ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം വന്‍തോതില്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കു പറിച്ചുനടാന്‍ ശ്രമിച്ച ആപ്പിളിനു താൽക്കാലികമായെങ്കിലും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ്. ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നതു കുറച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉപകരണ നിര്‍മാണം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള ആപ്പിളിന്റെ ശ്രമത്തിനാണ് കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ആപ്പിള്‍ കലിഫോര്‍ണിയയിലും ചൈനയിലുമുള്ള എൻജിനീയര്‍മാരെ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ജോലിക്കാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കാന്‍ അയച്ചിരുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ വന്‍തോതില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

∙ മുട്ടകള്‍ പല കുട്ടകളിലാക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍

‘മുട്ട’കളെല്ലാം ചൈന എന്ന ഒരു കുട്ടയില്‍ വച്ചാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അറിഞ്ഞ ആപ്പിള്‍ അവ ‘പല കുട്ടകളിലാക്കാനുള്ള’ തീരുമാനം എടുത്തതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. പുതിയ സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനായി ആപ്പിള്‍ അയച്ച എൻജിനീയര്‍മാര്‍ മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട്. വില കുറഞ്ഞ ഐഫോണുകളുടെ നിര്‍മാണം 2017ല്‍ തന്നെ ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ശരിക്കുള്ള മാറ്റം 2022 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു. ആ വർഷമാണ് പ്രീമിയം ഐഫോണുകളും ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍, ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിലങ്ങുതടികള്‍ ആപ്പിളിന്റെ ശ്രദ്ധയി ല്‍പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

∙ ടാറ്റയ്ക്ക് നിലവാരം പോര

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ടാറ്റ കുറച്ചു കാലമായി ആപ്പിളിനു വേണ്ടി ഐഫോണിന്റെയും മറ്റും ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ നിർമിച്ചു നല്‍കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇരു കമ്പനികളും തമ്മില്‍ പുതിയൊരു സഖ്യം രൂപപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനകളും നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണമേന്മയില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഒരുക്കമല്ലാത്ത കമ്പനിയാണ് ആപ്പിള്‍. ടാറ്റ നിർമിക്കുന്ന ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര നിലവാരമില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്‌നം. ഹൊസൂറില്‍ ടാറ്റ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേസിങ്‌സ് ഫാക്ടറിയില്‍ നിർമിച്ചു നല്‍കുന്ന ഘടകഭാഗങ്ങളില്‍ രണ്ടിലൊന്നിനു മാത്രമാണ് ആപ്പിള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിലവാരമുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഫോക്‌സ്‌കോണിന് എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ്.

∙ 50 ശതമാനം ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ മോശം

ടാറ്റ നിർമിച്ചു നല്‍കുന്ന ഘടകഭാഗങ്ങളില്‍ 50 ശതമാനവും മോശമാണെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ആപ്പിളിനെ മാറിച്ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് എഫ്ടി പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത ഘടകഭാഗങ്ങളാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പ്രശ്‌നത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. ഇതോടെ തങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ മികവു വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി ഇപ്പോള്‍ ടാറ്റ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ആപ്പിള്‍ തുടക്കമിടുന്ന ഘട്ടമായി ഇതിനെ കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നാണ് ബയിന്‍ കമ്പനിയിലെ കണ്‍സൽറ്റന്റായ ജൂ വാങ് പറയുന്നത്. ചൈനയിലെ ഐഫോണ്‍ നഗരമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഷെങ്‌സൗവിലെ (Zhengzhou) ഫാക്ടറിയിലുളളതു പോലെ 300,000 പേരൊക്കെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊന്നും ഇന്ത്യ പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.

∙ ചൈന രണ്ടുകയ്യും നീട്ടി ഐഫോണ്‍ ഓര്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു

ഐഫോണ്‍ നിർമാണത്തിനുള്ള ഓര്‍ഡര്‍ എന്തുവില കൊടുത്തും നേടിയെടുക്കാന്‍ ചൈനയും ശ്രമിക്കുന്നു. ചൈനയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണവുമയി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നു കിട്ടാന്‍ നിരവധി ആഴ്ചകള്‍ എടുത്തേക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പോലും ഏവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി പിറ്റേദിവസം തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ റെഡിയായിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് അവിശ്വസനീയമായ ചടുലതയോടെയാണ് ചൈനയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആപ്പിള്‍ അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് ചൈനയെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തിടുക്കപ്പെടലുമില്ല എന്നതും ആപ്പിളിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ദഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു.

