നമുക്ക് ഗൂഗിളിനോട് വഴി ചോയ്ച്ചു ചോ...യ്ച്ചു പോകാം; യാത്രകളിൽ ഈ ടിപ്സ് പരീക്ഷിച്ചാലോ!

‘‘എടോ ഡ്രൈവറേ, ഈ തഹസീൽദാറുടെ വീട് ചോദിക്കടോ, നമുക്ക് ചോയ്ച്ച്, ചോയ്ച്ച് പോകാം..’’



‘അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ സാഗർ കോട്ടപ്പുറമായി വേഷമിട്ട മോഹൻലാൽ തഹസീൽദാറുടെ വീട് തേടിപ്പോകുന്ന സീൻ ആരും മറക്കാനിടയില്ല. പണ്ടൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കവലകളിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിൽക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ ‘നാവിഗേറ്റർ’. കാലം മാറിയതോടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ആയി നമ്മുടെ വഴികാട്ടി. ലോകമെങ്ങുമുള്ള യാത്രകളെ ഇത്രമേൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ടോയെന്നു തന്നെ സംശയമാണ്. ഊബർ മുതൽ സ്വിഗ്ഗി വരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഗൂഗിൾ മാപ്സ് തന്നെ. ഒരു സ്ഥലം സേർച്ച് ചെയ്ത് അതിലേക്കുള്ള നാവിഗേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ യാത്രകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒട്ടനേകം ഫീച്ചറുകൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സിലുണ്ട്. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവയെങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുണമാകുന്നുവെന്നു നോക്കാം. വെക്കേഷൻ കാലമാണല്ലോ, പലരും യാത്രകളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്സിനെയും ഒപ്പം ചേർക്കുക. അതിന്റെ ഈ സൂപ്പർ ഫീച്ചറുകളെയും... എല്ലാം വിശദമായറിയാം.

∙ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം

സന്ദർഭം: മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കവറേജ് തീർത്തും കുറവുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നു. അവിടുത്തെ റോഡുകൾ നിങ്ങൾക്കു തീർത്തും അപരിചിതവുമാണ്. ഭാഷയറിയാത്തതിനാൽ വഴിയാത്രക്കാരോട് ചോദിക്കാനുമാകില്ല. ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. എന്തു ചെയ്യും?

ഉത്തരം: ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ്സിലെ ഓഫ്‍ലൈൻ മാപ്സ് ഓപ്ഷൻ. ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപ് നല്ല ഇന്റർനെറ്റ് കവറേജുള്ള സ്ഥലത്തു വച്ചു തന്നെ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. ഇതിനായി ഗൂഗിൾ മാപ്സ് തുറന്ന് വലതുവശത്ത് മുകളിൽ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഐക്കണിൽ ടാപ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഓഫ്‍ലൈൻ മാപ്സ് എടുത്ത് 'Select your own map' കൊടുക്കുക. ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ മാപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് സിലക്ട് ചെയ്യാം. വിസ്തീർണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് മാത്രം. സിലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡൗൺലോഡ് ഞെക്കിയാൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ മാപ്പ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ആകും. ഇത്രയും ഭാഗത്തുകൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി ഇന്റർനെറ്റ് ആവശ്യമേയില്ല. റോഡിലെ ട്രാഫിക് അനുസരിച്ചുള്ള ഓട്ടമാറ്റിക് ഗതിമാറ്റം നടക്കില്ലെന്നു മാത്രം. കാരണം ട്രാഫിക് തത്സമയം ഇന്റർനെറ്റിൽ മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൂ. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫോണിലെ സ്പേസ് ലാഭിക്കാനും കഴിയും.

∙ പാർക് ചെയ്ത കാർ കണ്ടെത്താൻ

സന്ദർഭം: ഒരു വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിലെയോ വിമാനത്താവളത്തിലെയോ വമ്പൻ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. പല നിരയായി കാറുകൾ കിടക്കുന്നതിനാൽ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പാർക് ചെയ്തതെന്ന് മറന്നുപോകുന്നു. എന്തുചെയ്യും?

