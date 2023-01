ആമസോണിൽ മൊബൈൽ അനുബന്ധ ഉൽപന്നങ്ങൾ 90% ഇളവ്

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഇ–കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനമായി ആമസോണിൽ സ്മാർട് ഫോണുകൾക്ക് പുറമെ മൊബൈൽ അനുബന്ധ ഉൽപന്നങ്ങളും വൻ ഓഫർ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. 90 ശതമാനം ഇളവിലാണ് മൊബൈൽ അനുബന്ധ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. ചില ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് 95 ശേതമാനം വരെ ഇളവ് നൽകുന്നുണ്ട്.



പവർ ബാങ്കുകൾ, ഹെഡ്സെറ്റ്സ്, മൊബൈൽ കെയ്സുകൾ കവറുകൾ, സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ, കേബിളുകൾ, ചാർജറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം വൻ ഓഫർ വിലയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൺപ്ലസ്, സാംസങ്, പിട്രോൺ, ബോട്ട്, എംഐ, മിവി തുടങ്ങി ബ്രാൻഡുകളുടെ ചാർജറുകളും ഹെഡ്സെറ്റുകളും ഉണ്ട്.

പവർ ബാങ്കുകളിൽ തന്നെ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, സ്ലിം–കോംപാക്ട് ഡിസൈൻ, ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ട്രൂ വയർലെസ്, നെക്ക്ബാൻഡ്, വയേഡ്, നോയിസ് കാൻസലേഷൻ തുടങ്ങി ഫീച്ചറുകളിൽ പ്രത്യേകം ഉൽപന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. മറ്റൊന്ന് ഫോൺ കെയ്സുകളാണ്. വൺപ്ലസ്, മി, സാംസങ്, ആപ്പിൾ എന്നീ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കെയ്സുകൾ ലഭ്യമാണ്.