∙ പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയിലെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനം മന്ദഗതിയിലാകാന്‍ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ചുങ്കം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണമാകുന്നത്രേ. അതേസമയം, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കുള്ള ആപ്പിളിന്റെ കടന്നുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ സുഗമമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മറ്റും ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള താൽപര്യക്കുറവാണ് ആപ്പിള്‍ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്‌നമെന്ന് ചില വിശകലന വിദഗ്ധരും പറയുന്നു. കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ സാധനങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കമ്പനികളോട് ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങള്‍ വേണമെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഏതാവശ്യവും നിര്‍വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നുള്ള മറുപടിയായിരിക്കും ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ നല്‍കുക. പക്ഷേ, യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ആപ്പിളിന് വമ്പന്‍ പ്രതീക്ഷയാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ പലതും താൽക്കാലികം

പല പ്രശ്‌നങ്ങളും താൽക്കാലികമായിരിക്കാം. 2028 ഒക്കെ ആകുമ്പോള്‍ 1 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വിലയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ ആപ്പിള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്ന ഇടമായി ഇന്ത്യ മാറാം. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ആപ്പിളിന്റെ ഓര്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയില്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ചൈനയിലേതു പോലെ ഒരിടത്ത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്ന ഒറ്റ ഭരണസംവിധാനമല്ല ഇന്ത്യയില്‍ എന്ന കാര്യത്തോട് ആപ്പിളും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന് ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുന്നത് ചൈനയിലാണെങ്കിലും അവ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുന്ന കമ്പനികളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടവ പലതും തയ്‌വാന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവയാണ്. അത്തരം കമ്പനികളെ പോലെയാകാന്‍ ടാറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയിലെ വിധി ഗൂഗിള്‍ മാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് എപിക് ഗെയിംസ്

ഇന്ത്യന്‍ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധി ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ മാനിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ എപ്പിക് ഗെയിംസ്. കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഗൂഗിളിന് ആയിരക്കണക്കിനു കോടി രൂപയുടെ പിഴയിട്ട് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ഈ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ മാനിക്കുമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും കമ്പനി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എപ്പിക് ആരോപിക്കുന്നത്. എപ്പിക്കിന്റെ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കുന്ന 95 ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ആപ്പിളിനും ഗൂഗിളിനുമെതിരെ നേരിട്ടു പോരിനിറങ്ങിയ കമ്പനികളിലൊന്നുമാണ് എപ്പിക്.

∙ ഗൂഗിളിനും ആമസോണിനും കുരുക്കായി അമേരിക്കയില്‍ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വമ്പന്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ നിയമനിര്‍മാണം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം എടുത്തിട്ടതോടെ അങ്കലാപ്പിലായിരിക്കുകയാണ് ആമസോണും ഗൂഗിളും പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍. ആന്റിട്രസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് 1979നു ശേഷം ഒരു അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ വാര്‍ഷിക പ്രസംഗത്തില്‍ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരെ ചെറു കമ്പനികളായി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്ക അതിനു മുതിരില്ലെന്ന് ചില വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ ചെറു കമ്പനികളായാല്‍

ഫെഡറല്‍ ട്രേഡ് കമ്മിഷന്‍ ആമസോണിനെതിരെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരിക്കാമെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. അതേസമയം, എട്ട് സ്റ്റേറ്റുകള്‍ക്കൊപ്പം അമേരിക്കന്‍ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും ഗൂഗിളിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ഏതാനും ചില കമ്പനികള്‍ വിഴുങ്ങുന്നുവെന്നത് പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കും കടന്നുവരാനും ശോഭിക്കാനും വിലങ്ങുതടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന വാദമാണ് ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കത്തിനു പിന്നില്‍.

