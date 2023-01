ജിയോ ട്രൂ 5ജി ഇന്ന് മുതൽ കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് നഗരങ്ങളിലും

കേരളത്തിൽ ജിയോയുടെ ട്രൂ 5ജി സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ജനുവരി 17 മുതൽ കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ കൂടി ജിയോ ട്രൂ 5ജി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഇതോടെ ജിയോയുടെ 5ജി സേവനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ 11 നഗരങ്ങളിൽ ആസ്വദിക്കാം. ജിയോ 5ജി സേവനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ - കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, ചേർത്തല, ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പരിസരം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് ലഭ്യം.



കണ്ണൂർ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അധിക ചെലവുകളൊന്നുമില്ലാതെ 1 ജിബിപിഎസ് + വേഗത്തിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ അനുഭവിക്കാൻ ജിയോ വെൽക്കം ഓഫറിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 4ജി നെറ്റ്‌വർക്കിനെ ആശ്രയിക്കാത്ത, സ്റ്റാൻഡലോൺ 5ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് വിന്യസിച്ച ഏക കമ്പനിയാണ് ജിയോ.

സ്റ്റാൻഡലോൺ 5ജി ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസി കണക്റ്റിവിറ്റി, മെഷീൻ-ടു-മെഷീൻ ആശയവിനിമയം, 5ജി വോയ്‌സ്, എഡ്ജ് കംപ്യൂട്ടിങ്, നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്‌ലൈസിങ് എന്നി അതിനൂതനവും ശക്തവുമായ സേവനങ്ങൾ ജിയോയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. 5ജി സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ അവരുടെ സിം കാർഡുകൾ മാറ്റേണ്ടതില്ല. 5G പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോണിൽ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് കണക്ഷനോ അടിസ്ഥാന പ്രീപെയ്ഡ് റീച്ചാർജായ 239 രൂപയോ അതിനു മുകളിലുള്ള റീച്ചാർജോ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കൂടാതെ ഉപഭോക്താവ് 5ജി കവറേജുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ സമയമെങ്കിൽ ജിയോ വെൽകം ഓഫർ ലഭിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും ജിയോയുടെ 5ജി സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനോടകം 100-ൽ പരം നഗരങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 'മൈ ജിയോ' ആപ് തുറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ജിയോ വെൽകം ഓഫർ എന്ന ബാനർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷണം ലഭിച്ചുവെന്നർഥം. അതിൽ 'I'm interested' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടപടി പൂർത്തിയാക്കാം. ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്‍വർക് മെനു തുറന്ന് ജിയോ സിം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൽ 'പ്രിഫേർഡ് നെറ്റ്‍വർക് ടൈപ്പിൽ' 5ജി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതോടെ ഫോണിന്റെ മുകളിൽ 5ജി ചിഹ്നം പ്രത്യക്ഷമാകും.

English Summary: Jio 5G services now available in Kottayam, Malappuram, Palakkad, Kollam