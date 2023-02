സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉള്ള സാധാരണക്കാര്‍ക്കു പോലും, സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിടിയോട് ചോദിച്ചറിയാന്‍ താമസിയാതെ സാധിച്ചേക്കുമോ? അതെ, ചോദിച്ചറിയാം, സംസാരം വഴി! ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭാഷാ ദാന്‍ പദ്ധതിയും ചാറ്റ്ജിപിടിയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ച് വാട്‌സാപ് വഴി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനായിരിക്കും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുക. ഇതിനുള്ള ശ്രമം അണിയറയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് എല്ലാവര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാനായി തുറന്നിടുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനില്‍ക്കുന്നു.

∙ ചാറ്റ്ജിപിടി ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമീണരിലേക്കും എത്തിയേക്കാം

ആഗോള തലത്തില്‍ ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും തമ്മില്‍ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേര്‍ച്ച് മേല്‍ക്കോയ്മയ്ക്കായുള്ള മത്സരം മുറുകുകയാണ്. ഇതിനിടയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി (പ്രത്യേകിച്ചും കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കാനായി) എഐ ചാറ്റ് സംവിധാനമായ ചാറ്റ്ജിപിടിയെ വാട്‌സാപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ധാരാളം പണം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് ചാറ്റ്ജിപിടി.

∙ ശബ്ദ സാംപിള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിയും വരുന്നു

കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, ഭാഷിണി എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീം വാട്‌സാപ് കേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ചാറ്റ്‌ബോട്ട് വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണ്. കേന്ദ്ര സ്‌കീമുകളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള സംശയങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി വഴി എളുപ്പം മറുപടി ലഭ്യമാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. വിവിധ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളില്‍ അടക്കം ആളുകളുടെ സംസാര രീതി പഠിച്ചെടുക്കാന്‍ ശബ്ദ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിയും ദേശീയ തലത്തില്‍ കൊണ്ടുവരും.

∙ സംസാര രീതി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

ഈ ഡേറ്റാ ശേഖരം ചാറ്റ്ജിപിടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാന്‍ ക്രൗഡ് സോഴ്‌സിങ് മാതൃകയായിരിക്കും ഇന്ത്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ള കര്‍ഷകരും മറ്റും തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചേക്കില്ല എന്നതിനാല്‍ ഇതൊരു മികച്ച നീക്കമായിരിക്കും. വോയിസ് നോട്ടുകള്‍ എന്ന രീതിയില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാലും പ്രതികരിക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതാക്കുകയാണ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടിനെ. ശബ്ദത്താലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശബ്ദത്താല്‍ തന്നെ ചാറ്റ്ജിപിടി മറുപടി നല്‍കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ഇത് വികസിപ്പിക്കുക.

∙ നദെലയ്ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു

കേന്ദ്രം വികസിപ്പിക്കുന്ന ചാറ്റ്‌ബോട്ടിനെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മേധാവി സത്യാ നദെലയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം അക്കാര്യം ഈ വര്‍ഷം ദാവോസില്‍ നടന്ന വേള്‍ഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പിഎം ആവാസ് യോജനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനായാസം മറുപടി നല്‍കാന്‍ ചാറ്റ്‌ബോട്ടിനായെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള ഈ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ ജനതയെ മനസ്സില്‍വച്ചാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സബ്‌സിഡി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇതോടെ ആര്‍ക്കും സ്വന്തം ഭാഷയില്‍ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും തെളിയുക. ഇതിനായി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ സംസാര രീതിയും മറ്റും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ലാംഗ്വേജ് മോഡല്‍ ആവശ്യമുണ്ട്.

