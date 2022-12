ഇന്ത്യയില്‍ അതിവേഗം വളരുന്ന സ്മാര്‍ട് വാച്ച് കമ്പനിയായ പെബിൾ പെട്ടെന്നാണ് (കു)പ്രസിദ്ധി നേടിയത്. കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ വാച്ച് മോഡലിന്റെ പേര് കോസ്‌മോസ് എന്‍ഗേജ് എന്നാണ്. വാച്ചിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ക്രൗണ്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ അത് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നു തോന്നും. വാച്ച് ഫെയ്‌സുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും മറ്റെവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. ബാന്‍ഡിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. വാച്ച് ഒറ്റനോട്ടത്തിലോ വശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നോട്ടത്തിലോ പോലും ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. വാച്ചിന് ഒരു ആക്‌ഷന്‍ ബട്ടണ്‍ പോലുമുണ്ട്. പെബിൾ കോസ്‌മോസ് എന്‍ഗേജിലും ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായിലുമൊഴികെ ഇത് ലോകത്ത് മറ്റൊരു വാച്ചിലുമില്ലത്രേ!

∙ കോപ്പിയടി പതിവല്ലേ...

ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഡിസൈനും മറ്റും കോപ്പിയടിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. ഐഫോണ്‍ റീഫര്‍ബിഷ്ഡ് എന്നു പറഞ്ഞ് തീര്‍ത്തും വില കുറഞ്ഞ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ പതിനായിരക്കണക്കിനു രൂപ വിലയിട്ട് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍ക്കുന്നുമുണ്ട്. എയര്‍പോഡ്സ് പ്രോയുടെയും മറ്റം ക്ലോണുകളും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാണ്. അതിനാൽ കോപ്പിയടിയുടെ പേരിൽ പെബിൾ കമ്പനിയെ മാത്രം ആക്രമിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ഥമില്ല. പക്ഷേ, കമ്പനി ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായെ അനുകരിക്കുന്നതില്‍ മാത്രം നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങള്‍ ഇത്ര വഷളാകില്ലായിരുന്നു. കോസ്‌മോസ് എന്‍ഗേജിന്റെ വെബ്‌പേജാണ് പെബിളിനെ നാണംകെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ നല്‍കിയരിക്കുന്ന ഒരു ബാന്‍ഡിന്റെ ചിത്രത്തില്‍ പറയുന്നത്: 'ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ. 49എംഎം ടൈറ്റാനിയം' എന്നാണ്! ഇതുകണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചത്!

∙ തങ്ങളാണ് ആപ്പിള്‍ വാച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പെബിൾ കരുതിയോ?

പെബിളിന്റെ വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കിയവരും അള്‍ട്രായുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് അതേപടി കോപ്പി ചെയ്തു വച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. കോസ്‌മോസ് എന്‍ഗേജ് പേജില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായുടേതാണ് എന്നും ആരോപണമുണ്ട്. തങ്ങളല്ല ആപ്പിള്‍ വാച്ച് നിര്‍മിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം പെബിൾ മറന്നുപോയി എന്നുവരെ കമന്റുകളുണ്ട്.

∙ പെബിളിന്റെ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ അനുകരണം വേണ്ടെങ്കില്‍ ഫയര്‍-ബോള്‍ട്ടിന്റേതു വാങ്ങാം!

ഈ കഥ പെബിളില്‍ തീരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പര്‍ വണ്‍ സ്മാര്‍ട് വാച്ച് നിര്‍മാണ കമ്പനിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഫയര്‍-ബോള്‍ട്ടും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ അനുകരണ മോഡല്‍. ഗ്ലാഡിയേറ്റര്‍ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാച്ചും ഡിസംബര്‍ 30ന് വിപണിയിലെത്തും. ഇതിന്റെ വെബ് പേജിലെ ചിത്രങ്ങളും ആപ്പിള്‍ വാച്ചിന്റെ പേജില്‍ നിന്നു കോപ്പിയടിച്ച് 'ഫോട്ടോഷോപ്' നടത്തിയതാകാമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് പറയുന്നു. ക്രോണോഗ്രാഫ് പ്രൊ വാച്ച് ഫെയ്‌സുള്ള ചിത്രം അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്തായാലും ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ എന്ന എഴുത്തൊന്നും ഇല്ല.

∙ രണ്ടു ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ അനുകരണങ്ങള്‍ക്ക്

ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്മാര്‍ട് വാച്ചാണ്. വില 89,900 രൂപ. ഇന്ത്യന്‍ അനുകരണങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന വിലയ്ക്ക് ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായുടെ സ്ട്രാപ് പോലും വാങ്ങാനൊക്കില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം. ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായുടെ മുഴുവന്‍ ശേഷിയും കിട്ടണമെങ്കില്‍ ഐഫോണ്‍ വേണം. ഉള്ളതു പറയണമല്ലോ, ഇന്ത്യന്‍ അനുകരണങ്ങള്‍ ഐഒഎസിനോടോ ആന്‍ഡ്രോയിഡിനോടോ അത്തരം ഒരു വിവേചനവും കാണിക്കുന്നില്ല. ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍മാണ വസ്തുക്കളുടെ മികവോ ഫീച്ചറുകളോ പ്രകടന മികവോ അനുകരണങ്ങളില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതില്‍ ഒരു അര്‍ഥവും ഇല്ലെന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.

