ഇന്ത്യയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് –എഐ) സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയും! വാക്കാല്‍ നടക്കുന്ന വാദങ്ങള്‍ എഐയുടെയും നാച്വറല്‍ ലാംഗ്വിജ് പ്രോസസിങ്ങിന്റെയും (എന്‍എല്‍പി) സഹായത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്താനാണ് കോടതി ശ്രമിക്കുന്നത്. കോടതിയില്‍ നടക്കുന്ന വാദങ്ങള്‍ തത്സമയം രേഖപ്പെടുത്തിയെടുക്കാമോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഇതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കോടതിയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാനായാല്‍ അത് നിയമജ്ഞര്‍ക്കും നിയമ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും വലിയ സഹായമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ എക്കാലത്തേക്കുമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു

ഇത്തരത്തില്‍ കോടതിയില്‍ നടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ അത് പില്‍ക്കാലത്ത് ജഡ്ജിമാര്‍ക്കും നിയമജ്ഞര്‍ക്കും സഹായകമാകുമെന്നും അതൊരു സ്ഥിരം രേഖയായി നിലനിര്‍ത്താമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ വാദവും നടത്തിയതെന്നതിനു തെളിവായി ഇത് നിലനിര്‍ത്താം. എല്ലാ വാക്കുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാല്‍ ഇതിനെ ശരിക്കും ഒരു കോടതി രേഖയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹയും പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഒന്നോ ഒന്നിലേറെയോ പേര്‍ ഒരേസമയം സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകാമെന്നും എന്നാല്‍ ഇതു പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ വന്നേക്കാവുന്ന തെറ്റുകള്‍ അതേ ദിവസം തന്നെ ആളുകള്‍ക്ക് കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

∙ രണ്ടു പേര്‍ ഒരേസമയം സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം

അതേസമയം, വെര്‍ച്വലായി വാദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടു പേര്‍ ഒരേസമയം ശബ്ദമുയര്‍ത്തുന്ന പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരസിംഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസാരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാള്‍ കൈവിരല്‍ ഉയര്‍ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കോടതിയിലെത്തിയുള്ള വാദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നടപ്പാക്കാമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന പ്രശ്‌നത്തില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാനായി സുപ്രീം കോടതി ചേര്‍ന്നപ്പോഴാണ് പുതിയ ലൈവ് റെക്കോർഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. സൊളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്തയും മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിബലും കോടതിയില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇരുവരും പുതിയ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ 1970 കളില്‍ കോടതിയില്‍ എക്‌സാമിനേഷന്‍ ബിഫോര്‍ ട്രയല്‍ (ഇബിറ്റി) എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തുവയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്നും സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

∙ റെക്കോർഡിട്ട് ഐഫോണ്‍ ലേലം

പൊട്ടിക്കാതിരുന്ന 2007ലെ ആദ്യ ഐഫോണ്‍ ലേലത്തിനു വയ്ക്കുന്ന കാര്യം https://bit.ly/3EwaLEu നേരത്തേ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ തുകയ്ക്കാണ് അത് ലേലത്തില്‍ വിറ്റു പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ലേലത്തില്‍ വച്ച ഐഫോണിന്റെ വിലയായിരുന്ന 599 ഡോളറിന്റെ 16 മടങ്ങ്, അതായത് 63,356.40 ഡോളറാണ് ലേലത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്‍സിജി ഓക്‌ഷന്‍സ് ആണ് ഐഫോണ്‍ ലേലം നടത്തിയത്. തുടക്കവിളി 2,500 ഡോളറായിരുന്നു. ഇത് 27 കയറ്റിവിളികള്‍ക്കൊടുവിലാണ് വിറ്റത്.

∙ സ്റ്റോറേജ് ഉപകരണങ്ങളുടെ വില ഇടിയുന്നു; സാംസങ്ങിന് ആഘാതം

ഫോണുകളിലും കംപ്യൂട്ടറുകളിലും ഉൾപ്പെടെ ഡേറ്റാ സ്റ്റോറേജിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറാമിന്റെ വില ഏകദേശം 34.4 ശതമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നാലാം പാദത്തില്‍ ഇടിഞ്ഞതെന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന സാംസങ്, എസ്‌കെ ഹൈനിക്‌സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇത് കനത്ത ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം മെമ്മറി ചിപ്പുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാണ് സാംസങ്.

