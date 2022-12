ജിയോയുടെ ട്രൂ 5ജി സേവനം‌ ഇന്നു മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തും

റിലയന്‍സ് ജിയോയുടെ ട്രൂ 5ജി സേവനം‌ ഇന്നു മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലും. നഗരത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടവറുകളുടെ കീഴില്‍ 5ജി ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന്‌ ജിയോ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ടവറുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കും. 5ജി ഉപയോഗിക്കാന്‍ നിലവിലെ 4ജി സിം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.



ഫോണ്‍ 5ജി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണോ എന്നറിയാന്‍ ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ 'സിം കാർഡ് ആൻഡ് മൊബൈൽ നെറ്റ്‍വർക്' ഓപ്ഷൻ തുറന്ന് സിം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 'പ്രിഫേഡ് നെറ്റ്‍വർക് ടൈപ്' തുറക്കുമ്പോൾ 5ജി ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ 5ജി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് www.jio.com/5g എന്ന സൈറ്റിൽ പോയി 'Is your device 5G ready?' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ജിയോ നമ്പർ നൽകിയാൽ വിവരമറിയാം.

∙ ജിയോ 5ജി എങ്ങനെ കിട്ടും?

5ജി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോണിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് കണക‍്ഷനോ അടിസ്ഥാന പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാൻ ആയ 239 രൂപയോ അതിനു മുകളിലുള്ള പ്ലാനോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ 5ജി കവറേജുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ സമയമെങ്കിൽ ജിയോ വെൽകം ഓഫർ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.

'മൈ ജിയോ' ആപ് തുറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ജിയോ വെൽകം ഓഫർ എന്ന ബാനർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷണം ലഭിച്ചുവെന്നർഥം. അതിൽ 'I'm interested' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടപടി പൂർത്തിയാക്കാം. ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്‍വർക് മെനു തുറന്ന് ജിയോ സിം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൽ 'പ്രിഫേർഡ് നെറ്റ്‍വർക് ടൈപ്പിൽ' 5ജി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടെ ഫോണിന്റെ മുകളിൽ 5ജി ചിഹ്നം പ്രത്യക്ഷമാകും.

