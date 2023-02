ഭൂമിയില്‍ നിന്നു മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനില്‍ നിന്നും വന്‍തോതില്‍ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് നാസ. ഭാവിയില്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ ആളുകളെയും വസ്തുവകകളും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചന്ദ്രനില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചും എത്തിക്കാനുള്ള വഴി തേടിയേക്കുമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ചന്ദ്രനില്‍ ഖനനം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും വന്നേക്കും. അതിബൃഹത്തായ ഈ പദ്ധതിക്ക് 2023 ൽ തന്നെ തുടക്കമായേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളില്‍ നിന്ന് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതു പോലെ ചന്ദ്രന്റെ പരിസ്ഥിതിയെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും തുറന്നു കിട്ടിയേക്കും.



∙ ബിസിനസ് നാസയുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍?

അടുത്ത ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളില്‍ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രയടക്കമുള്ള സാധ്യതകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായേക്കാം. ഇപ്പോള്‍ ചന്ദ്രനില്‍ നിന്നു പണമുണ്ടാക്കേണ്ടവര്‍ക്ക് അമേരിക്കയുടെ നാഷണല്‍ ഏറോനോട്ടിക്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനുമായി (നാസ) ഏര്‍പ്പെടുന്ന കരാറുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും പണമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുക. ഈ പതിറ്റാണ്ടിനൊടുവില്‍ വരെ അതിനു മാറ്റമുണ്ടായേക്കില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. (ഇത് ഇന്ത്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എത്രകണ്ട് അംഗീകരിക്കാനാകുമെന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.) സ്വയം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചാന്ദ്ര സമ്പത്‌വ്യവസ്ഥ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരണമെങ്കില്‍ അതിന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ബിസിനസുകള്‍ ചന്ദ്രനില്‍ എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ ആരാഞ്ഞ് അവ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങണം. അതായത് സർക്കാരിന്റെ പണത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കണം.

∙ അവരവിടെ എത്തിയോ?

സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ചന്ദ്രനില്‍ ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കില്‍ അതിന് പണമിറക്കാൻ കെല്‍പ്പുള്ള വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. വെഞ്ച്വര്‍ നിക്ഷേപ കമ്പനിയായ സ്‌പേസ് ക്യാപ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജിങ് പാര്‍ട്ണര്‍ക്ക് അതേപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: 'ആദ്യ കടമ്പ: അവരവിടെ എത്തിയോ? രണ്ടാമത്തേത്: അവര്‍ക്കവിടെ പതിവായും ആശ്രയിക്കാവുന്ന രീതിയിലും എത്താന്‍ സാധിക്കുമോ? ഇതിന്റെയെല്ലാം സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനായി അടുത്ത ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനു പോകുന്നവരെ കൂടുതല്‍ കാലം അവിടെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് നാസ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സഹകരണവും തേടും. വാണിജ്യസാധ്യതകളും ആരായും.

∙ വാണിജ്യ സാധ്യത തെളിയുന്നത് ഇങ്ങനെ

വസ്തുവകകളും പിന്നീട് മനുഷ്യരെയും ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള കരാറുകളായിരിക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ഈ വര്‍ഷം ഒപ്പുവയ്ക്കപ്പെടുക. മൂന്നു കമ്പനികളാണ് ഇതിനായി മത്സരിക്കുക. ചന്ദ്രോപരിതലത്തില്‍ സുഗമമായി ലാന്‍ഡിങ് നത്തുക എന്നതായിരിക്കും ആദ്യ ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍ അവിടെ നിലനിര്‍ത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 240,00 മൈല്‍ അകലെയുള്ള ചന്ദ്രനില്‍ താപനില 250 ഡിഗ്രി മുതല്‍ മൈനസ് 208 ഡിഗ്രി വരെയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതു പോലെയൊക്കെ നടന്നാല്‍ പോലും ചന്ദ്രനിലേക്ക് സുഗമമായി യാത്രചെയ്യുക എന്ന ചിന്തയൊക്കെ യാഥാര്‍ഥ്യമാകണമെങ്കില്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ എടുക്കുമെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ്എക്‌സ് ആണ്. സ്‌പേസ്എക്‌സുമായി 290 കോടി ഡോളർ കരാറാണ് നാസ ഒപ്പിട്ടത്. കമ്പനിയുടെ കൂറ്റന്‍ ബഹിരാകാശ വാഹനമായ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിലായിരിക്കും മനുഷ്യരെയും ചരക്കും ഇനി ചന്ദ്രനിലിറക്കുക.