∙ നതിങ് ഒഎസ് 1.5 പുറത്തുവിട്ടു തുടങ്ങി

നതിങ് ഫോണ്‍ വണ്‍ ഉടമകള്‍ക്കായി നതിങ് ഒഎസ് 1.5 പുറത്തിറക്കി. സ്റ്റോക് ആന്‍ഡ്രോയിഡിന് ചില മികച്ച മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്നാണ് സൂചന. ക്യാമറയ്ക്ക് അടക്കം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം.

∙ മെറ്റാ കമ്പനിയുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പദ്ധതിക്ക് വിമര്‍ശനം

ഫെയ്‌സ്ബുക് ഫ്രീയാണ്, എക്കാലത്തും ഫ്രീയായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു അടുത്തിടെ വരെ കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതു വിഴുങ്ങി പ്രതിമാസം 11.99-14.99 ഡോളര്‍ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എഎഫ്പി. മാസവരി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് അധിക സുരക്ഷ നല്‍കുമെന്നൊക്കെയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. അതേസമയം, ഡിജറ്റല്‍ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധ കാവ്യ പേള്‍മാന്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ‘ഡിജിറ്റല്‍ ജാതി വ്യവസ്ഥ’യ്ക്ക് തുടക്കമിടുമെന്നാണ്. സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് വച്ചുകൂടെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. എംഐടി പ്രഫസര്‍ സിനാന്‍ ആരലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ മാതൃ കമ്പനിയായ മെറ്റായുടെ നീക്കത്തില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.

∙ ഗ്രാഫിക് നോവലുമായി ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് സ്ഥാപകന്‍

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനശാല സ്ഥാപിച്ചവരില്‍ ഒരാളായ ബിന്നി ബന്‍സാല്‍ തന്റെ ഗ്രാഫിക്‌ നോവല്‍ പുറത്തിറക്കി. മണി ലെസണ്‍സ് എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. 6- 16 പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരേസമയം നോവലും പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പുസ്തകവുമായി പരിഗണിക്കാം. ഇന്ത്യയില്‍ ഏകദേശം 27 ശതമാനം പേര്‍ക്കു മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയെപ്പറ്റി വിവരമുളളത് എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബിന്നിയുടെ മണി ലെസണ്‍സ് ഉടനെ പുറത്തിറക്കും. ആമസോണ്‍ വഴിയായിരിക്കും വില്‍പന. ഇതിനൊപ്പമുള്ള മണി ലെസണ്‍സ് ആപ് ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിള്‍ ആപ് സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാക്കും.

∙ ഗൂഗിളിന്റെയും മറ്റും റെക്കമെന്‍ഡേഷന്‍ അല്‍ഗോറിതം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കും

ഗൂഗിളിന്റെ കീഴിലുള്ള യൂട്യൂബ്, ടിക്‌ടോക്, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ വഴി അതിവേഗം പ്രചരിക്കുന്ന കണ്ടെന്റ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് തീവ്രാവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളും മറ്റും ഇത്തരം അല്‍ഗോറിതങ്ങള്‍ റെക്കമെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെതിരെ നിലവില്‍ യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടിക്ക് പോകാനാവില്ല. എന്നാല്‍, ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള പരിരക്ഷ എടുത്തു കളയുന്ന കാര്യം അമേരിക്കന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉടൻ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

∙ ചിപ്പ് നിര്‍മാണത്തിന് 2900 കോടി ഡോളർ ഇറക്കാന്‍ ചൈനീസ് നഗരം

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും കംപ്യൂട്ടറുകളുടെയും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രോസസര്‍ നിര്‍മാണം പല മടങ്ങ് വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയില്‍ ചൈനീസ് നഗരം പുതിയ നീക്കവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗാങ്ഷൗ (Guangzhou) മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ഏകദേശം 2900 കോടി ഡോളര്‍ സെമികണ്ടക്ടര്‍ നിര്‍മാണ മേഖലയ്ക്കായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഐഎഎന്‍എസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഈ നീക്കം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.