∙ ഗൂഗിള്‍ സൈന്‍ ഇന്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ ഫിറ്റ്ബിറ്റ്

സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ അടക്കം നിര്‍മിക്കുന്ന പ്രശസ്ത അമേരിക്കന്‍ ഫിറ്റ്‌നസ് കമ്പനി ഫിറ്റ്ബിറ്റ് ഗൂഗിള്‍ സൈന്‍ ഒഴിവാക്കി സ്വന്തം സൈന്‍ ഇന്‍ കൊണ്ടുവരികയാണ്. നേരത്തേ ഫെയ്‌സ്ബുക് സൈന്‍ ഇന്നും സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്ന ഫിറ്റ്ബിറ്റ് അത് 2021ല്‍ നിർത്തിയിരുന്നു. പുതിയ യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌വേഡും സൃഷ്ടിച്ച് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു ഫിറ്റ്ബിറ്റ് ഐഡി എളുപ്പം സൃഷ്ടിക്കാം.

∙ ഗ്യാലക്‌സി ബുക്ക് 2 പ്രോ 360യുടെ ആം വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കി

സാംസങ് കമ്പനിയുടെ ഗ്യാലക്‌സി ബുക്ക്2 പ്രോ 360 ലാപ്‌ടോപ്പിന്റെ ആം (ARM) വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കി. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8സിഎക്‌സ്, ജെന്‍3 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസര്‍. അധികം ശക്തി വേണ്ട, മറിച്ച് ബാറ്ററി ലൈഫിനാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കില്‍ ഈ പ്രീമിയം ലാപ്‌ടോപ് പരിഗണിക്കാം. ഇതിന് ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 30 മണിക്കൂര്‍ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. 1,25,000 രൂപയോളം വന്നേക്കാം വില.

∙ പുതിയ ഹോം വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റ് മലയാളം സംസാരിച്ചേക്കാം

മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോള്‍ ലൈറ്റ് ഓൺ, ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും സ്വിച്ചുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അടക്കമുള്ള പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നത് ആമസോണ്‍ അലക്‌സയും ഗൂഗിള്‍ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റും ആപ്പിളിന്റെ സിരിയും ഒക്കെയാണ്. അവയ്‌ക്കെതിരെ പുതിയൊരു വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റിനെ ഒരുക്കുകയാണ് ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് സ്മാര്‍ട് ഹോം പ്ലാറ്റ്‌ഫോം 'ഹോം അസിസ്റ്റന്റ്'. അടുത്ത വര്‍ഷം മുതല്‍ ഇത് ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം.

∙ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കും

നിലവിലുള്ള വോയസ് അസിസ്റ്റന്റുകള്‍ മികവോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയിലുള്ള കമാന്‍ഡുകള്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോഴാണ്. എന്നാല്‍, ഹോം അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാതൃഭാഷകളില്‍ കമാന്‍ഡ് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 62 ഭാഷകളാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഇവ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വോയിസ് കമാന്‍ഡ് കേള്‍ക്കാനായിരിക്കും കമ്പനി ആദ്യം ശ്രമിക്കുക. സപ്പോര്‍ട്ട് പേജില്‍ മലയാം (Malayam) എന്നൊരു ഭാഷ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് മലയാളം ആകാനാണ് വഴി.

∙ അടുത്ത ഐപാഡ് മിനിക്ക് പുതിയ പ്രോസസര്‍

അടുത്ത ഐപാഡ് മിനി മടക്കാവുന്ന ഒരു ടാബ്‌ലറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന പ്രവചനം തെറ്റാണെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ പറയുന്നു. ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ട മിനി മോഡലുകളുടെ തുടര്‍ച്ച തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. മടക്കാവുന്ന ഐപാഡ് മിനി 2025ന് മുൻപ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് കുവോ പറയുന്നു. അടുത്ത മിനി മോഡല്‍ 2023 അവസാനമോ, 2024 ആദ്യമോ പുറത്തിറക്കിയേക്കും. എന്നാല്‍, അടുത്ത ഐപാഡ് മിനിക്ക് പുതിയ പ്രോസസര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും കുവോ പറയുന്നു.

Representative Image: Stefani Reynolds / AFP

∙ എഫ്ടിഎക്‌സ് നിക്ഷേപകര്‍ ക്ലാസ് ആക്‌ഷന്‍ കേസ് കൊടുത്തു

നിന്നനില്‍പ്പില്‍ പൊളിഞ്ഞു പാളീസായ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി കമ്പനിയായ എഫ്ടിഎക്‌സില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ആക്‌ഷന്‍ കേസ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ മേധാവി സാം ബാങ്ക്മാന്‍-ഫ്രൈഡിനും മറ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാര്‍ക്കും എതിരെയാണ് കേസ്. ശേഷിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ആസ്തി തങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Pebble has an Apple Watch Ultra knockoff to sell you for $36