചടി; ഐഫോണിലെ ബാറ്ററിയും ഉപയോക്താവിന് മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന് ഇയു

എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും യുഎസ്ബി-സി പോര്‍ട്ടുകള്‍ വേണമെന്ന നിയമം പാസാക്കിയ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ (ഇയു) ഇനി ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെയും ബാറ്ററി ഉടമയ്ക്കു തന്നെ മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍, ലാപ്‌ടോപ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ എല്ലാം ബാറ്ററി ഉപയോക്താവിന് സ്വന്തമായി മാറ്റാന്‍ സാധിക്കണമെന്നാണ് പുതിയ നിയമം. ഇതു നടപ്പിലായാല്‍, പുറമെ ഒരു ബട്ടണ്‍ പോലും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഐഫോണ്‍ എന്നൊക്കെയുള്ള സ്വപ്‌നം ആപ്പിളിന് തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

∙ കമ്പനികളുടെ സൗകര്യം മാത്രം നോക്കിയുള്ള നിര്‍മാണ രീതികളില്‍ ഇടപെട്ട് ഭരണകൂടങ്ങള്‍

ഉപയോക്താവിന് തന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി യഥേഷ്ടം മാറ്റിവയ്ക്കാമായിരുന്ന ‘നോക്കിയ കാലത്തിലൂടെ’ കടന്നുപോന്ന ആര്‍ക്കും ഇത് മറക്കാനാവില്ല. മറ്റൊരു ബാറ്ററി കൂടി ചാര്‍ജ് ചെയ്ത് ബാഗിലോ പോക്കറ്റിലോ സൂക്ഷിച്ചാൽ ബാറ്ററി തീരുമെന്ന ആശങ്കയും വേണ്ടായിരുന്നു. അതിനു പകരം ഇന്ന് ഫോണ്‍ ബാറ്ററിയേക്കാള്‍ പല മടങ്ങു വലുപ്പവും ഭാരവുമുള്ള പവര്‍ ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ, ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടി വന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത സെന്ററുകളില്‍ ചെന്നില്ലെങ്കില്‍ വാറന്റി ലഭിക്കില്ല തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളും കമ്പനികള്‍ നടപ്പാക്കി. ഇയു ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ ‘നോക്കിയ കാലം’ തിരിച്ചുവരും. മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോക്താവിന് തനിയെ തുറന്ന് ബാറ്ററി മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്ന ഡിസൈനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കണം എന്നായിരിക്കും നിയമം. ഏതു സൈസിലുള്ള ബാറ്ററിയും മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നായിരിക്കും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്.

∙ വമ്പന്‍ ടെക് കമ്പനികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയേക്കും

ബാറ്ററി തീര്‍ന്നാൽ ‘എറിഞ്ഞു കളയാന്‍’ പാകത്തിനാണ് ആപ്പിളിന്റെ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ആയ എയര്‍പോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദ് വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പണം നല്‍കിയാല്‍ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി തീര്‍ന്ന എയര്‍പോഡ്‌സ് ആപ്പിള്‍ മാറ്റി നല്‍കും. അല്ലാതെ അതു സര്‍വീസ് നടത്തി നല്‍കുകയല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐഫിക്‌സ്ഇറ്റും പറയുന്നു. എയര്‍പോഡ്‌സിനെ നശിപ്പിക്കാതെ അതു തുറക്കാനേ ആവില്ലെന്നാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നവയാണോ എന്നു പരിശോധിച്ചു മാര്‍ക്കിടുന്ന ഐഫിക്‌സ്ഇറ്റ് പറയുന്നത്. എയര്‍പോഡ്‌സിന് 10ല്‍ 0 പോയിന്റാണ് റിപ്പയര്‍ ചെയ്യലില്‍ കമ്പനി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ ബാറ്ററി തീര്‍ന്നാല്‍ ഉപകരണം കളയണം, അല്ലെങ്കില്‍ ചോദിക്കുന്ന പണം നല്‍കി മാറ്റി വാങ്ങണം

എയര്‍പോഡ്‌സ് പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു പ്രശ്‌നവും ഇല്ലെങ്കിലും അവ കളയാനോ മാറ്റിവാങ്ങാനോ നിര്‍ബന്ധിതരാകുകയാണ് ഉപയോക്താക്കള്‍. യൂണിബോഡി ഡിസൈന്‍ എന്ന പേരില്‍ മറ്റു റിപ്പയര്‍ കമ്പനികള്‍ക്കു പോലും തുറക്കാനാകാത്ത വിധത്തില്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചുവിടുന്ന പരിപാടി നിർത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. റിപ്പയർ ചെയ്‌തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപയോക്താവിന് നല്‍കുന്ന നിയമം അമേരിക്കയും പാസാക്കിയേക്കും. ഏതാനും വര്‍ഷം മുൻപ് വരെ സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണുകളുടെ പോലും ബാറ്ററി മാറ്റാമായിരുന്നു. അവരും ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിളിനെ അനുകരിച്ചു തുടങ്ങി.

∙ കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നേക്കും

യുഎസ്ബി-സി നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ രീതിയില്‍ ബാറ്ററി മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ നിയമം പാസാക്കല്‍ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്നും വാദമുണ്ട്. കമ്പനികള്‍ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തേക്കും. ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡിസൈന്‍ പരിപൂര്‍ണമായി പരിഷ്‌കരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു പറഞ്ഞായിരിക്കും എതിപ്പ്. അതുപോലെ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകള്‍, രണ്ടുവശത്തും സ്‌ക്രീനുളള മടക്കാവുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ നിര്‍മാണവും അവതാളത്തിലായേക്കും. ഇവ വളരെ സങ്കീര്‍ണമായ ഡിസൈൻ രീതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇവയിലെ ബാറ്ററി റിബണുകളും കേബിളുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മാറ്റാവുന്ന ബാറ്ററിയുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് വലുപ്പവും ഭാരവും കൂടിയേക്കുമെന്നും വാദമുണ്ട്.

