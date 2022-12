ലോകമിപ്പോള്‍ ഒരു വമ്പന്‍ ഡേറ്റാ സംഭരണ പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിലാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഈ മേഖലയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ 300 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് 2025ല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ലൗഡ് സംവിധാനത്തിന് ഇത്രയധികം ഡേറ്റ സംഭരിച്ചു നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ആസ്റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നതെന്ന് ദി ഡെയ്‌ലി മെയില്‍. റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2019ല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സംഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് കേവലം 45 സെറ്റാബൈറ്റസ് ( zettabytes സെഡ്ബി-ഒരു സെറ്റാബൈറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ 1 ട്രില്ല്യന്‍ ജിബി) ഇടമായിരുന്നു. ഇത് 2025ല്‍ 175 സെഡ്ബി ആയി കുതിച്ചുയരുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രതിസന്ധി.



∙ നാടകീയമായ വളര്‍ച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

അടുത്ത മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ക്ലൗഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡേറ്റയുടെ കാര്യത്തില്‍ നാടകീയമായ വളര്‍ച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേവലം 2 സെഡ്ബി ഡേറ്റയായിരുന്നു ആഗോള തലത്തില്‍ 2010ല്‍ ക്ലൗഡില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വര്‍ഷം ഐഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ച് മൂന്നു വര്‍ഷവും സാംസങ്ങിന്റെ ആദ്യ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണിയിലെത്തിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷവുമായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് ഡേറ്റാ സംഭരണം പൂക്കുറ്റിപോലെ കുതിച്ചുയരാന്‍ ഈ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും അടക്കമുള്ള സ്മാര്‍ട് ഡിവൈസുകള്‍ ഇടയാക്കിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ വേണ്ടത്ര സെര്‍വറുകളില്ല

ശരിയായ പ്രശ്‌നം ഇനി വരാന്‍പോകുന്ന ഡേറ്റ കൂടി സംഭിരിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള സെര്‍വറുകള്‍ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് റെഡ്‌ഗെയ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒരു പക്ഷേ പുതിയ തരം ഡേറ്റാ സംഭരണ രീതികളടക്കം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരീക്ഷിക്കേണ്ട ഘട്ടമായിരിക്കും ഇത്. അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യവും പരിഗണിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ആഗോള തലത്തില്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ 1.5 ശതമാനവും ഡേറ്റാ സംഭരണത്തിനാണ് ഓരോ വര്‍ഷവും ഉപയോഗിക്കുന്നതത്രെ.

∙ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 5ജി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള കൊളോണോസ്‌കോപി പരീക്ഷണം നടത്തി

5ജിയും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സും ഒരേസമയത്തു പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കൊളോണൊസ്‌കോപി ട്രയല്‍ നടത്തിയെന്ന് ഭാരതി എയര്‍ടെല്ലും അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലും സംയുക്തമായി ഇറക്കിയ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ 5ജി ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചതിനാല്‍ വേഗത്തില്‍ രോഗ നിര്‍ണയം നടത്താനായെന്നും ഇതു ശരിയാണോ എന്നറിയാന്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുമാണ് കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്. ഹെല്‍ത്‌നെറ്റ് ഗ്ലോബല്‍, എഡബ്ല്യുഎസ്, ആവേശാ (Avesha) എന്നീ കമ്പനികളും ഈ പരിക്ഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

∙ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് പാസ്‌വേഡ് ഷെയറിങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് പാസ്‌വേഡ് പങ്കുവയ്ക്കല്‍ 2023 മുതല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് വാഷിങ്ടണ്‍ ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഒരാളുടെ പാസ്‌വേഡ് വാങ്ങി നെറ്റഫ്‌ളിക്‌സ് കാണുന്നവരെ തങ്ങളുടെ പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരാക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്നു പറയുന്നു. ഏറെക്കാലമായി ഇക്കാര്യം കമ്പനി പരിഗണിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കോവിഡ് കാരണമാണ് ഇത് മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നത്. അതേസമയം, ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് നടപ്പാക്കാനായിരിക്കില്ല കമ്പനി ശ്രമിക്കുക എന്നും പറയുന്നു. ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്നുള്ള തിരിച്ചടി ഉണ്ടായേക്കുമോ എന്നു ഭയമുള്ളതിനാലാണ് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ ഡിസ്‌നിപ്ലസ് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ എയര്‍ടെല്ലില്‍ തിരിച്ചെത്തി

ചില എയര്‍ടെല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്ക് ഡിസ്‌നിപ്ലസ് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ വീണ്ടും നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് എയര്‍ടെല്‍ എന്ന് ടെലികോംടോക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. എയര്‍ടെല്ലിന്റെ 399 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഡിസ്‌നിപ്ലസ് ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ മൊബൈല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ലഭിക്കും. അതേസമയം, 399 രൂപ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനിന്റെ വാലിഡിറ്റി 28 ദിവസമായിരിക്കും. എയര്‍ടെല്ലിന്റെ 839 രൂപ പ്ലാന്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും കിട്ടും. പ്ലാനിന്റെ വാലിഡിറ്റി 84 ദിവസം ആയിരിക്കും. 3,359 രൂപ, 499 രൂപ എന്നീ പ്ലാനുകള്‍ക്കു കൂടി ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കിട്ടിയേക്കും. ഇതില്‍ 3,359 ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനാണ്.