∙ വിജയിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടത് വളരെയേറെ ഡേറ്റ

സങ്കീര്‍ണമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും ലളിതമായി ഉത്തരം നല്‍കാനുളള ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ ശേഷി ലോകമെമ്പാടും പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇതിനെ കൂടുതല്‍ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോള്‍ മാത്രമായിരിക്കും വാട്‌സാപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാൻ ഭാഷിണിക്ക് സാധിക്കുക. ഇതിനായി ഇന്ത്യയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വന്‍ ഡേറ്റാ ശേഖരം തന്നെ വേണ്ടിവന്നേക്കും.

∙ ഭാഷാ ദാനിന്റെ പ്രസക്തി

ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഭാഷാ ദാന്‍ (Bhasha Daan). ക്രൗഡ്‌സോഴ്‌സിങ് വഴി വിവിധ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെ സംസാര രീതി ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായുള്ള വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ആളുകള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നല്‍കാം. ചാറ്റ്ജിപിടിയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പോകുന്ന ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇവിടെയാണ് ഭാഷാ ദാന്‍ പോലെയുള്ള പദ്ധതിതകളുടെ പ്രസക്തി. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വേണ്ടത്ര ശബ്ദ സാംപിളുകള്‍ ശേഖരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ എന്തുകൊണ്ട് വാട്‌സാപ് ?

ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ബംഗാളി, കന്നഡ തുടങ്ങിയവ അടക്കം 12 ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലാണ് പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഷകളിലേതിലെങ്കിലും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. വാട്‌സാപ്പിന് ഇന്ത്യയില്‍ 50 കോടിയിലേറെ ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉണ്ട് എന്നതിനാലാണ് ആ ആപ്പുമായി സഹകരിപ്പിച്ച് ചാറ്റ്‌ബോട്ടിനെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്.

∙ തുടക്കത്തില്‍ പരിമിതികള്‍

പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തില്‍ സർക്കാർ സ്‌കീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന് മറുപടി നല്‍കാനാകുക. ഇത് പ്രധാനമായും ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പരിമിതി മൂലമാണ്. ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ 2021 വരെയുള്ളതാണ്. അതായത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്ന് തത്സമയ ഡേറ്റ എടുക്കാന്‍ ചാറ്റ്ജിപിടിക്ക് ഇപ്പോള്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, അത് ഉടനെ മാറിയേക്കും. ജിപിടി-3.5 ലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് കൂടുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണം നല്‍കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതായി തീരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ നദെല പറഞ്ഞത്

ഒരു ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമീണ കര്‍ഷകന്‍ സർക്കാര്‍ പ്രോഗ്രാം അക്‌സസ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതു താൻ കണ്ടുവെന്ന് നദെല പറഞ്ഞു. കര്‍ഷകന്‍ എന്തോ സങ്കീര്‍ണമായ കാര്യം പ്രാദേശിക ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും അത് തര്‍ജമ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ചാറ്റ്‌ബോട്ടിനായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഒരു പോര്‍ട്ടലില്‍ പോയി വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാനാണ് ചാറ്റ്‌ബോട്ട് കര്‍ഷകനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, കര്‍ഷകന്‍ പറഞ്ഞത് താൻ ഒരു പോര്‍ട്ടലിലേക്കും പോകുന്നില്ല, 'നീ' അത് എനിക്കു ചെയ്തു തരണം എന്നായിരുന്നു. ചാറ്റ്‌ബോട്ട് അത് കര്‍ഷകനു ചെയ്തു കൊടുത്തുവെന്നും ഇതിനു കാരണം ഇന്ത്യന്‍ ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ അതിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രേഖകളുമായും ശബ്ദം തിരിച്ചറിയല്‍ രീതികളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചതാണെന്നും നദെല പറഞ്ഞു.

∙ വരുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല

അതേസമയം ചാറ്റബോട്ട് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, ഒരു എഐ സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ ഉള്‍ക്കൊള്ളണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന സന്ദേഹം തന്നെയായിരിക്കും കാരണം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇന്ത്യയും എഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന നിയമനിര്‍മാണം ഒന്നും ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ.



English Summary: MeitY might soon incorporate WhatsApp and ChatGPT for important government initiatives