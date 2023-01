അലക്‌സാ സ്വിച് ഓണ്‍ ദി ലൈറ്റ്, അലക്‌സാ സ്വിച് ഓണ്‍ ദി ഫാന്‍, അലക്‌സാ വാട് ഇസ് ദി വെതര്‍ ലൈക് ടുഡേ, അലക്‌സാ പ്ലേ എ സോങ് ബൈ കെ.ജെ. യേശുദാസ്... വീടുകളില്‍ അലക്‌സയുള്ളവരൊക്കെ ഇത്തരം കമാന്‍ഡുകള്‍ നടത്തുന്നു. അതായത് അലക്‌സ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആമസോണ്‍ എക്കോ ഉപകരണങ്ങള്‍ വീട്ടിലുള്ളവര്‍ എല്ലാം കമാൻഡുകൾ നൽകിയാണ് പലതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവ ഓഡിയോ ശേഷി മാത്രമുള്ള സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കറുകളോ, സ്‌ക്രീനുള്ള എക്കോ ഷോ ഉപകരണങ്ങളോ ആകാം. എന്നാൽ, ബെഡ്റൂമുകളിൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുന്ന എന്തും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അലക്സുയുടേത്. ഈ വോയിസ് ഫയലുകളെല്ലാം ആമസോൺ മറ്റു പല പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.



∙ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് വിഡിയോ കോള്‍ ചെയ്യാന്‍ വരെ ഉപകരിക്കും

ലൈറ്റ് ഓണ്‍ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും മുതല്‍ വിഡിയോ കോള്‍ നടത്താന്‍ വരെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഹാന്‍ഡ്‌സ് ഫ്രീയായി, വോയിസ് കമാന്‍ഡ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാനറിയാത്ത മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പോലും വോയിസ് കമാന്‍ഡ് വഴി കോണ്ടാക്ട്‌സിലുള്ളവരെ വിളിക്കാന്‍ സാധിക്കും. എന്തിനേറെ, അലക്‌സയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലിഷ് ഉച്ചാരണം സാമാന്യം ഭംഗിയായി തന്നെ മനസ്സിലാകുക പോലും ചെയ്യും.

∙ സ്മാര്‍ട് ഹോം സങ്കല്‍പം

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വന്തം മുറി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും അവരുടെ മുറിയിലും എക്കോ വച്ച് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയോ, ഭക്ഷണത്തിനു സമയമാകുമ്പോള്‍ വിളിക്കുകയോ ഒക്കെ അടക്കം ചെയ്യുന്നു. ഒന്നിലേറെ എക്കോ ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തരം വീടുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. സ്മാര്‍ട് ബള്‍ബുകളും സ്മാര്‍ട് പ്ലഗുകളില്‍ പിടിപ്പിച്ച ഫാനും മറ്റുപകരണങ്ങളും ഓണ്‍ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും മെയ്യനങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നത് പലരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സ്മാര്‍ട് പ്ലഗിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഫാനും മറ്റും ഉറക്കത്തിനിടയില്‍ വോയിസ് കമാന്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺ, ഓഫ് ചെയ്യാമെന്നതും പലര്‍ക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ സ്മാര്‍ട് ഹോം സങ്കല്‍പത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകാന്‍ എക്കോ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കും.

∙ ബെഡ്‌റൂമില്‍ എക്കോ വയ്ക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍

ഇത്തരം ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ടെങ്കിലും ആമസോണ്‍ എക്കോ (അല്ലെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ നെസ്റ്റ്, ആപ്പിള്‍ ഹോംപോഡ്, ലെനോവോ സ്മാര്‍ട് സ്പീക്കര്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍) ബെഡ്‌റൂമുകളില്‍ വയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് പലവട്ടം ആലോചിക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള പാട്ടു കേള്‍ക്കുകയോ, ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ വോയിസ് കമാന്‍ഡിലൂടെ നിര്‍വഹിക്കാമെന്നത് ഏറെ അനുഗ്രഹമായി കാണുന്നവര്‍ ഇവ ബെഡ്‌റൂമിലും വയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്താലുള്ള ആജ്ഞകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ ജോലി എന്നതിനാല്‍ അത് സദാ ചെവി കൂര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

∙ നാം ആദ്യമെ അലക്‌സയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നു

ഇതു കൂടാതെ ഉപയോക്താവിന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെ അയാളുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അലക്‌സ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവരെല്ലാം ആദ്യം നല്‍കുന്ന അനുമതി പത്രത്തില്‍ (കണ്‍സെന്റ്) റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനാല്‍ തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം കേട്ടാല്‍ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളില്‍ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അത് നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ മുറികളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ റെക്കോർഡ് ചെയ്‌തേക്കാമെന്നതിനാല്‍ സ്വകാര്യത വേണ്ട മുറികളില്‍ അത് വയ്ക്കരുതെന്നാണ് ഉപദേശം. ബെഡ്‌റൂമുകളും ബാത്‌റൂമുകളിമെങ്കിലും അവ വയ്ക്കരുത്. അതേസമയം, നിങ്ങള്‍ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ അത് വയ്ക്കാം. അടുക്കളകളും ലിവിങ് റൂമുകളും അലക്‌സകയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കാം.

