കൂട്ടപിരിച്ചുവിടൽ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം... മെറ്റായും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഓഫീസുകൾ പൂട്ടുന്നു

മുൻനിര ടെക് കമ്പനികളായ മെറ്റായും മൈക്രോസോഫ്റ്റും വാഷിങ്ടണിലെ സിയാറ്റിലിലും ബെല്ലെവ്യൂവിലുമുള്ള ഓഫീസുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വൻ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന മുൻനിര ടെക് കമ്പനികളെല്ലാം ഓഫീസുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ചെലവുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സമാനമായ നീക്കം ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ട്വിറ്റർ നേരത്തേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സിയാറ്റിൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സക്കർബർഗിന്റെ കീഴിലുള്ള മെറ്റ ഡൗണ്ടൗൺ സിയാറ്റിൽ, ബെല്ലെവ്യൂ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫീസുകൾ ഒഴിയുന്ന കാര്യം കമ്പനി തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് കലിഫോർണിയയിലെ മെൻലോ പാർക്കിലാണ്.



ബെൽവ്യൂവിലെ 26 നിലകളുള്ള സിറ്റി സെന്റർ പ്ലാസയുടെ കരാർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുതുക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2024 ജൂണിൽ വാടക കാലാവധി അവസാനിക്കും. വാഷിങ്ടണിലെ റെഡ്മണ്ടിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ഓഫീസ്. നിരവധി ജീവനക്കാർ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓപ്ഷനുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ മെറ്റായും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഓഫീസുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനിടയിൽ ഇരു കമ്പനികളും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്.

2022 നവംബറിൽ മെറ്റാ ആഗോളതലത്തിൽ 11,000 തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ സിയാറ്റിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് 726 ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടു. മറുവശത്ത്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചെലവ് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല. 2022 ജൂലൈയിൽ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ചില നിയമനങ്ങൾ തൽകാലത്തേക്ക് മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വർക്ക് ഫ്രം പദ്ധതികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക നില കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനി സാമ്പത്തികമായി വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സിയാറ്റിൽ ഓഫീസ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള മെറ്റയുടെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച കമ്പനി വക്താവ് ട്രേസി ക്ലേട്ടൺ പറഞ്ഞു.

സിറ്റി സെന്റർ പ്ലാസയുടെ കാര്യത്തിൽ കമ്പനി ഇതുവരെ അവസാന തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും മെറ്റായ്ക്കും പുറമെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ട്വിറ്ററും ചെലവ് ചുരുക്കുകയാണ്. വാടക നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനിക്കെതിരെയും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്വിറ്ററിന്റെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട്ഫോർഡ് ബിൽഡിങ് ഭൂവുടമ ട്വിറ്ററിനെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിനായി ട്വിറ്റർ ഡൽഹിയിലെയും മുംബൈയിലെയും ഓഫീസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

English Summary: Meta and Microsoft vacating offices in US amid tech layoffs, work from home demands