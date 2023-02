അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും കാണാത്ത തരത്തിലൊരു ഉണര്‍വാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സേര്‍ച്ച് എന്‍ജിനായ ബിങ് ടെക്നോളജി ലോകത്തിന് പകര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ബിങ് സേര്‍ച്ചില്‍, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ് ഉത്തരം തരുന്നതെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം. വൈറല്‍ ആപ്പായ ചാറ്റ്ജിപിടിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടെക്നോളജി കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തിയതാണ് പുതിയ ബിങ്ങിന്റെ ജീവന്‍. എന്നാല്‍, ബിങ്ങിന്റെ ശേഷികള്‍ ഉത്തേജനം പകരുന്നതിനൊടൊപ്പം ഭീതിയും പരത്തുന്നു. വിശ്വസനീയമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ ചിലപ്പോളെങ്കിലും തെറ്റാകാമെന്നും അവ ആളുകളില്‍ വൈകാരികമായ ചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചാറ്റ്ബോട്ട് പിന്‍വലിക്കണമെന്നു പോലും ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു.

ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍

ബിങ്ങിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയരുമ്പോഴും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ ഒരുക്കമല്ല. ഇത്തവണ സേര്‍ച്ചില്‍ ഗൂഗിളിന്റെ മേല്‍ക്കോയ്മ തകര്‍ക്കാനാകുമോ എന്നു പരീക്ഷിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പലര്‍ക്കും അറിയാത്ത കാര്യം, ഇതാദ്യമായല്ല ഒരു ചാറ്റ്ബോട്ടുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എത്തുന്നത് എന്നതാണ്. ടെയ് (Tay) എന്ന പേരില്‍ 2016ല്‍ കമ്പനി ഒരു എഐ സേര്‍ച്ച് ബോട്ടിനെ ട്വിറ്ററില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. വെറും 16 മണിക്കൂറിനുളളില്‍ അതു പൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടി വന്നു. ടെയ് പന്തിയല്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതായിരുന്നു കാരണം. പക്ഷേ, ഇക്കുറി പഴയ പരാജയത്തില്‍ നിന്ന് കമ്പനി പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരിക്കാമെന്ന സൂചനയും ഉണ്ട്. ബിങ് ചാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പ്രതികരണം മനസ്സിലാക്കി പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ അമാന്തിക്കാതെ നടപ്പാക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുന്നു.

ഒരു സെഷനില്‍ 5 ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രം

ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു സെഷനില്‍ 5 ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രമെ ചോദിക്കാനാകൂ എന്നും, ഒരു ദിവസം മൊത്തം 50 ചോദ്യങ്ങള്‍ എന്നും പരിമിതപ്പെടുത്തിയതാണ് പുതിയ പരിഷ്‌കാരങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 5 ചോദ്യങ്ങളിലേറെ ചോദിച്ചാല്‍ അത് എഐക്ക് ചിന്താകുഴപ്പം വരുത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് പുതിയ നീക്കം. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു ചോദ്യത്തിനു ശേഷം പുതിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ബിങ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം വേണമെങ്കില്‍ നേരത്തേ ചോദ്യോത്തരങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്യേണ്ടതായും വരും.

പുതിയ പരസ്യരീതി

പുതിയ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ ഗൂഗിളിന്റെ വരുമാനം ഇടിഞ്ഞേക്കാമെന്ന പേടിയും ഉണ്ട്. ഗൂഗിളിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ നേര്‍പകുതിയും സേര്‍ച്ചില്‍ നിന്നാണ്. പരമ്പരാഗത സേര്‍ച്ചിലെ പരസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കമ്പനിക്കു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത സേര്‍ച്ചില്‍ കാര്യമായ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത മൈക്രോസോഫ്റ്റിനാകട്ടെ, ഒന്നും നോക്കാതെ എഐ സേര്‍ച്ചിലേക്ക് എടുത്തുചാടാം. റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം കമ്പനി പുതിയ ബിങ് സേര്‍ച്ചില്‍ പരസ്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനുളള ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

ബഗുഗള്‍ അതിവേഗം നീക്കുന്നു

പല ഉപയോക്താക്കളും പുതിയ സേര്‍ച്ചില്‍ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടെത്തി അറിയിക്കുന്നു. അവ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാന്‍ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും കമ്പനി പറയുന്നു.

രഹസ്യ മോഡുകള്‍ ഉണ്ട്! അവ തുറന്നുനല്‍കുമോ?

പുതിയ ബിങ് സേര്‍ച്ചില്‍ പല രഹസ്യ മോഡുകളും ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലീപ്പിങ് കംപ്യൂട്ടര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായാല്‍ ബിങ് സേര്‍ച്ചിന്റെ പ്രതികരണ രീതിയും ക്ഷണത്തില്‍ മാറ്റാം:

അസിസ്റ്റന്റ് മോഡ്: ബിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇതിനു സാധിക്കും. വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കു ചെയ്യാനും ഇമെയില്‍ അയക്കാനും റിമൈന്‍ഡറുകള്‍ സെറ്റു ചെയ്യാനുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ഫ്രണ്ട് മോഡ്: ഈ മോഡില്‍ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്നവണ്ണം പെരുമാറാന്‍ ബിങ്ങിനു സാധിക്കും. ഒരാളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍, ഹോബികള്‍, വികാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനാകും.

ഗെയിം മോഡ്: ഈ മോഡല്‍ എഐയുമൊത്ത് ഗെയിം കളിക്കാം! ട്രിവിയ, ഹാങ്മാന്‍, ടിക്-ടാക്-ടോ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇപ്പോള്‍ കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുക.

