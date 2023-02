ഭാഷയിലെ ടെക്നോളജി സ്വാധീനം

വാട്സാപ്, ഫെയ്സ്ബുക് പോലുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളും മറ്റു ടെക്നോളജികളും ഭാഷയില്‍ വരുത്തിയ സ്വാധീനങ്ങള്‍ വളരെ രസകരവും പഠനാര്‍ഹവുമാണ്. കംപ്യൂട്ടര്‍ ടൈപ്പിങ് വ്യാപകമായപ്പോള്‍ ഭാഷയിലുണ്ടായ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇരട്ടിപ്പുകള്‍ ഇല്ലാതായി എന്നത്. 'പ്പ' 'മ്മ' പോലുള്ള ഇരട്ടിപ്പുകള്‍ പല വാക്കുകളിലും ഉപയോഗിക്കാതെ ആയി. ഉദാഹരണത്തിന്, 'സര്‍വ്വകലാശാല' എന്നെഴുതിയിരുന്നത് സര്‍വകലാശാല എന്ന് 'വ' യിലെ ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇപ്പോള്‍ എഴുതുന്നത്.

മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റമാണ് പഴയ ലിപികള്‍ ഇല്ലാതായി എന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 'സുപ്രധാനം' എന്ന വാക്കില്‍ 'സു' എന്ന് പഴയ ലിപിയില്‍ എഴുതുന്നത് 'സ' എന്ന അക്ഷരത്തിന് അടിയില്‍ വാലു പോലെ ഉകാര ചിഹ്നം ചേര്‍ത്താണ്. എന്നാല്‍ പുതിയ ലിപിയില്‍ ഉകാര ചിഹ്നം 'സ' യ്ക്ക് ശേഷം സ്വതന്ത്രമായാണ് ചേര്‍ക്കുന്നത്. ചില ടൈപ്പിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളില്‍ പഴയ രൂപത്തില്‍ എഴുതാന്‍ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതു പോലെ ചുരുക്ക അക്ഷരങ്ങള്‍, ഇമോജികള്‍, GIF ഫയലുകള്‍, റോബട്ടുകള്‍, ചാറ്റ് ബോട്ടുകള്‍, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ കണ്ടന്‍റ് റൈറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഭാഷകളില്‍ / ആശയ വിനിമയങ്ങളില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ചുരുക്ക അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം

'ok' എന്നതിനു പകരം വെറും 'k' എന്നു മാത്രമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അതു പോലെ 'Yes' എന്നതിനു 's' എന്നു മാത്രവും. ഇങ്ങനെ നിരവധി ചുരുക്ക അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വേഗത്തിലുള്ള ആശയ വിനിമയം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഇന്ന് നടക്കുന്നു.. BD, HML, PM, bro എന്നിവ പോലെ ഇംഗ്ലിഷിലും മലയാളത്തിലും ചുരുക്ക അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലിഷില്‍ പണ്ടു മുതലേ ചുരുക്ക ഭാഷകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കൂടുതല്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വന്നു.. r u?, u r name? ഇങ്ങനെ നിരവധി രീതികള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് വിനിമയ ഭാഷയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

∙ സങ്കര ഷോര്‍ട്ട് കീകള്‍ / മംഗ്ലിഷ്

മറ്റൊന്ന് സങ്കര ഷോര്‍ട്ട്കീകള്‍ ആണ്. അതായത്, 'മ്' എന്ന് മൂളുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാന്‍ 'm' എന്ന് എഴുതുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള വാചിക ഭാഷയുടെ എഴുത്തു രൂപം വളരെ വ്യാപകമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലിഷ് അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം എഴുതുന്നതിന് പൊതുവെ മംഗ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്നു..

∙ ഇമോജികളും സ്റ്റിക്കറുകളും

ആശയ വിനിമയങ്ങളില്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളില്‍ ഇമോജികള്‍ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ്. വ്യക്തികളുടെ സന്തോഷം, ദുഃഖം, വിമ്മിഷ്ടം പോലുള്ള വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഒരു ഫീച്ചറായാണ് ഇമോജികള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് ഇമോജികളും കടന്ന് സ്റ്റിക്കറുകളും ജിഫുകളും ആശയ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് രസകരം. യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കില്‍ സിനിമാ സീനുകളുടെ സെക്കന്‍റുകള്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള വിഡിയോ, അല്ലെങ്കില്‍ പിക്ച്ചറുകള്‍ GIF (Graphics interchange format) ഫയലുകളും സ്റ്റിക്കറുകളുമാക്കി കമന്‍റ് ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

∙ ഔപചാരികത വിട്ട് സംസാര ഭാഷയിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ന്യൂജെന്‍ വാക്കുകളും.

