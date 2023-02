സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിവച്ച മാസവരിസംഖ്യാ ജ്വരം മറ്റു കമ്പനികളിലേക്കും പടരുന്നു. മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മെറ്റാ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോള്‍ മാസവരി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പേര് മെറ്റാ വേരിഫൈഡ് എന്നായിരിക്കും. സർക്കാർ ഐഡി നല്‍കിയാല്‍ ബ്ലൂബാഡ്ജ് (badge) നല്‍കാമെന്നാണ് മെറ്റാ പറയുന്നത്. മാസവരി നല്‍കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ബ്ലൂ ബാഡ്ജ് ഇല്ല. അതേസമയം, കാലക്രമത്തില്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്ക് പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ നല്‍കിയേക്കാം.

∙ ഫ്രീ സേവന രീതി അവസാനിക്കുമോ?

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും മെയിലും സേര്‍ച്ചുമൊക്കെ ഫ്രീയായി ഉപയോഗിച്ചുവന്ന കാലം താമസിയാതെ അസ്തമിക്കുമോ എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചായിരുന്നു പല സേവനങ്ങളും ഫ്രീയായി നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്നത്. അതേസമയം, ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ പരസ്യങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങി ഏതാനും ചില കമ്പനികളുടെ കുത്തക ആയിരിക്കുന്നതിനെതിരെ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനിലും നീക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. കമ്പനികള്‍ ഈ തക്കത്തിന് പല സേവനങ്ങള്‍ക്കും വരിസംഖ്യ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയോ ഫ്രീയായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ സ്വകാര്യ ഡേറ്റ എടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം.

∙ വരിസംഖ്യ 11.99 ഡോളര്‍

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും വേരിഫൈ ചെയ്ത് വെബില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രതിമാസം 11.99 ഡോളറാണ് വരിസംഖ്യ ചോദിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ആപ്പിളിന്റെ ഐഒഎസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആപ് വഴിയാണെങ്കില്‍ വരിസംഖ്യ 14.99 ഡോളറായി ഉയരും. ട്വിറ്റര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വേരിഫൈഡ് ബ്ലൂ ടിക്കിന് ഈടാക്കുന്നത് 900 രൂപയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ഗുണമെന്ത്?

നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ മറ്റാര്‍ക്കും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലോ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലോ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് സർക്കാർ ഐഡിയും വരിസംഖ്യയും നല്‍കിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന ഗുണം. ഈ പുതിയ ഫീച്ചര്‍ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ആധികാരികത വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും സേവനങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ ബ്ലൂ ടിക് പോലെ, അക്കൗണ്ട് വ്യാജമല്ലെന്ന് അറിയിക്കാനായി ബ്ലൂ ബാഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഫെയ്‌സ്ബുക് നല്‍കുക. ഇത് വേണ്ടവര്‍ക്ക് 18 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കണം. വേരിഫൈ ചെയ്ത ആളുകള്‍ക്ക് കസ്റ്റമര്‍ സര്‍വീസ് വേണ്ടിവന്നാല്‍ അത് നേരിട്ടു നല്‍കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഈ സേവനം തുടക്കത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും ന്യൂസീലൻഡിലും മാത്രമായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ മെറ്റായ്ക്കു പുറമെ കൂടുതല്‍ കമ്പനികള്‍ മാസവരി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാലും അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട.

∙ എം1, എം2 മാക്കില്‍ വിന്‍ഡോസ് 11 ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാം

ഇന്റല്‍ പ്രോസസറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ നിര്‍മാണം ആപ്പിള്‍ നിർത്തിയതോടെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ എം1, എം2 പ്രോസസറുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ വിന്‍ഡോസ് ഒഎസ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അവസാനിച്ചിരുന്നു. മാക്ഒഎസ് യൂട്ടിലിറ്റിയായിരുന്ന ബൂട്ട്ക്യാംപ് എം1, എം2 പ്രോസസറുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാത്തതാണ് വിന്‍ഡോസ് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണം. ഉപയോക്താക്കള്‍ പല രീതികള്‍ പരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഇതില്‍ ഒന്നായ പാരലല്‍സ് (Parallels) ഇപ്പോള്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും പുതിയ മാക് കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ വിന്‍ഡോസ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിന്‍ഡോസ് 11 പ്രോ, വിന്‍ഡോസ് 11 എന്റര്‍പ്രൈസ് എന്നിവയുടെ ആം-വേര്‍ഷനായിരിക്കും എം1, എം2 പ്രോസസറുകള്‍ ശക്തിപകരുന്ന മാക്കുകളില്‍ പാരലല്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകുക.

