യുവതി ഓർഡർ ചെയ്ത 12,499 രൂപയുടെ ഫോൺ വന്നില്ല, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് 42,000 രൂപ പിഴ

മിക്ക മേഖലകളിലും ടെക്നോളജി ഏറെ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് ഇപ്പോഴും വലിയ തലവേദനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വിലകൂടിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് നിരവധി ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പണമടച്ച് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടും പലപ്പോഴും ഉൽപന്നം ലഭിക്കാത്ത നിരവധി സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ യുവതിക്കും നേരിടേണ്ടിവന്നത് ഇതേ അനുഭവമാണ്, പണമടച്ച് ഓർഡർ ചെയ്ത ഫോൺ കിട്ടിയില്ല.



ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഉപഭോക്താവ് മുഴുവൻ പണവും ഇഎംഐ ആയി അടച്ചിട്ടും ഓർഡർ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആരോപണം. ഇതോടെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന് ബെംഗളൂരു അർബൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ പിഴയും ചുമത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ രാജാജിനഗർ നിവാസിയായ ദിവ്യശ്രീ 2022 ജനുവരി 15 നാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് 12,499 രൂപ വിലയുള്ള ഫോൺ ഓർഡർ ചെയ്‌ത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് സമയത്തിന് ഫോൺ ഡെലിവർ ചെയ്യാനായില്ല. ദിവ്യശ്രീ നിരവധി തവണ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫോൺ നൽകാണോ പണം തിരിച്ചുനൽകാണോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തയാറായില്ല.

ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദിവ്യശ്രീ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെതിരെ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. സംഭവം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഫോണിന്റെ വിലയായ 12,499 രൂപ, ഈ തുകയുടെ 12 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ, 20,000 രൂപ പിഴ, നിയമപരമായ ചെലവിന് 10,000 രൂപയും അടയ്‌ക്കാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്‌ളിപ്കാർട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തികച്ചും അശ്രദ്ധ കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, അധാർമികമായ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്‌തെന്ന് ഉത്തരവിൽ ബെംഗളൂരു ഉപഭോക്തൃ കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഫോൺ ഡെലിവർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഉപഭോക്താവിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മാനസിക ആഘാതവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ഫോൺ ഡെലിവറി ചെയ്യാതെ ഉപഭോക്താവ് ഇഎംഐ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വിവിധ റീസെല്ലർമാരാണ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വിൽപനക്കാരന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ചും വിലയേറിയ ഉൽപന്നമാണെങ്കിൽ. വില കൂടിയ ഓർഡറുകൾക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലായ്പ്പോഴും വിൽപനക്കാരന്റെ റേറ്റിങ് പരിശോധിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവലോകനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.

English Summary: Woman bought Rs 12499 phone online but didn’t get order, now Flipkart has to pay her Rs 42000