ഉത്തരം: ഇതിനു ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ പരിഹാരമുണ്ട്. വാഹനം പാർക് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെത്തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ നിലവിലെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക. ഇതിനായി വലതുവശത്ത് താഴെയുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഐക്കൺ ടാപ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നീല വൃത്തം കാണാം. അതിൽ ടാപ് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ 'സേവ് പാർക്കിങ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് വരുന്ന പാനൽ തുറന്നാൽ 'എത്ര സമയം' (Time Left) പാർക്കിങ് അനുവദനീയമാണെന്നും നമുക്ക് നൽകാം. പെയ്ഡ് പാർക്കിങ് എങ്കിൽ സമയം തീരാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അലർട്ടും ലഭിക്കും. ഓർമിച്ചു വയ്ക്കാനായി എന്തെങ്കിലും കുറിപ്പ് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇതോടെ കാർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തിരികെ പാർക്കിങ് ലോട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാപ്പിലെ സേർച്ച് ബാറിൽ ടാപ് ചെയ്യുക. തൊട്ടുതാഴെ 'പാർക്കിങ് ലൊക്കേഷൻ' തുറക്കുന്നതോടെ കാർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. കാർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം.

∙ യാത്രയ്ക്കിടെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ

സന്ദർഭം: ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നാവിഗേഷൻ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് എറണാകുളത്തുനിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. കാറിലെ പെട്രോൾ ഏകദേശം തീരാറായി. ഏറ്റവുമടുത്ത പെട്രോൾ പമ്പുകൾ എവിടെയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും?

ഉത്തരം: നാവിഗേഷൻ വിൻഡോയിൽ (പച്ച ബാർ മുകളിലുള്ള സ്ക്രീൻ) വലതുവശത്തായി മുകളിൽ ഒരു സേർച്ച് ബട്ടൺ (ലെൻസ് ഐക്കൺ) കാണം. ഇതിൽ ടാപ് ചെയ്താൽ പെട്രോൾ പമ്പ്, റസ്റ്ററന്റ്, കോഫി ഷോപ്, പലചരക്ക് കടകൾ, റെസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപ ഓപ്ഷനുകളുണ്ടാകും. ഇതിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് ടാപ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കാണിക്കും. ഏറ്റവും യോജിച്ച പമ്പിൽ ടാപ് ചെയ്ത് 'ആഡ് സ്റ്റോപ്' ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതോടെ മാപ് അതുവഴി റീറൂട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പമ്പിലേക്കുള്ള വഴിയും അവിടെ നിന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും കൃത്യമായി വഴിപറഞ്ഞുതരും. ഹോട്ടലുകളും മറ്റും ഇതുപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙ നാളെ രാവിലെ എപ്പോൾ ഇറങ്ങണം?

സന്ദർഭം: ആറ്റിങ്ങലിലുള്ള നിങ്ങൾ നാളെ കോവളത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആറ്റിങ്ങലിൽനിന്ന് കോവളത്തേക്ക് എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സേർച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ട്രാഫിക് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. നാളെ ട്രാഫിക് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് രാവിലെ 10ന് നിങ്ങൾക്ക് കോവളത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര നേരത്തേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം? ഇതെങ്ങനെയറിയും?

ഉത്തരം: ഇതിന് മറുപടി നൽകാനാണ് 'Set Depart and Arrive time' ഓപ്ഷൻ. ആറ്റിങ്ങലുള്ള നിങ്ങൾ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ കോവളം ബീച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് 'Directions' നോക്കുക. ഈ സ്ക്രീനിൽ വലതുവശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് ലംബമായി കാണാം. അതിൽ ടാപ് ചെയ്യുമ്പോൾ 'Set Depart and Arrive time' ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. ഇതിൽ 'Arrive by' തിരഞ്ഞെടുത്ത് സമയം രാവിലെ 10 മണി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് പുറപ്പെടണമെന്ന് താഴെ കാണിക്കും. (Leave at about ___ am). ഇത്ര മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ടെന്നും ഏതാണ് preferred റൂട്ടെന്നും കാണിക്കും. ഇനി രാവിലെ 9ന് ഇറങ്ങിയാൽ എത്ര മണിക്ക് കോവളത്ത് എത്തുമെന്നറിയാൻ ഇതേ ഓപ്ഷനിലെ 'Depart by' തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ദിവസവും ഓരോ നിശ്ചിത സമയത്തുമുള്ള ട്രാഫിക് ‍ഡേറ്റയടക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ദൈർഘ്യം ഗൂഗിൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അസ്വാഭാവികമായ തിരക്ക് റോഡിലുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായിരിക്കും.

∙ ഹോട്ടൽ പരിസരം എങ്ങനെയുണ്ടാകും?

സന്ദർഭം: വിനോദയാത്രയ്ക്കായി ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നു. അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ചിത്രം ഗൂഗിളിലുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനു ചുറ്റുമുള്ള പരിസരം എങ്ങനെയെന്ന് വിവരമില്ല. ഗൂഗിളിന് സഹായിക്കാനാകുമോ?