മെസേജ് ഷെയറിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ തുടക്ക കാലത്ത് വളരെ ഔപചാരികമായ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്ന് കുറെക്കൂടി സംസാര ഭാഷകളാണ് (നാടന്‍ ഭാഷകള്‍) ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ ആയാസ രഹിതമാക്കാന്‍ ഈ രീതി സഹായിക്കും എന്നതാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇംഗ്ലിഷ്, മലയാളം ഭാഷകള്‍ ചേര്‍ന്നുള്ള ന്യൂ ജനറേഷന്‍ വാക്കുകളും ഉടലെടുത്തു.

'ട്രോള്‍' എന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പദത്തിന്‍റെ മലയാളം ഭൂതകാല ക്രിയയായി 'ട്രോളി' എന്നാണ് പറയുക. അതു പോലെ 'ട്രോളുക' എന്ന് പറയുന്നതും ഇംഗ്ലിഷ് മലയാളം സങ്കരമാണ്. 'ഫുഡ്യാ' എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്നാണ്. പ്രാദേശിക സംസാര ചുവകള്‍ ഇംഗ്ലിഷ് വാക്കുകളോട് ചേര്‍ത്തു പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പദങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നത്. ചാറ്റി (ചാറ്റ് ചെയ്തു), വാട്സപ്പാക്ക് (വാട്സപ്പില്‍ മെസേജ് അയക്കൂ) ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങള്‍ കാണാം.

∙ ബ്ലോഗുകളും വ്ളോഗുകളും

ആശയവിനിമയങ്ങളില്‍ ഇന്ന് ബ്ലോഗുകളും വ്ളോഗുകളും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ചെലവേറിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ലളിതമായും ചെലവു കുറച്ചും ആശയങ്ങള്‍ വായനക്കാരിലേക്ക് / ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്ക് സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്തത്. തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ കൂടുതലാണ്. പരമ്പരാഗത മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള എഡിറ്റര്‍ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ തീര്‍ത്തും വസ്തുതാപരവും സഭ്യവുമല്ലാത്ത ഭാഷകള്‍, ആശയങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ആശയപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകള്‍ തീര്‍ത്തും വ്യക്തിപരമായ തലത്തിലേക്കും വ്യാജമായ ആശയങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്നു.

വെബ്സൈറ്റിലെ Session Duration (മുപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഒരു സന്ദര്‍ശകന്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം) വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ നീട്ടിവലിച്ച് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് പല ബ്ലോഗുകളും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ആശയ ഗാംഭീര്യവും ഭാഷാപരമായ ഭംഗിയും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതു പോലെ, വ്ളോഗുകളിലും Watch Time (വിഡിയോകള്‍ കാണാന്‍ കാഴ്ചക്കാര്‍ ചെലവഴിച്ച ആകെ സമയം) വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ദൃശ്യങ്ങളും വിവരണങ്ങളും ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ഭംഗി കുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

∙ ഓഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍

ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജ്, വിഡിയോ ഷെയറിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ക്ലബ് ഹൗസ് പോലുള്ള ലൈവ് ഓഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ നിലവില്‍ വന്നതും റെക്കോര്‍ഡ് ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി പോഡ്കാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ വന്നതും ആശയവിനിമയ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റേഡിയോകളിലൂടെ ശ്രവിച്ചിരുന്ന നാടകങ്ങളുടെയും മറ്റും ശബ്ദാവിഷ്കാരങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ മികവോടെ കേള്‍ക്കാന്‍ ആവുന്നു എന്നതും കുറഞ്ഞ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗവും ഇതിന്‍റെ സാങ്കേതിക മെച്ചങ്ങളാണ്. ശബ്ദ കലാകാരന്‍മാര്‍ക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തുറന്നിട്ട ഇത്തരം ഓഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സംഗീതം, നാടകം, കഥ, പ്രസംഗങ്ങള്‍ എന്നീ കലാരൂപങ്ങള്‍ വലിയ ചിത്രീകരണ ചെലവുകളില്ലാതെ ശ്രോതാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ ഇ-മെയിലുകള്‍

ഇന്നും മാര്‍ക്കറ്റിങ് ആശയവിനിമയങ്ങള്‍ക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇ-മെയിലുകള്‍. പഴയകാല ടെക്സ്റ്റ്, ഇമേജ് ഷെയറിങ് രീതിയില്‍ നിന്ന് മാറി ടെംപ്ലേറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഇ-മെയിലുകളാണ് കൂടുതലും അയയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. അതു പോലെ ഓട്ടമേറ്റഡ് മെസേജുകളും വോയിസ് കോളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമെയിലുകളിലും ഔപചാരിക ഭാഷ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം. വ്യക്തികള്‍ തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഔപചാരികത കുറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് കാരണം.

∙ റോബട്ടുകള്‍

മുന്‍കൂട്ടി തയാറാക്കി വച്ച പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്കനുസരിച്ച് ആശയ വിനിമയം നടത്തിയിരുന്ന റോബട്ടുകള്‍ക്കു പുറമെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, തല്‍സമയ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്ന റോബട്ടുകള്‍ വരെ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.