∙ ഇന്ത്യയിലെ 453 ഗൂഗിള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന്

ലിങ്ക്ട്ഇന്നിലെ പോസ്റ്റുകൾ പ്രകാരം ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം 453 പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടമായെന്നു റിപ്പോർട്ട്. എൻജിനീയറിങ്, ക്ലൗഡ്, ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ ആയിരിക്കും പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഗൂഗിള്‍ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തേ, ഗൂഗിള്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ 12,000 പേരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ ട്വിറ്ററിന്റെ മുംബൈ, ഡല്‍ഹി ഓഫിസുകള്‍ പൂട്ടി

ട്വിറ്റര്‍ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൂന്ന് ഓഫിസുകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം പൂട്ടിയെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ്. മുംബൈയിലും ഡല്‍ഹിയിലുമുള്ള ഓഫിസുകളാണ് പൂട്ടിയത്. ബെംഗളൂരുവിലുള്ള ഓഫിസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ പുതിയ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ചുമതലയേറ്റു കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ ഇന്ത്യയിലെ 200 ലേറെ ട്വിറ്റര്‍ ജോലിക്കാരില്‍ 90 ശതമാനം പേരെയും പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ പൂട്ടിയ ഓഫിസുകളിലുള്ള ജോലിക്കാരോട് വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ മസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിസിനസ് ഇന്‍സൈഡര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചില ഓഫിസുകളും മസ്‌ക് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

∙ 10 ലക്ഷം ഡോളര്‍ വരെ ലഭിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് ജോലി പോയി

സിലിക്കന്‍ വാലിയിലെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവസാനവും ഈ വര്‍ഷം ആദ്യവുമായി തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടുകയാണല്ലോ. ദി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട വിവരം പ്രകാരം പ്രതിവര്‍ഷം വമ്പന്‍ ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നവരും പിരിച്ചുവിട്ടവരിലുണ്ട്. പ്രതിവര്‍ഷം 10 ലക്ഷം ഡോളര്‍ വരെ വാങ്ങിയിരുന്ന ചിലരെ ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ആമസോണും പിരിച്ചുവിട്ടെന്നു പറയുന്നു.

∙ സ്മാര്‍ട് വാച്ചിനുള്ളില്‍ ഇയര്‍ബഡ്‌സുമായി വാവെയ്

ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയ് പുറത്തിറക്കിയ 'വാച്ച് ബഡ്‌സ്' പുതിയൊരു രീതിക്കു തുടക്കമിടുകയാണ്. സാധാരണ സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വാച്ച് ബഡ്‌സിനുള്ളില്‍ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബ്ഡ്‌സുകള്‍ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ ഇടമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വാവെയ്. പലരും വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവ തങ്ങള്‍ പുറത്തുപോകുമ്പോള്‍ എടുക്കാന്‍ മറക്കാറുണ്ട്. വാച്ച് ബഡ്‌സ് സങ്കല്‍പ്പത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. വാച്ചിന് 1.43-ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മൂടിപോലെ പൊക്കി ഇയര്‍ ബഡ്സ് എടുക്കാം. സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകളില്‍ ഇക്കാലത്തു ലഭിക്കുന്ന മിക്ക ഫീച്ചറുകളും വാവെയുടെ വാച്ച് ബഡ്‌സിനും ഉണ്ട്. പ്രീമിയം ഉപകരണമായാണ് ഇത് വില്‍ക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനില്‍ ഇതിന് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് 449 പൗണ്ടാണ് (ഏകദേശം 44,702 രൂപ).

∙ പുതിയ മള്‍ട്ടിമീഡിയ ഹെഡ്‌സെറ്റുമായി ലാപ്‌കെയര്‍

എല്‍എച്പി-400 എന്ന പേരില്‍ മൈക്രോഫോണ്‍ ഉള്ള പുതിയ മള്‍ട്ടിമീഡിയ ഹെഡ്‌സെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാപ്‌കെയര്‍ കമ്പനി. ആക്ടിവ് നോയിസ് ക്യാന്‍സലേഷനും ഇതിനുണ്ട്. യുഎസ്ബിയും 3.5എംഎം ജാക്കും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണക്ടു ചെയ്യാം. വില 1,299 രൂപ.

∙ ബിങ് ചാറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചിരിക്കാമെന്ന്

പുതിയ വൈറല്‍ എഐ സേര്‍ച്ച് സംവിധാനമായ ബിങ് ചാറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് നിലച്ചിരിക്കാമെന്ന് ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. രസം പിടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു വന്ന പലര്‍ക്കും 'അറ്റംപ്ടിങ് ടു റീ കണക്ട്' എന്ന സന്ദേശമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. ഡൗണ്‍ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ കണക്കു പ്രകാരം ഏകദേശം 81 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കളും ഈ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടു.



English Summary: After Twitter, Meta starts selling blue verified badge on Instagram and Facebook