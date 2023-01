43,900 രൂപയുടെ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6എ 16,000 രൂപയ്ക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വാങ്ങാം, എങ്ങനെ?

2023 ൽ ഒരു മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മികച്ചൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പിക്സൽ 6എ ( Pixel 6a). 43,900 രൂപയ്ക്ക് പുറത്തിറക്കിയ സ്മാർട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ 29,900 രൂപയ്ക്കാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മറ്റു ഡീലുകളും ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോൺ 16,000 രൂപയ്ക്ക് വരെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.



ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ 43,900 രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6എ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 29,900 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ കാർഡ് ഉടമയാണെങ്കിൽ പിക്സൽ 6എ വാങ്ങുമ്പോൾ 2000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3000 രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതോടെ ഫോണിന്റെ വില 26,900 രൂപയായി കുറയും. ഇതോടൊപ്പം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ലഭ്യമാണ്. പഴയ ഫോണിന് 17,500 രൂപ വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. പഴയ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 17,500 രൂപ വരെ ലഭിച്ചേക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂല്യം 10,000 രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും പിക്സൽ 6എയുടെ വില 16,900 രൂപയായി കുറയും.

20,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫോണാണ് പിക്സൽ 6എ. പിക്സൽ ഫോണുകൾ അതിന്റെ ക്യാമറകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 6 എ യിലെ 6.1 ഇഞ്ച് ഒഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ ഫുൾ എച്ച്ഡി+ റെസലൂഷനോടു കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 4 സംരക്ഷണമുണ്ട്. 6 ജിബി LPDDR5 റാം, 128 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ടൈറ്റൻ M2 സെക്യൂരിറ്റി കോപ്രോസസറും ചേർന്ന് ഒക്ടാ-കോർ ഗൂഗിൾ ടെൻസർ ആണ്‍ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിന്റെ കരുത്ത്.

12.2 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസറും 12 മെഗാപിക്സൽ സെക്കൻഡറി ലെൻസും ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് സ്മാർട് ഫോണിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. മുൻവശത്ത്, 8 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. 5ജി, 4ജി എൽടിഇ, വൈ–ഫൈ 6ഇ, ബ്ലൂടൂത്ത് വി5.2 പിന്തുണ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. ചാർജിങ്ങിനായി യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടും സ്മാർട് ഫോണിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4,410 എംഎഎച്ച് ആണ് ബാറ്ററിയാണ് പിക്സൽ 6എയിൽ ഉള്ളത്.

English Summary: Google Pixel 6a can be bought at an effective price of Rs 16,000 on Flipkart