സിഡ്നി മോഡ്: ഈ മോഡിലാണ് ബിങ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുന്നത്.

ഈ മോഡുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷണാര്‍ഥം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ജീവനക്കാര്‍ക്കു മാത്രമാണ് തുറന്നു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ താമസിയാതെ തുറന്നു കിട്ടിയേക്കാമെന്നാണ് സൂചന.

സേര്‍ച്ച് ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കും

ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെ പലരും സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പല വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെടുക. അങ്ങനെ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അതുല്യമായ ഒരു ഉത്തരം ബിങ്ങില്‍ നിന്നു ലഭിച്ചാല്‍ അത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും വന്നേക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ പല ഫീച്ചറുകളും പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയില്‍ എത്രയെണ്ണം തുറന്നു കിട്ടും എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പില്ല.

കടുത്ത വിമര്‍ശനം

ചാറ്റ്ജിപിടിയെ പ്രശംസകള്‍കൊണ്ടു മൂടിയപ്പോള്‍ ബിങ് സേര്‍ച്ചിനെതിരെ കടുത്ത വിമാര്‍ശനങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ എത്തിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് മുന്‍പ് ജോലിയെടുത്തിരുന്ന മാര്‍ഗരറ്റ് മിച്ചലാണ് വിമര്‍ശകരിലൊരാള്‍. ഹഗിങ് ഫെയ്സ് എന്നൊരു എഐ കമ്പനി നടത്തുകയാണ് മാര്‍ഗരറ്റ് ഇപ്പോള്‍. വസ്തുതകള്‍ അറിയാനുള്ള സേര്‍ച്ചിന് പറ്റിയ മോഡലല്ല ബിങ്ങില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മാര്‍ഗരറ്റ് പറയുന്നത്. എഐക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പരിശീലനം മൂലം അത് മനുഷ്യന്‍ പ്രതികരിക്കുന്നതുപോലെ, വിശ്വസനീയമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതില്‍ തെറ്റുവന്നാല്‍ അത് കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാം. ജിപിടി-3 കേന്ദ്രീകൃതമായാണ് ബിങും ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ബിങ്ങില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് ചില ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നത്.

പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ മാത്രം കണക്കിലെടുക്കരുത്

പലരും എഐ ടൂളുകള്‍ പരീക്ഷണഘട്ടത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതു കണ്ടാണ് അവ പൊതുജനത്തിനായി തുറന്നു നല്‍കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് എക്സ്റെയില്‍ വൈറസിനെ 99 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന അവകാശവാദവുമായി പല കമ്പനികളും എത്തി. എന്നാല്‍, ഇവയൊന്നും ആശുപത്രികളില്‍ ഉപയോഗിച്ചപ്പോള്‍ ഗുണപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് പറയുന്നു. ഇതിനായി നിലനിന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗത ടൂളുകളെക്കാള്‍ ഒരടി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ എഐക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സാധിച്ചില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിര്‍മാതാവായ ടെസ്ലയ്ക്കു പറ്റിയതും ഇതു തന്നെയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എഐയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫുള്‍ സെല്‍ഫ്ഡ്രൈവിങ് ബീറ്റാ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തുവിട്ട 360,000 ലേറെ വാഹനങ്ങളാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എഐ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങള്‍ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കരുതെന്ന് മാര്‍ഗരറ്റ്

എഐ ശക്തിപകരുന്ന ബിങ്ങില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എന്നാല്‍, ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലെങ്കിലും ഇത്തരം ഉത്തരങ്ങള്‍ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളെ കുഴിയില്‍ ചാടിച്ചേക്കാം. കോവിഡ് മാറാനായി എന്തെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണ ലായനി കുടിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഭര്‍ത്താവുമായോ ഭാര്യയുമായോ ഉള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു ഉപദേശിച്ചേക്കാം. ചിലരെ ആക്രമിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഗവേഷക പറയുന്നത്. ഇത്തരം അനുചിതമായ ഉത്തരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചാല്‍ സാമാന്യബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. (അതേസമയം, ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 5 ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രം എന്നു നിജപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാറ്റംവരുമോ എന്ന് അറിയേണ്ടിയരിക്കുന്നു. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നതാണ് ചാറ്റ് സംവിധാനത്തില്‍ കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.)

ലിങ്കുകള്‍ക്കൊപ്പം രത്നച്ചുരുക്കം മതി, ചാറ്റ് വേണ്ട

ചാറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനു പകരം ഒരാള്‍ സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം ഉണ്ടാക്കി നല്‍കുന്ന രീതിയായിരിക്കും കൂടുതല്‍ ഉചിതമെന്നും വാദമുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉചിതമായേക്കില്ലെന്നു പറയുന്നു.

മത്സരം മുറുകിയേക്കും

അതേസമയം, ജോലിക്കാരോട് തങ്ങളുടെ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ബാര്‍ഡിനോട് എല്ലാ ദിവസവും 2-4 മണിക്കൂര്‍ ഇടപെടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ. ഇതോടെ, ചാറ്റ്ജിപിടിയും ബിങ്ങുമായുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ മത്സരം മുറുകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പുതിയ സേര്‍ച്ച് രീതി ഗൂഗിളിനുള്ളിലും പുതിയ ആവേശം പകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്തായാലും, വരുംകാല സേര്‍ച്ച് രീതികള്‍ മാറിയേക്കും. പുതിയ എഐ സേര്‍ച്ചിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും നേരിട്ടറിയാന്‍ താത്പര്യമുള്ള ടെക്നോളജി പ്രേമികള്‍ ബിങ്ങില്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്.