∙ അമേരിക്കയുടെ നീക്കം തന്ത്രപരമോ?

മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കാലത്താണ് ചന്ദ്രനിലുള്ള താത്പര്യം അമേരിക്ക വീണ്ടും പുറത്തെടുത്തത്. ഇത് പിന്നീടു വന്ന ജോ ബൈഡന്‍ സര്‍ക്കാരും തുടരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ അമേരിക്കന്‍ സർക്കാർ ചന്ദ്രനെ 'കീഴടക്കാന്‍' പണം കുറച്ച് ഇറക്കിയേക്കും. ഇത് തന്ത്രപരമായ ഒരു നീക്കമായിരിക്കും.

∙ റോബോട്ടിക് സ്‌പേസ്‌ക്രാഫ്റ്റുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും

സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് പോലെയുള്ള വമ്പന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കു പകരം ചെറിയ റോബോട്ടിക് സ്‌പേസ്‌ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചും സാധനങ്ങള്‍ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. ഇതിനെ കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ ലൂനാര്‍ പേലോഡ് സര്‍വീസ് (സിഎല്‍പിഎസ്) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സേവനങ്ങള്‍ ആദ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നാസയായിരിക്കും. പിന്നീട് ഇവ നടത്തുന്ന കമ്പനികള്‍ക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും സാധനങ്ങളും ചന്ദ്രനിലെത്തിച്ച് വരുമാനമുണ്ടാക്കാം. കോടാനുകോടി ഡോളറുകള്‍ക്കുളള ഇത്തരം കരാറുകളും നാസ മൂന്നു കമ്പനികളുമായി ഒപ്പുവച്ചുകഴിഞ്ഞു.

∙ പ്രകൃതിവിഭവ ബിസിനസ്

ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമടക്കമുള്ള സാധ്യതകള്‍ക്കു പുറമെയാണ് ചന്ദ്രനിലെ വിഭവസമ്പത്ത് ഖനനം ചെയ്തും മറ്റുമായി എടുക്കാനുള്ള പദ്ധതി. ലൂനാര്‍ ഐസ്, ചന്ദ്രനിലെ മണ്ണില്‍ നിന്ന് ഓക്‌സിജന്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കല്‍, മറ്റു ലോഹങ്ങളും ധാതുക്കളും ഖനനം ചെയ്യല്‍ തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളും തെളിഞ്ഞേക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ ചന്ദ്രനിലെ തന്നെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാകും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

∙ കാര്യങ്ങള്‍ അവിടെയൊന്നും നിന്നേക്കില്ല

അതേസമയം, ചന്ദ്രനിലെ വാണിജ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ലെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധനായ മൈക് ഗോള്‍ഡ് പ്രവചിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കും. തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത ലാഭം തിരിച്ചുകിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വെഞ്ച്വര്‍ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയും ഉണ്ട്. തുടക്കത്തില്‍ നാസ തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാന കസ്റ്റമര്‍. അതേസമയം, സ്‌പേസ്എക്‌സിന്റെ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പോലെ ഒരു വലിയ ബഹിരാകാശവാഹനം ചന്ദ്രനില്‍ ഇറങ്ങി, ഇതൊന്നും കേവലം മനക്കോട്ട മാത്രമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും ബിസിനസിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം തുടങ്ങാനാകുക എന്നു പറയുന്നവരും ഉണ്ട്.