∙ ചാറ്റ്ബോട്ടുകള്‍ (ChatBot)

പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് തയാറാക്കി വച്ച ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ് ബോട്ടുകളും ഇന്ന് വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ്. വാട്സാപ്പിന്‍റെ ബിസിനസ് API (Application Programming Interface) കളില്‍ ചാറ്റ് ബോട്ടുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമായ ആശയ വിനിമയത്തിനും ഓണ്‍ലൈന്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് പ്രക്രിയകള്‍ക്കും ഇതു വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ നിരവധി ഉപയോക്താക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടി വരുന്ന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകള്‍, വലിയ കമ്പനികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ചാറ്റ്ബോട്ടുകള്‍ വലിയ പ്രയോജനമാണ്. നിലവില്‍ ടെലികോളിങ് സ്റ്റാഫുകള്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലികള്‍ വലിയ അളവില്‍ ചുരുക്കാന്‍ ഇതു കൊണ്ട് സാധിക്കും.

വില്‍പ്പന, വിവര ശേഖരണ നടപടിക്രമങ്ങളിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ നിശ്ചിത ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ടെക്സ്റ്റ് / ഇമേജ് മെസേജുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചാറ്റ് ബോട്ടുകള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്ഷനുകള്‍ നല്‍കി ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് മറുപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത്.

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സിന്‍റെ സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ് ബോട്ടുകള്‍ പലരൂപത്തിലുണ്ട്. നിലവില്‍ ട്രെന്‍ഡ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) കള്‍ ഒരു സെര്‍ച്ച് എൻജിന്‍റെയും കണ്ടെന്റ് റൈറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെയും സേവനങ്ങളാണ് ഒരേസമയം നല്‍കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ചാറ്റ് മറുപടികളില്‍ കൃത്യത കൂടി കൈവരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കും. എന്നാല്‍, ചാറ്റ് ജിപിടി മുന്‍കൂട്ടി പരിശീലിപ്പിച്ച ചാറ്റ് ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. ഇതിനാല്‍ മുന്‍പേ ഉപകരണത്തിന് പരിശീലിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചാറ്റുകള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ കടത്തിവിടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഉതകുന്ന ഒരു കൂട്ടം വെബ് ഉറവിടങ്ങളാണ് ഗൂഗിള്‍ നല്‍കുന്നത്. ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഗൂഗിള്‍ നേരിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ പൊതുവായി ആളുകള്‍ തിരയുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു കൂട്ടം വെബ് ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ഏറെക്കുറേ ശരിയായ ഒരു നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ തിരയുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്ന തീര്‍ത്തും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രീതിയാണ് ഗൂഗിളിന്‍റേതെങ്കില്‍ ചാറ്റ് ജിപിടികള്‍ മുന്‍കൂട്ടി തയാറാക്കിയ ഒരുത്തരം അതേപടി വിശ്വസിക്കാന്‍ തിരയുന്ന ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അധികാരത്താല്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ്.

∙ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ റൈറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍

കണ്ടെന്റ് റൈറ്റിങ് സേവനങ്ങള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനു വളരെ വില കൂടുതലാണെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. ഒരേ വിഷയത്തില്‍ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങള്‍ മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ എഴുതിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പ്രത്യേകത.

ബ്ലോഗുകളും ഇ-മെയിലുകളും എഴുതുന്നത് മുതല്‍ വെബ്സൈറ്റിന്‍റെ പേജ് വരെ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഓട്ടമേറ്റഡ് ആയി നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്‍റെയും ഗൂഗിളിന്‍റെയും പരസ്യ സംവിധാനങ്ങളില്‍ സ്ക്രിപ്റ്റുകള്‍ എഴുതാനും എസ്ഇഒ കീവേഡുകള്‍ എഴുതാനും പത്രക്കുറിപ്പുകള്‍ എഴുതാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ക്ക് ഭാഷാപരമായ മികവ് കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും സമയ, സാമ്പത്തിക മെച്ചങ്ങള്‍ ഉള്ളതു കൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല, എഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് വിഷയങ്ങളില്‍ നിപുണത വേണമെന്നുമില്ല. അറിയാവുന്ന സൂചനകള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേക്ക് നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. പരസ്യ കമ്പനികള്‍ക്കും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും മാത്രമേ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിലവില്‍ പണം നല്‍കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

ഇതൊക്കെയും ആശയ വിനിമയങ്ങളില്‍ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തി എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ആശയം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിലുള്ള തത്സമയ വികാരത്തെ അല്ലെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ അമൂര്‍ത്തമായ ആശയത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ / ടെക്നോളജി സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നു വേണം കരുതാന്‍.

ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് – ഇ-കൊമേഴ്സ് കണ്‍സൽറ്റന്‍റ് & ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് (ഗൂഗിള്‍ സര്‍ട്ടിഫൈഡ്)



English Summary: Technology influence in language