ഇന്ത്യയിലെ 5ജി ഡേറ്റാ പാക്കിന്റെ വില വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു, അറിഞ്ഞിരിക്കാം വിശദാംശങ്ങള്‍

റിലയന്‍സ് ജിയോയും ഭാരതി എയര്‍ടെലുമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ 5ജി സേവനം തുടങ്ങിയത്. ഇരു കമ്പനികളും 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുള്ള 4ജി വരിക്കാര്‍ക്ക് അധിക ചാര്‍ജില്ലാതെ 5ജി അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ പാക്കില്‍ അധിക സ്പീഡ് നല്‍കിയാണ് 5ജി സേവനം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 5ജി ഡേറ്റാ പാക്കിന്റെ വില വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ജിയോ. ഇത് ഒരു ആഡ്ഓണ്‍ പാക്ക് ആണ്. കുറഞ്ഞ ജിയോ പ്രീപെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 5ജി സേവനം ലഭ്യമാക്കാനാണിത്. ജിയോയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും മൈ ജിയോ ആപ്പിലും പാക്ക് കാണാം.

∙ 61 രൂപയ്ക്ക് 6 ജിബി 5ജി ഡേറ്റ

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 5ജി പാക്കിന് 61 രൂപയാണ് വില. അതായത് 61 രൂപയ്ക്ക് 6 ജിബി 5ജി ഡേറ്റ ലഭിക്കും. ഇതോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 5ജിയിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡും ചെയ്യാം. ഈ പാക്കിന് കാലാവധി ഇല്ല. അതായത്, ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്‍ തീരുന്നതു വരെ കാലാവധി കിട്ടും. ജിയോയുടെ 119 രൂപ, 149 രൂപ, 179 രൂപ, 199 രൂപ, 209 രൂപ പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് പുതിയ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 5ജി ലഭ്യമാക്കുക. അതേസമയം, ജിയോയുടെ 239 രൂപയോ അതിലധികമോ ഉള്ള ആക്ടീവ് പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാം ഓട്ടമാറ്റിക്കായി 5ജിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാല്‍ അവര്‍ ഈ പാക്കിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

∙ പുതിയ പാക്ക് ആര്‍ക്ക്?

ജിയോയുടെ 5ജി സേവനം ലഭ്യമായ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് 61 രൂപ പാക്ക് ചാര്‍ജ് ചെയ്യാം. ഇതിനുപുറമെ ജിയോയുടെ വെല്‍കം ഓഫർ ക്ഷണം കിട്ടിയവര്‍ക്കുമാണ് 61 രൂപ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 5ജി സേവനം നേടാന്‍ സാധിക്കുക. ഉപയോക്താവിന് 5ജി ഫോണും വേണം. അതേസമയം, ഇത് ഒരു സ്റ്റാന്‍ഡ് എലോണ്‍ പ്ലാനല്ല എന്നും ഓര്‍ത്തിരിക്കണം. അതായത് കോളുകളോ വാലിഡിറ്റിയോ എസ്എംഎസോ ഈ പാക്കിനൊപ്പമില്ല. നിലവിലുള്ള, വില കുറഞ്ഞ പ്ലാനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വരിക്കാര്‍ക്കാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുക. ജിയോ ആപ്പില്‍ 5ജി അപ്‌ഗ്രേഡ് സെക്‌ഷനിലാണ് പുതിയ 61 രൂപ പാക്ക് കാണാനാകുന്നത്.

∙ ആപ്പിള്‍-സാംസങ് ബന്ധം അവസാനിച്ചേക്കും

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിക്കായി ഡിസ്‌പ്ലേ അടക്കം പലതും സാംസങ് നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേയും മറ്റും ഐഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ആപ്പിള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്രേ. സാംസങ്, എല്‍ജി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം 2024 മുതല്‍ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആപ്പിള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്‍ പറഞ്ഞു. ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും സ്വന്തം പാലനുകളിലേക്ക് ആപ്പിള്‍ മാറുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ സാങ്കേതികവിദ്യ ആപ്പിള്‍ നല്‍കും

ഡിസ്‌പ്ലേ അടക്കമുളള കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും മറ്റും നല്‍കി മറ്റ് തേഡ്പാര്‍ട്ടി കമ്പനികളെക്കൊണ്ട് അവ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാനാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി പണം ലാഭിക്കാം എന്നതിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മറ്റു കമ്പനികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച മൈക്രോ എല്‍ഇഡി പാനല്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപകരണം ആപ്പിള്‍ വാച്ച് ആയിരിക്കാമെന്നും പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ വാച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മോഡലുകളിലായിരിക്കും ഇത് ലഭ്യമാക്കുക. അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായിലായിരിക്കാം ആദ്യമായി ആപ്പിളിന്റെ സ്വന്തം ഡിസ്‌പ്ലേ കാണാനാകുക.