ഉത്തരം: തീർച്ചയായും. ഇതിനാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ. പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പൂർണതോതിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ഗൂഗിളിൽ തിരയുക. അതിനു ശേഷം മാപ്പിൽ വലതുവശത്ത് മുകളിലായി ഒരു വട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിൽ ലെയർ ഐക്കൺ കാണാം. ഇതിൽ ടാപ് ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ റോഡുകളിലെല്ലാം ഒരു നീല വര പ്രത്യക്ഷപ്പെടും (ഇത് റൂട്ട് കാണിക്കുന്ന നീല വരയുമായി ചേർത്ത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകരുത്). ഹോട്ടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ നീലവരയിൽ ടാപ് ചെയ്താൽ റോഡിന്റെ 360 ഡിഗ്രി ദൃശ്യം തുറന്നുവരും. ഇരുവശത്തേക്കും വിരലോടിച്ചാൽ റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗവും കാണാം. മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ ആ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു വെർച്വൽ അനുഭവം സാധ്യമാകും. ഗൂഗിൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിച്ച വിഷ്വലുകളാണ് ഇവ. നീല വരയ്ക്കു പുറമേ ചില നീല വൃത്തങ്ങളും കാണാം. ഇതിൽ ക്ലിക് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗത്തെ ത്രിമാന ദൃശ്യം കാണാം.

∙ റോഡിൽ തിരക്കുണ്ടാകുമോ?

സന്ദർഭം: പരിചയമില്ലാത്ത റോഡുകളിലൂടെയാണ് യാത്ര. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 2 വഴികളുണ്ട്. ഇതിൽ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ വഴി ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ഗൂഗിൾ ട്രാഫിക് ഫീച്ചർ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനെത്തും. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒന്നിന്നായിരിക്കും മുൻഗണന. ഇത് തത്സമയ ട്രാഫിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇനി റോഡിൽ എവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക് ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അറിയാനും മാപ്സ് വഴി കഴിയും. ഇതിനായി വീണ്ടും 'ലെയർ' ഐക്കൺ ടാപ് ചെയ്ത് 'ട്രാഫിക്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതോടെ റോഡുകളിൽ പച്ച, ഓറഞ്ച്, ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ വരകൾ ദൃശ്യമാകും. നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ടിലും ഇത് കാണിക്കും. റോഡിൽ ചുവപ്പ് ഭാഗം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാഫിക് കൂടുതലെന്നർഥം. ഓറഞ്ച് എങ്കിൽ ഇടത്തരം ട്രാഫിക്. പച്ചയെങ്കിൽ വഴിയിലൂടെ സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വ്യക്തം. കടുത്ത ചുവപ്പ് നിറമെങ്കിൽ കനത്ത ബ്ലോക്. ഇത് നോക്കിയാൽ യാത്രയ്ക്കിടെ കനത്ത ബ്ലോക്കുകൾ ബൈപാസ് ചെയ്ത് മറ്റ് റൂട്ട് എടുക്കാനും സഹായകമാകും.

ഇനിയെങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ, റോഡിലെ ട്രാഫിക് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നു കൂടി നോക്കാം. റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറിയ പങ്കും ഗൂഗിൾ മാപ് (ആൻഡ്രോയ്ഡ്) ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വേഗം കണക്കാക്കാൻ ഫോണിന്റെ സെൻസറുകൾ സാധിക്കും. ഒരു റോഡിൽ ഒരേ സമയം പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ മൊബൈൽ സെൻസറുകളുടെ ശരാശരി ഡേറ്റ ഗൂഗിൾ തത്സമയം വിലയിരുത്തും. സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക തടസ്സമില്ലെന്നർഥം. അപ്പോൾ പച്ചവര കാണിക്കും. എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് വര. വാഹനങ്ങൾ ഏറെ സമയം നിരനിരയായി നിർത്തിയിട്ടാൽ അതിനർഥം വഴി പൂർണായും തടസപ്പെട്ടുവെന്നാണ്. അപ്പോൾ ചുവപ്പുവര.

∙ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം

സന്ദർഭം: ശംഖുമുഖത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ തമ്പാനൂരിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപം ഒരു സുഹൃത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാളെക്കൂടി പിക്ക് ചെയ്യണം. അദ്ദേഹം സ്ഥലം വിളിച്ചുപറഞ്ഞെങ്കിലും പരിചിതമല്ലാത്ത ഏരിയ ആയതിനാൽ കണ്ടെത്താനാവുന്നില്ല. എന്തുചെയ്യും?