∙ ഐപാഡുകള്‍ക്കായി സവിശേഷ ഓലെഡ് പാനല്‍ സാംസങ് വികസിപ്പിക്കുന്നു

ആപ്പിള്‍ 2024ല്‍ ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന ചില ഐപാഡ് മോഡലുകള്‍ക്കായി വ്യത്യസ്തമായ ഓലെഡ് പാനലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സാംസങ്. റ്റു-സ്റ്റാക് ടാന്‍ഡം ഓലെഡ് പാനല്‍ എന്നാണ് പുതിയ സ്‌ക്രീനിന്റെ വിവരണം. ഇതില്‍ ഒന്നിനു പകരം രണ്ട് ലെയറുകളുള്ള പിക്‌സലുകള്‍ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇവ കൂടുതല്‍ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് നല്‍കുകയും കൂടുതല്‍ കാലം ഈടുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നു. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍, ടാബുകള്‍, സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍, ടിവികള്‍, ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കൊക്കെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാനായേക്കും. നിലവിലുള്ള ഓലെഡ് പാനലുകളുടെ ആയുസ് കുറവാണ്. അവയ്ക്ക് ബേണ്‍-ഇന്‍ (കാലക്രമത്തില്‍ പിക്‌സലുകള്‍ നശിച്ചുപോകുന്ന) പ്രശ്‌നവും ഉണ്ട്.

∙ വ്യൂസോണിക് 4കെ പ്രൊജക്ടറുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍

വ്യൂസോണിക് കമ്പനി രണ്ട് 4കെ പ്രൊജക്ടറുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. എക്‌സ്2000ബി-4കെ, എക്‌സ്2000എല്‍-4കെ എന്നീ പേരുകളിലാണ് അള്‍ട്രാ ഷോര്‍ട് ത്രോ സമാര്‍ട് പ്രൊജക്ടറുകള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ രണ്ടാം തലമുറയിലുള്ള ലേസര്‍ഫോസ്ഫര്‍ ടെക്‌നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ 20,000 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇരു പ്രൊജക്ടറുകള്‍ക്കും മികവുറ്റ 4കെ എച്ഡിആര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുളള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. തിയറ്റര്‍ സൗണ്ട് അനുഭവത്തെ അനുകരിക്കാനായി ഹാര്‍മന്‍ കാര്‍ഡോണ്‍ സ്പീക്കറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് 3,99,000 രൂപ മുതലാണ് വില.

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡ് കംപ്യൂട്ടര്‍ കീബോഡിന് മികച്ച ഫീച്ചറുകള്‍?

വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ കംപ്യൂട്ടര്‍ കീബോര്‍ഡ് ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. ഇതേക്കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത പല വാര്‍ത്തകളും ഇപ്പോള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രകാരം ഈ മെക്കാനിക്കല്‍ കീബോര്‍ഡ് വണ്‍പ്ലസ് നിര്‍മിക്കുന്നത് കീക്രോണ്‍ (Keychron ) കമ്പനിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ്. ഗിസ്‌മോ ചൈനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം മികവാർന്ന ഡിസൈനാണ് നോര്‍ഡ് ശ്രേണിയില്‍ ഇറക്കുന്ന ഈ കീബോഡിന്.

∙ വയര്‍ലെസ്, വയേഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം

പ്ലാസ്റ്റിക്-അലൂമിനം വസ്തുക്കളാണ് ഇതിന്റെ നിര്‍മിതിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈടുനില്‍ക്കുന്നതും ഭാരക്കുറവുള്ളതുമായിരിക്കും കീബോഡ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വലതു ഭാഗത്തായി ഒരു നോബ് ഉണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ച് കംപ്യൂട്ടറിന്റെ ശബ്ദം കൂട്ടുകയോകുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. വിന്‍ഡോസ്, മാക് ഒഎസുകള്‍ സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യും. ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, യുഎസ്ബി ടൈപ്-സി, ടൈപ് എ കണക്ഷനുകളും ഉണ്ട്. വില 8000-10000 രൂപ റേഞ്ചില്‍ ആയിരിക്കാം.

