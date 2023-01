ഗൂഗിളിന്റെ ആന്‍ഡ്രോയിഡ്, ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ് തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ, ഫോണുകളുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയും ഇല്ല. ലോകത്തെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചിന്തകരിലൊരാളായ യുവാള്‍ നോവ ഹരാരി അടക്കം ചില പ്രമുഖര്‍ ഒരു സ്മാര്‍ട് ഫോണും ഉപയോഗിക്കാത്തതും ഇതേ കാരണത്താലാണ്. എന്നാല്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലൻഡില്‍ നിന്നുള്ള കമ്പനിയായ അപ്പോസ്‌ട്രൊഫി എജി (Apostrophy AG) മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വാദം എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും അവരുടെ സ്വകാര്യത നല്‍കാമെന്നാണ്.



∙ ഇരട്ടക്കുതിരകളെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ സർക്കാരുകളും

എതിരാളികള്‍ക്ക് സൂചികുത്താന്‍ ഇടംനല്‍കാതെ ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തേരോട്ടം തടയാന്‍ പല സർക്കാരുകള്‍ക്കും താത്പര്യമുണ്ട്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ, ഉപയോക്താവിന് ഡേറ്റാ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കാമെന്ന അവകാശവാദവുമായി എത്തുന്ന പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ശ്രദ്ധ കിട്ടാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പീറ്റര്‍ നെബിയാണ് അപ്പോസ്‌ട്രൊഫിയുടെ സ്ഥാപകന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ മികച്ച ഡിസൈനുള്ള, എന്നാല്‍ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഡാവോസില്‍ നടക്കുന്ന വേള്‍ഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തില്‍ അപ്പോസ്‌ട്രൊഫിക്ക് പിന്തുണ കിട്ടുമോ എന്നറിയാനായിരിക്കും പീറ്റര്‍ ഇനി ശ്രമിക്കുക. നിക്ഷേപകരുടെയും സർക്കാരുകളുടെയും ശ്രദ്ധപിടിക്കാനായാല്‍ ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനുമെതിരെ പുതിയ ഒഎസ് വന്നേക്കാം.

∙ ഒരു ഒഎസും പച്ച പിടിച്ചില്ല

അമേരിക്കന്‍ ഭീമന്മാരായ ഗൂഗിളിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും ഒഎസുകള്‍ക്കെതിരെ ഇറക്കിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളൊന്നും പിടിച്ചു നിന്നില്ല എന്നത് അപ്പോസ്‌ട്രോഫിക്ക് അധികം സാധ്യത ഇല്ലെന്നു പറയുന്നവരുടെ വാദം ശരിവച്ചേക്കും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, സാംസങ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ മൊബൈല്‍ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍, എച്പിയുടെ പാം, മോസിലയുടെ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഒഎസ് എന്നിവയൊക്കെ ആന്‍ഡ്രോയിഡിനും ഐഒഎസിനും മുന്നില്‍ എട്ടുനിലയില്‍ പൊട്ടുകയായിരുന്നു. അധികം ശ്രദ്ധ കിട്ടാതെ പോയ കായിഒഎസ് (KaiOS) വികസിപ്പിച്ച ചില എൻജിനീയര്‍മാരെയും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്‌ട്രൊഫി.

∙ ലളിതമായ ഫോണ്‍ ലക്ഷ്യം

അപ്പോസ്‌ട്രോഫി 2007ല്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വ്യവസായം പൊതുവെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വേണ്ടന്നുള്ളവര്‍ക്കുള്ള ലാളിത്യം പേറുന്ന ഫോണുകളാണ് കമ്പനി നിര്‍മിച്ചുവന്നത്. വേണ്ടവര്‍ക്ക് മിക്ക ആപ്പുകളും ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാമെങ്കിലും, ബേസിക് കാര്യങ്ങള്‍ മതിയെന്നുള്ളവര്‍ക്ക് അതു മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പുതിയ ഒഎസ് കൊണ്ടുവരിക.

∙ വരിസംഖ്യ ഇട്ടേക്കും

അതേസമയം, അപ്പോസ്‌ട്രൊഫിയുടെ ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വരിസംഖ്യ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍, ഇത് ഉപയോക്താവിന് ആയിരിക്കില്ല. മറിച്ച് ഒഎസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഫോണ്‍ നിർമിക്കുന്ന കമ്പനികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒഎസുകളിലൊന്നായ ബ്ലാക്‌ബെറിയെ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അപ്പോസ്‌ട്രൊഫി മാതൃകയാക്കുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കമ്പനിക്ക് ഈ വര്‍ഷം 10 ദശലക്ഷം യൂറോ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം.