ഉത്തരം: ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയറിങ് ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾ കിഴക്കേക്കോട്ട ഭാഗത്ത് എത്തിയെന്നു കരുതുക. തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്താണ് സുഹൃത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ മാപ് തുറന്ന് പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ടാപ് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ ഷെയറിങ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഷെയർ യുവർ ലൊക്കേഷൻ തുറന്ന് എത്ര സമയത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ഉദാ: 1 മണിക്കൂർ). ഈ സമയത്ത് ഫോണിന്റെ ജിപിഎസ് ഓൺ ആയിരിക്കണം. തുടർന്ന് താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്, എസ്എംഎസ് ഓപ്ഷനുകൾ വഴി ലിങ്ക് നമുക്ക് അയച്ചുതരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. ഈ ലിങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക് ചെയ്യുന്നതോടെ അയാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനും അങ്ങോട്ട് എത്താനും കഴിയും. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങിയാൽ ലൊക്കേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹവുമായും ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ വാഹനം എത്രത്തോളം അടുത്തെത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും വ്യക്തമാകും.

∙ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചുകൊടുക്കാൻ

സന്ദർഭം: നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്ഷണം അയയ്ക്കുന്നത് 2 ദിവസം മുൻപാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയറിങ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. എന്തുചെയ്യും?

ഉത്തരം: മാപ്പിൽ നിശ്ചിത സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ പോയിന്റിൽ അമർത്തി പിടിക്കുക (ലോങ് ടാപ്). അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചുവപ്പ് ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിൽ ടാപ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുവടെ വരുന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ കാണാം. ഇതുവഴി ലിങ്ക് കൃത്യമായി വാട്സാപ് അടക്കം ഏത് ആശയവിനിമയ സംവിധാനം വഴിയും അയയ്ക്കാം. ഇനി ലിങ്ക് താൽപര്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് 'പ്ലസ് കോഡ്സ്'. ചുവപ്പ് ഐക്കണിൽ ടാപ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ തുറന്നു വരുന്ന വെള്ളനിറമുള്ള പാനലിൽ വീണ്ടും ടാപ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഡോട്ടഡ് ക്രോസ് ആകൃതിയിലുള്ള ഐക്കണു നേരെ ഇംഗ്ലിഷ് അക്ഷരങ്ങളും നമ്പറും ചേർന്നൊരു കോഡ് കാണാം (ഉദാ: J696+JRV). അതിൽ ഒന്നുകൂടി ടാപ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോഡ് തനിയെ കോപ്പി ആകും. ഈ കോഡ് ഒരാൾക്ക് അയച്ചുകൊടുത്താലും മതിയാകും. ഇത് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ കോഡ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ സെർച് ബാറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൃത്യം ലൊക്കേഷനിലെത്തും.

∙ ദൂരമളക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

സന്ദർഭം: താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയറിയും?

ഉത്തരം: ഇതിനാണ് 'മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ്' എന്ന ടൂൾ. ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാണോ ദൂരമളക്കേണ്ടത് അവിടെ ലോങ് ടാപ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് താഴെ വരുന്ന വെള്ള നിറമുള്ള പാനൽ തുറക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലിന്റെ ചിഹ്നവുമായി മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന ടൂൾ കാണാം. ഇതിൽ ടാപ് ചെയ്ത ശേഷം മാപ്പിൽ വിരൽ കൊണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. ഏത് ദിശയിലേക്കാണോ അളക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുക. ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്കോ വലത്തേക്കോ തിരിയണമെങ്കിൽ ആഡ് പോയിന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകുക. ദൂരമെത്രയെന്ന് താഴെ ഇടതുവശത്ത് അപ്പപ്പോൾ കാണാം.

∙ ഇനി വിമാനമാണെങ്കിലോ?

പലരുടെയും യാത്ര ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിലാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് വൈകുന്നതടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാണ് 'ഫ്ലൈറ്റ്റഡാർ24' (Flightradar24) എന്ന ആപ്. പറക്കുന്ന ഓരോ വിമാനത്തിന്റെയും സഞ്ചാരപഥമടക്കം നമുക്ക് കാണാം. ബന്ധുക്കളെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനായി കാത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ആപ് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. വിമാനം എവിടെയെത്തിയെന്നും എത്ര മിനിറ്റുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും കൃത്യമായി അറിയാം.

English Summary: Google Maps Hacks to use on Your Next Vacation Trip