∙ നേരത്തേയുള്ള പദ്ധതി പാളി

സ്വന്തം ഡിസ്‌പ്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഐഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കാൻ 2018 മുതല്‍ ആപ്പിള്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആപ്പിള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളേറെ ചെലവു വരുമെന്നു കണ്ടതാണ് അതു മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. സാങ്കേതികവിദ്യാ പരമായ ചില വെല്ലുവിളികളും കമ്പനി നേരിട്ടു. ഇതിനാലാണ് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ഡിസ്‌പ്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉപകരണം പുറത്തിറക്കാമെന്ന് കമ്പനി കരുതുന്നത്.

∙ ആപ്പിള്‍ വികസിപ്പിച്ച പാനലുകള്‍ മികവുറ്റത്

ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി നിര്‍മിച്ച മൈക്രോ എല്‍ഇഡി പാനലുകള്‍ക്ക് കൂടുതൽ‌ തെളിച്ചമുണ്ട് എന്നതു കൂടാതെ, അത്യാകര്‍ഷകമായ രീതിയില്‍ നിറങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കണ്ടെന്റ് വായിച്ചെടുക്കലും എളുപ്പമാക്കുന്നു. ഗ്ലാസിനു മുകളില്‍ പെയിന്റു ചെയ്താലെന്നവണ്ണമാണ് ആപ്പിള്‍ നിര്‍മിച്ച ഗ്ലാസില്‍ കണ്ടെന്റ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതു കണ്ടവർ ബ്ലൂംബര്‍ഗിനോട് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ഇത് കുറച്ചു മാത്രമെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൂ എന്നും 2024ല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ 2025ല്‍ ഇതൊരു ആപ്പിള്‍ വാച്ചില്‍ കാണാനായേക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

∙ വ്യാജ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ആപ്പുകള്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

പുറത്തിറക്കി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ വൈറലായ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുടേതെന്നു പറഞ്ഞ് വ്യാജ ആപ്പുകള്‍ ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പല ഉപയോക്താക്കളും ഇവ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, വ്യാജ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ആപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്തല്‍ ഇപ്പോള്‍ എളുപ്പമാണ്. ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ആപ് ഫോണുകളിലും മറ്റും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഓര്‍ക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുമായി ഇടപെടണമെന്നുള്ളവര്‍ ചാറ്റ്.ഓപണ്‍എഐ.കോം എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചേ മതിയാകൂ.

∙ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി അനുകരണ ആപ്പുകളും പല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം നല്‍കുന്നു

വ്യാജ ആപ്പുകള്‍ ഫോണുകളിലും മറ്റും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനോട് ആരും യോജിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍, വ്യാജചാറ്റ്ജിപിറ്റി ആപ്പുകള്‍ പലരും ഉപയോഗിക്കാന്‍ തയാറാകാനുള്ള കാരണവും രസകരമാണ്. അവ പല സാധാരണ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും തരക്കടില്ലാത്ത മറുപടികള്‍ നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍, സങ്കീര്‍ണമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അവയ്ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കാനാകുന്നില്ല.

∙ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആപ് പുറത്തിറക്കിയാലോ?

ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുടെ ഫോണ്‍ ആപ് ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അപ്പോഴും വ്യാജ ആപ്പുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും. വ്യാജ ആപ്പുകള്‍ സ്‌പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ചാണ് (ChatGPT) പേരുകള്‍ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് അവയെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഉപകരിക്കും. ഇനി അതൊന്നും പോരെങ്കില്‍ ആപ്പിന്റെ ഓതര്‍ നെയിം പരിശോധിക്കുക. പലപ്പോഴും ഇത് ആപ് ഇറക്കിയ കമ്പനിയുടെ തന്നെ പേരായിരിക്കും.

∙ ഒപ്‌ടോമ ട്രൂ 4കെ പ്രൊജക്ടര്‍ പുറത്തിറക്കി

പുതിയ ട്രൂ 4കെ പ്രൊജക്ടര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഓപ്‌ടോമ. ജിടി2160എച്ഡിആര്‍ എന്നാണ് 4കെ യുഎച്ഡി ഷോര്‍ട്-ത്രോ സിനിമാ ഗെയ്മിങ് പ്രൊജക്ടറിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അത്യുഗ്രന്‍ എന്റര്‍റ്റെയ്ന്‍മെന്റ് അനുഭവം നല്‍കാനാണ് തങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതിന് 4000 ലൂമെന്‍സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് ആണുള്ളത്. എച്ഡിടിവി റെക്. 709 നിലവാരത്തില്‍ പോലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത്ര മികവുറ്റ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതില്‍ കാണാനാകുമെന്നു കരുതുന്നു. ആധുനിക പ്രൊജക്ടറില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളെല്ലാം തന്നെ ഓപ്‌ടോമ ജിടി2160എച്ഡിആര്‍ പ്രൊജക്ടറില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

∙ ലാപ്‌കെയര്‍ സ്റ്റോം ബ്ലൂടൂത് സ്പീക്കര്‍ വില്‍പനയ്ക്ക്

ലാപ്‌കെയര്‍ ബ്രാന്‍ഡിന്റെ പുതിയ ബ്ലൂടൂത് സ്പീക്കര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തി. ഓണ്‍ലൈനായും കടകളില്‍നിന്നും ഇതു വാങ്ങാം. 4,599 രൂപ ആണ് വില. ഫുള്‍ റീചാര്‍ജില്‍ 10 മണിക്കൂര്‍ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.