∙ ബാറ്ററി നിർമിക്കുന്ന രീതിക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കും

ബാറ്ററികള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ ആഘാതം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ബാറ്ററിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ നിബന്ധനകളും ഇയു ഏര്‍പ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന് ദ് നെക്സ്റ്റ് വെബിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. പുനഃചംക്രമണം നടത്തിയ കോബാള്‍ട്ട് 16 ശതമാനം, 85 ശതമാനം ലെഡ്, 6 ശതമാനം ലിതിയം, 6 ശതമാനം നിക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ അനുശാസിച്ചേക്കാം.

∙ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ 4 ഇറക്കില്ല, ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസ് നിർത്തും?

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ മോഡലിന്റെ നാലാം പതിപ്പ് പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വക നല്‍കുന്നതായിരുന്നു. ഐഫോണ്‍ 10 ആറിന്റെ ഡിസൈൻ രീതി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഇറക്കുക എന്നായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്ന സൂചനകള്‍. ഇതിന് വന്‍ സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചേക്കാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകള്‍ പ്രകാരം അടുത്ത ഐഫോണ്‍ എസ്ഇയുടെ നിര്‍മാണം വേണ്ടന്നുവയ്ക്കുകയോ മാറ്റിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ് ചി കുവോ പറയുന്നു. ഐഫോണ്‍ 8ന്റെ ഡിസൈൻ രീതിയുമായി ഇറങ്ങിയ എസ്ഇ 3, ഐഫോണ്‍ 13 മിനി, ഐഫോണ്‍ 14 പ്ലസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള വില്‍പന നടന്നില്ലെന്നും ഇതിനാല്‍ ഇത്തരം ഫോണുകള്‍ ഇനി നിര്‍മിക്കണമൊ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിന് തീര്‍ച്ചയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

∙ നോക്കിയയും എറിക്‌സണും റഷ്യ വിടുന്നു

ടെലികോം ഉപകരണ നിര്‍മാണത്തില്‍ മികവു പുലര്‍ത്തുന്ന കമ്പനികളായ നോക്കിയയും എറിക്‌സണും റഷ്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തിരുമാനിച്ചുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. ഇത് റഷ്യയുടെ ടെലികോം രംഗത്തെ വളര്‍ച്ച മുരടിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ നിരോധനം ടിക്‌ടോക്കിന് ക്ഷീണം

ചൈനീസ് വിഡിയോ ഷെയറിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ടിക്‌ടോക്ക് അമേരിക്കന്‍ സർക്കാർ നല്‍കുന്ന ഫോണുകളില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന പുതിയ നിയമം കമ്പനിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നല്‍കിയേക്കാമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ പരസ്യവരുമാനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

∙ എയര്‍ടെല്‍ 5ജി അഹമ്മദാബാദിലും ഗാന്ധിനഗറിലും തുടങ്ങി

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളിലൊരാളായ എയര്‍ടെല്ലിന്റെ 5ജി സേവനം ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലും ഗാന്ധിനഗറിലും ആരംഭിച്ചു.

∙ ലെക്‌സാര്‍ ഗെയിമിങ് മെമ്മറിക്ക് 4,600 രൂപ

ലെക്‌സാര്‍ കമ്പനിയുടെ തോര്‍ ഡിഡിആര്‍4 യുഡിഐഎംഎം ഡെസ്‌ക്ടോപ് ഗെയിമിങ് മെമ്മറി ചിപ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തി. ഇതിന്റെ 8 ജിബി വേര്‍ഷന് 4,600 രൂപയായിരിക്കും വില. എന്നാല്‍, 32 ജിബിക്ക് 17,900 രൂപ നല്‍കണം.

∙ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 വിന്‍ഡോസ് 11ലേക്ക്

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ വിന്‍ഡോസ് സബ്‌സിസ്റ്റം ഫോര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് എമ്യുലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിന്‍ഡോസ് 11ല്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. വിന്‍ഡോസ് 2211.40000.7.0 അപ്‌ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുക.

∙ ഗാര്‍ഡിയന്‍ ദിനപത്രത്തിനു നേരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം

ബ്രിട്ടൻ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ മാധ്യമസ്ഥാപനമായ ദ് ഗാര്‍ഡിയനു നേരെ റാന്‍സംവെയര്‍ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ജോലിക്കാരോട് വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ഥാപനം.

∙ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി അപകടകരമാകാമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

സേര്‍ച്ചില്‍ പുതിയ യുഗം തന്നെ തുറന്ന് അമ്പരപ്പിച്ച ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ലാര്‍ജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡല്‍ (എല്‍എല്‍എം) ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സൈബര്‍ ക്രിമിനലുകള്‍ ആക്രണം അഴിച്ചുവിട്ടേക്കാമെന്ന് ചെക്‌പോയിന്റ് റിസര്‍ച് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

∙ ആപ്പിള്‍ ടിവി ആപ് ആന്‍ഡ്രോയിഡിലേക്കും

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ സ്ട്രീമിങ് സേവനമായ ആപ്പിള്‍ ടിവി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ടിവികളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ഇനി ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളിലും നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനിയെന്ന് എക്‌സ്ഡിഎ ഡവലപ്പേഴ്‌സ്. മാസവരി അടയ്‌ക്കേണ്ട സേവനമാണ് ആപ്പിള്‍ ടിവി.

English Summary: Battery replacement must be ‘easily’ achieved by consumers, in proposed European law