∙ അഫിഒഎസ്

അപ്പോസ്‌ട്രൊഫിയുടെ ഒഎസിന്റെ പേര് അഫിഒഎസ് (AphyOS) എന്നായിരിക്കും. ഇത് ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ ഓപ്പണ്‍സോഴ്‌സ് വേര്‍ഷനായ ഗ്രാഫീന്‍ഒഎസ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുക. ഇതില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുകള്‍ക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ ചെയ്തികള്‍ അറിയാനുള്ള അവസരം നല്‍കാതിരിക്കാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക. അഫിഒഎസില്‍ എല്ലാ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകളും പ്രവര്‍ത്തിച്ചേക്കും. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ ഗൂഗിളിന്റെ മൊബൈല്‍ സര്‍വീസുകളോ, പ്ലേസ്റ്റോറോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേസമയം വേണ്ടവര്‍ക്ക് ഇവയും ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

∙ ബില്‍ ഗേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ് ഫോണ്‍

താന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി സെഡ് ഫോള്‍ഡ് 4 ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റാണ് എന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗെയ്റ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു. ഇത് തനിക്ക് സാംസങ് ചെയര്‍മാന്‍ ജെവൈ ലീ തന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്‌ലുക്കും മറ്റ് പല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറും ഇതില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ ഗ്യാലക്‌സി ഫോള്‍ഡ് 4ന്റെ വില 1,54,999 രൂപയാണ്.

∙ 1,337 കോടി രൂപ ഫൈന്‍: ഗൂഗിളിനോട് സൂപ്രീംകോടതിക്കു പറയാനുള്ളതെന്ത്?

കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൂഗിളിന് ഇട്ട 1,337 കോടി രൂപ ഫൈനിനെതിരെ കമ്പനി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വാദം കേള്‍ക്കവെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഗൂഗിളിന്റെ വക്കീല്‍ അഭിഷേക് മനു സിങ്വിയോട് ചോദിച്ചത്, യൂറോപ്പില്‍ നിങ്ങള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിലും തുടരാനാകുമോ എന്നാണ്. ഇക്കാര്യം ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം കോടതിയില്‍ തിരിച്ചെത്താനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

∙ ഗൂഗിളിനെ വിടാതെ സിസിഐ

സിസിഐക്കു വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായ അഡീഷനല്‍ സൊളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്‍. വെങ്കട്ടരാമന്‍ പറഞ്ഞത് യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഗൂഗിള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു. തങ്ങള്‍ ഇട്ട പിഴ 90 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ അടയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, 2016ല്‍ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ഇട്ട 400 കോടി യൂറോ പിഴ കൃത്യമായി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പിഴയ്ക്കു പുറമെ ഗൂഗിളിനോട് അനുസരിക്കണമെ‍ന്ന് സിസിഐ ആവശ്യപ്പെട്ട നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ യൂറോപ്പില്‍ അനുസരിച്ചവയാണ്. ഇതെല്ലാം ഇന്ന് അവിടത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ നിയമ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗവുമാണെന്നും സിസിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യൂറോപ്പിലെയും ഇന്ത്യയിലേയും ഉപയോക്താക്കളെ തമ്മില്‍ എങ്ങനെ വേര്‍തിരിച്ചു കാണാന്‍ ഗൂഗിളിനു സാധിക്കുന്നുവെന്ന് സിസിഐ ചോദിക്കുന്നു. ഈ വാദത്തിനു ശേഷമാണ് കോടതി ഗൂഗിളിനോട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം തിരിച്ചെത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

∙ വിന്‍ഡോസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സർക്കാർ

വിന്‍ഡോസ് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ എമര്‍ജന്‍സി റെസ്‌പോണ്‍സ് ടീമിന്റ് മുന്നറിയിപ്പ്. വിന്‍ഡോസ് ലെയര്‍ 2 ടണലിങ് പ്രോട്ടോക്കോളില്‍ ഒന്നിലേറെ ഭേദ്യതകകള്‍ കണ്ടെത്തി എന്നാണ് ടീം പറയുന്നത്. കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കു നേരെ റിമോട്ട് ആക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും പറയുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ എത്രയും വേഗം ഏറ്റവും പുതിയ സേഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വേര്‍ഷനിലേക്ക് മാറണം എന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

∙ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റല്‍ 13-ാം തലമുറ പ്രോസസറുള്ള ലാപ്‌ടോപ്പുമായി ലെനോവോ

ഇന്റല്‍ കമ്പനിയുടെ 13-ാം തലമുറ പ്രോസസര്‍ പിടിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ലാപ്‌ടോപ് ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലെനോവോ. ഇന്റല്‍ ഇവോം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ഉള്‍പ്പെടുത്തി എത്തിയിരിക്കുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പിന്റെ പേര് ലെനോവോ യോഗാ 9ഐഎസ് എന്നാണ്. ഇതിന് 14-ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ടച്‌സ്‌ക്രീനാണ് ഉള്ളത്. ഇന്റല്‍ കോര്‍ ഐ7-1360പി ആണ് പ്രോസസര്‍. ഇതിന് 16 ജിബി റാമും ഉണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ ആധുനിക ഫീച്ചറുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പിന് 1,74,990 രൂപയാണ് വില.

English Summary: Swiss Startup takes on Apple and Google with privacy-first OS