∙ അലക്‌സ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണം കേള്‍ക്കുന്നത് ആരാണ്?

നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ആമസോണ്‍ സ്റ്റാഫ് കേള്‍ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഫോക്‌സ്‌ന്യൂസ് നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം കേട്ടേക്കാം. ഇത് അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഇക്കാര്യം ആമസോണ്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ടെന്നും ഫോക്‌സക്‌ന്യൂസ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് മാത്രമാണ് ഇതു കേള്‍ക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കാണെന്നും ആമസോണ്‍ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തു വരുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റില്‍ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റ പ്രകടനം കൊണ്ടുവരാനാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ആമസോണ്‍ അലക്‌സ സ്റ്റാഫിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ദിവസവും 1000 വോയിസ് ക്ലിപ്പുകള്‍ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

∙ എക്കോയുടെ റെക്കോഡിങ് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ?

ഭാഗ്യവശാല്‍ അത്തരം ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോള്‍ ഉണ്ട്. അനുമതി ഇല്ലാതെ തങ്ങളുടെ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുവെന്നു പറഞ്ഞ് ധാരാളം പരാതികള്‍ വന്നപ്പോള്‍ ആമസോണ്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായി. ഇപ്പോള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ എക്കോ ഉപകരണത്തില്‍ നിന്നു റെക്കോർഡിങ് പാടില്ലെന്നു പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പലര്‍ക്കും അത് അറിയില്ലെന്നു മാത്രം. അലക്‌സ സദാ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓഴിവാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഇതാ:

1. സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ അലക്‌സ ആപ് തുറക്കുക

2. 'സെറ്റിങ്‌സ്' വിഭാഗത്തില്‍ 'പ്രൈവസി' തിരഞ്ഞെടുക്കുക

3. അവിടെ, 'മാനേജ് യുവര്‍ ഡേറ്റ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക

4. ഇതില്‍ 'ഹൗ ലോങ് ടു സേവ് റെക്കോഡിങ്‌സ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക

5. അതില്‍, ഡോണ്‍ട് സേവ് റെക്കോഡിങ്‌സ്' തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'കണ്‍ഫേം' ചെയ്യുക

6. താഴേക്ക് സ്‌ക്രോള്‍ ചെയ്ത് 'ഹെല്‍പ് ഇംപ്രൂവ് അലക്‌സ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക

7. അതില്‍, 'യൂസ് ഓഫ് വോയിസ് റെക്കോഡിങ്‌സ്' ഓഫ് ചെയ്യുക

∙ അലക്‌സ ചെവിയോര്‍ക്കുന്നത് നിർത്തണോ?

ഇനി അലക്‌സ ചെവിയോര്‍ക്കുന്നത് പൂര്‍ണമായും നിർത്തണമെങ്കില്‍ അതിനും വഴിയുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വഴി എക്കോ ഉപകരണങ്ങളിലുള്ള മ്യൂട്ട് ബട്ടണില്‍ അമര്‍ത്തുക എന്നതാണ്. അതോടെ അലക്‌സ ചെവിയോര്‍ക്കുന്നതു നിർത്തും. നിങ്ങളുടെ വോയിസ് കമാന്‍ഡിന് അനുസരിച്ച് അത് പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് എക്കോ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്ലഗ് ഊരിയിടുക എന്നതാണ്. പക്ഷേ, ഇതിനു രണ്ടിനും വേണ്ടിയല്ല ആരും പണം കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രായോഗികമായ ഒരു മാര്‍ഗം എക്കോ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് അത് പൂര്‍ണമായും അണ്‍പ്ലഗ് ചെയ്തിടുക എന്നതാണ്. ഓര്‍ക്കുക, എക്കോ എപ്പോഴും സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്കായി ചെവിയോര്‍ക്കുന്നു. എക്കോ ഷോ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ക്യാമറകളും ഉണ്ട്. ഇവയില്‍ ചിലതിന് ക്യാമറാ ഷട്ടര്‍ ഉണ്ട്. വിഡിയോ കോളും മറ്റും നടത്താത്ത സമയത്ത് ക്യാമറയുടെ ഷട്ടര്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എക്കോ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എക്കോ ഷോ 8 റിവ്യു ഇവിടെ വായിക്കാം: https://bit.ly/3Il59Q0

English Summary: The creepy reason why you don't want to put Alexa in your bedroom