ജിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൊച്ചിയിൽ 5ജി പ്ലസുമായി എയർടെലും

ഭാരതി എയർടെലിന്റെ 5ജി സേവനങ്ങൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലും. എയർടെലിന്റെ 5ജി സേവനമായ 5ജി പ്ലസ് കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളായ കടവന്ത്ര, പനമ്പിള്ളി നഗർ, കലൂർ, കച്ചേരിപ്പടി, ഇടപ്പള്ളി, പാലാരിവട്ടം, വൈറ്റില, തോപ്പുംപടി, രവിപുരം ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ചോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5ജി സേവനം ലഭിക്കുക. നെറ്റ്‌വർക് പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സേവനം നഗരം മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കും. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ട്രൂ 5 ജി സേവനം ആരംഭിച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിലാണ് എയർടെലും രംഗത്തെത്തുന്നത്.



5ജി ഹാൻഡ് സെറ്റിൽ, എയർടെൽ 4ജി സിം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിലെ ഡേറ്റ പ്ലാനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ സിം മാറാതെ 5ജി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം നഗരങ്ങളിലും 5ജി സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ കേരള സിഒഒ അമിത് ഗുപ്ത അറിയിച്ചു. 4ജിയേക്കാൾ 30 ഇരട്ടിയോളം വേഗമുള്ള 5ജിയിൽ സെക്കൻഡിൽ 1.2 ജിബി വരെ വേഗമാണ് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കോൾ കണക്‌ഷൻ, മികച്ച വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചാറ്റിങ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മറ്റു സവിശേഷതകൾ. 5ജി സേവനങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ 5ജി ഹാൻഡ് സെറ്റിലെ സെറ്റിങ് ടാബിൽ കണക്‌ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക് എടുത്ത് 5ജി നെറ്റ്‌വർക് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

എയർടെലിന്റെ താങ്ക്സ് ആപ്പും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്മാർട് ഫോണിൽ 5ജി ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എയർടെൽ 5ജി പ്ലസിന്റെ ലഭ്യതയും പരിശോധിക്കാം.

English Summary: Airtel 5G Plus service now live in Kochi